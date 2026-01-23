Urban Dance, successi a Riccione per il team di Marina Filippi

Un trionfo straordinario ai campionati italiani assoluti Fidesm 2026 svoltisi al Play Hall di Riccione, dove sette atleti della società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi Asd si sono messi in evidenza in una competizione di altissimo livello, valida anche come selezione per i Campionati Internazionali WDSF (World Dance Sport Federation).

Emma Gallupi ha vinto il doppio titolo italiano assoluto Fidesm, ergendosi ad assoluta protagonista con due prove in cui ha messo in mostra le sue grandi qualità tecniche. Agata Philippe ha arricchito il medagliere della società labronica con un argento e un bronzo. Doppio podio per Greta Spagnoli che ha conquistato pure lei un argento e un bronzo. Prestigiosa medaglia d’argento anche per Eleonora Philippe, protagonista di una prova solida e convincente.

Applausi per Francesco Mazzoni che ha conquistato un doppio bronzo nel singolo e nel duo in coppia con Greta Spagnoli. Infine Tommaso Ricci ha raggiunto la finale chiudendo con un buonissimo sesto posto.

Grande la soddisfazione della maestra Marina Filippi che guida con passione e competenza la scuola i cui atleti si allenano al Circolo La Rosa, punto di riferimento per la danza urbana a Livorno.

