Uno scatto livornese su Coelum Astronomia: Franco Biondi protagonista su PhotoCoelum

La fotografia “I 3 tramonti delle 4 stagioni”, realizzata dalla Terrazza Mascagni, è stata selezionata e pubblicata sulla prestigiosa rivista italiana di astronomia, valorizzando il connubio tra scienza, passione e paesaggio

Livorno trova spazio sulle pagine di una delle più autorevoli riviste italiane dedicate all’astronomia. Una fotografia realizzata da Franco Biondi, socio ALSA, è stata infatti selezionata e pubblicata nella sezione PhotoCoelum di Coelum Astronomia, punto di riferimento nazionale per appassionati e studiosi del cielo.

Lo scatto, dal titolo evocativo “I 3 tramonti delle 4 stagioni”, propone una suggestiva sequenza dei tramonti solari osservati dalla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi simbolo della città. L’immagine unisce con efficacia il rigore dell’osservazione astronomica alla forza visiva del paesaggio livornese, restituendo una lettura originale del ciclo stagionale attraverso la posizione del Sole all’orizzonte.

La pubblicazione su Coelum rappresenta un importante riconoscimento non solo per l’autore, ma per l’intera comunità locale, testimoniando come passione, competenza e fotografia amatoriale di qualità possano raggiungere palcoscenici di rilievo nazionale. Un risultato che valorizza anche l’impegno dell’associazione ALSA nel promuovere la cultura astronomica sul territorio.

La fotografia è consultabile sul sito ufficiale di Coelum Astronomia, all’interno della sezione PhotoCoelum, mentre ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione sono disponibili sul portale ALSA. Un traguardo che rende orgogliosa Livorno e che dimostra, ancora una volta, come la città sappia raccontarsi anche attraverso il cielo.

