Un fine settimana da incorniciare per il Fides Livorno

È stato un weekend straordinario e ricco di successi internazionali per il Fides Livorno, che ha visto i suoi atleti protagonisti nelle tappe di Coppa del Mondo Under 20 e nel Circuito Europeo Under 14, portando i colori del club e della scherma italiana ai vertici europei e mondiali

È stato un weekend straordinario e ricco di successi internazionali per il Fides Livorno, che ha visto i suoi atleti protagonisti nelle tappe di Coppa del Mondo Under 20 e nel Circuito Europeo Under 14, portando i colori del club e della scherma italiana ai vertici europei e mondiali.

Fioretto Under 14: Gabriel Penzo re di Francia al Trofeo Licciardi

Il capolavoro del fine settimana porta la firma di Gabriel Penzo, che il 24 ottobre ha conquistato una straordinaria vittoria ad Aix-en-Provence, in Francia, nella prova maschile del Trofeo Internazionale Licciardi (tappa del Circuito Europeo Under 14). Su 68 atleti in gara, il giovane fiorettista del Fides è risultato il migliore degli italiani in classifica, costruendo un successo netto assalto dopo assalto. Dopo una fase a gironi da quattro vittorie e due sconfitte, Penzo ha letteralmente dominato il tabellone a eliminazione diretta, superando ben quattro atleti francesi padroni di casa: l’inglese Bertrand (15-2), il francese Ricklin (15-14), la testa di serie numero 3 M’Baye (15-10), il transalpino Saubin ai quarti (15-8, vendicando la sconfitta del girone), Beaume Dessertaine in semifinale (15-13) e infine Sasha Metz in finale con un solido 15-10.

Fioretto Femminile U20: Picchi e Takaishvili tra le migliori otto a Hammamet

Sempre il 24 ottobre, le pedane tunisine di Hammamet hanno ospitato la prova di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto femminile con 118 atlete al via. Il Fides Livorno ha piazzato ben due fiorettiste nelle prime otto posizioni.

Elena Picchi ha chiuso al settimo posto finale , siglando il miglior risultato della sua carriera in Coppa del Mondo U20 e chiudendo come terza migliore delle italiane. Il suo percorso ha visto cinque vittorie e una sconfitta nei gironi, seguite dai successi per 15-13 su Al Blooshi (EAU), Kozlova (Lettonia) e Basileva (Russia), prima di arrendersi nei quarti (15-11) alla russa Dzobaeva.

ha chiuso al , siglando il miglior risultato della sua carriera in Coppa del Mondo U20 e chiudendo come terza migliore delle italiane. Il suo percorso ha visto cinque vittorie e una sconfitta nei gironi, seguite dai successi per 15-13 su Al Blooshi (EAU), Kozlova (Lettonia) e Basileva (Russia), prima di arrendersi nei quarti (15-11) alla russa Dzobaeva. Liza Takaishvili, in gara per la Georgia, ha ottavo posto. Dopo i gironi (4 vittorie e 2 sconfitte) e il successo sulla Leung (15-6), ha firmato l’impresa di giornata eliminando per 10-9 la russa Chasovnikova (numero 1 del tabellone). Agli ottavi ha superato l’ungherese Zhou (15-13), prima di cedere nei quarti all’azzurra Franzoni (15-12). Un risultato complessivo di grandissimo valore che conferma l’eccellenza del lavoro svolto in sala dal maestro Giuseppe Pierucci, che ha seguito le atlete a fondo pedana.

Sciabola Maschile U20: Andrea Artuso nella Top 10 a Orano

Il fine settimana internazionale era iniziato il 23 ottobre a Orano, in Algeria, con la Coppa del Mondo Under 20 di sciabola maschile. Andrea Artuso ha conquistato un solido decimo posto finale, risultando anche lui il terzo migliore degli italiani. Artuso ha brillato nei gironi (5 vittorie e una sconfitta) per poi superare il ceco Machaj (15-7) e il connazionale Tallarico (15-10). Rimane un pizzico di rammarico per l’assalto decisivo per gli otto, dove era in vantaggio 13-11 prima di subire la rimonta del francese Feral (15-13).

Nella stessa gara, ottima ma sfortunata prova per Davide Vivaldi: impeccabile nei gironi con tutte vittorie e numero 2 del tabellone principale, è stato purtroppo eliminato anzitempo dal francese Makhoul per l’accesso ai primi 32. A guidare i ragazzi a fondo pedana il maestro Nicola Zanotti, in una trasferta che ha visto anche il prestigioso coinvolgimento della maestra Ilaria Bianco, convocata nello staff della nazionale azzurra.

Una tre giorni da incorniciare per il Fides Livorno, che si conferma una delle fucine di talenti più competitive e continue della scherma internazionale.

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