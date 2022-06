Us Livorno 1915, ai saluti anche Pulidori: “Spero sia solo un arrivederci”

Il saluto affidato alla pagina Instagram del portiere amaranto: "Ringrazio tutti i miei compagni, i tifosi, il presidente, il mister e tutta la società per avermi fatto rivivere delle emozioni che sono state sempre nel mio cuore fin da bambino"

Dopo l’addio di Andrea Ferretti è il momento di un altro pilastro della stagione dell’Us Livorno 1915 che saluta tutti e se ne va. Guido Pulidori, portiere amaranto che ha dimostrato fino all’ultimo quanto credeva in questo progetto e in questa promozione affida il suo “ciao” alla sua pagina Instagram.

Ecco il suo messaggio e i suoi saluti ai tifosi che l’estremo difensore ha scritto sul suo profilo social.

“È stato un lungo viaggio, un viaggio e un’esperienza che mi porterò sempre dentro.

Il Livorno è sempre stato la mia famiglia, la mia casa, nei momenti belli ma soprattutto anche nei momenti più difficili… Quest’anno è stato come tornare nella mia vecchia casa, come tornare in famiglia. Ringrazio tutti i miei compagni, i tifosi, il presidente, il mister e tutta la società per avermi fatto rivivere delle emozioni che sono state sempre nel mio cuore fin da bambino. Vi porterò sempre con me. Nonostante il momento difficile che stiamo passando, questa esperienza mi ha fatto crescere e mi ha dato ancora più forza per ricominciare e per non smettere mai di migliorarmi a livello calcistico. Spero che questo non sia un addio ma solo un arrivederci. Grazie mille per avermi dato questa possibilità, siete e sarete sempre un pezzo di cuore e un pezzo della mia vita”.

Guido

Condividi: