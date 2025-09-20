Us Livorno 1915 – Ascoli 0-3. Disastro al Picchi

Prestazione sconcertante per gli amaranto, mai in partita e costretti al quarto ko consecutivo dai timbri di Curado, Gori, D'Uffizi già nel primo tempo. La Nord diserta nella ripresa in segno di protesta, per Formisano il tempo sulla panchina labronica pare ormai finito

Un incubo. Gli uomini di Formisano vengono umiliati in casa dai bianconeri, già avanti di tre gol nella prima frazione con Curado, Gori e D’Uffizi che fissano il risultato finale. Labronici veramente imbarazzanti quest’oggi, quasi inermi di fronte ai dirimpettai marchigiani e incapaci di offrire la minima reazione. La quarta sconfitta consecutiva probabilmente porterà all’esonero dell’ex tecnico di Pianese e Perugia. La Nord diserta nel secondo tempo in segno di protesta contro proprietà e allenatore, al triplice fischio sono assordanti i fischi dei tifosi accorsi all’Ardenza. La classifica adesso inizia a preoccupare non poco e non potrebbe essere altrimenti. Notte fonda insomma, in casa Livorno.

La cronaca

Formisano opta per qualche cambio rispetto alla debacle di Pesaro con Gentile, Monaco, Mawete e Cioffi dal 1’. Ma l’avvio di match è forse anche più traumatico di domenica scorsa. L’Ascoli prende subito in mano il pallino del gioco e trova il vantaggio dopo neanche 5 minuti. Da un cross dalla sinistra Curado anticipa tutti sul primo palo e piazza la sfera all’angolino, imparabile per un incolpevole Seghetti. Non passano due minuto che arriva il raddoppio. Gori riceve un pallone in mezzo all’area, la difesa amaranto resta impassibile, lasciando tutto il tempo al centravanti di Agostinone di coordinarsi e trafiggere di nuovo Seghetti con un mancino rasoterra a fin di palo. Piomba il silenzio al Picchi, gli uomini di Formisano accusano l’uno due e rischiano lo 0-3 quando Alagna testa i riflessi di Seghetti con un sinistro dal limite che impegna l’ex portiere dell’Empoli. Intorno al ventesimo, battono un colpo gli amaranto, con Gentile che pennella un bel cross per Di Carmine sul secondo palo, il colpo di testa a botta sicura dell’ex Verona però non trova di poco lo specchio della porta. Gli ospiti annusato il pericolo, alzano di nuovo i giri del motore, approfittano degli ampi spazi lasciati da una formazione labronica a dir poco disordinata e piazzano il tris al tramonto della prima frazione con D’Uffizi, il quale si fa beffe di un distratto Mawete, si accentra con il destro e dipinge un arcobaleno che si spegne all’incrocio dei pali, laddove Seghetti non può certo arrivare. Al duplice fischio, i fischi assordanti del pubblico amaranto, sono inevitabili.

Nella ripresa Formisano prova a cambiare un po’ le carte in tavola inserendo Ghezzi, Odjer, Baldi e Antoni ma i labronici non accennano ad una minima reazione. I bianconeri gestiscono il possesso senza patemi e sfiorano il poker in varie occasioni, soprattutto tramite alcune ripartenze, sfruttate male. Da segnalare anche il gesto simbolico degli ultras amaranto che disertano la Nord in segno di protesta. Un clima surreale, insomma al Picchi. Il match con il passare dei minuti assume i contorni di un allenamento per gli ospiti che palleggiano sui resti di un Livorno che non c’è più. Il triplice fischio giunge quasi come una liberazione, la fine di un’agonia. Il che è tutto dire.

Le pagelle

Seghetti 6: Non può nulla sui gol subiti nel primo tempo, è autore di un paio di interventi decisivi che evitano un passivo peggiore.

Gentile 5: Torna dal 1’ dopo gli acciacchi patiti contro la Ternana. Finisce inevitabilmente dietro la lavagna anche lui, travolto come i colleghi di reparto dalla vivacità dei bianconeri.

Monaco 4.5: Riproposto al centro di una retroguardia che fa acqua da tutte le parti. Gran parte delle colpe ricadono anche su di lui, immobile in occasione del gol di Gori e, in generale, preso sempre d’infilata dai dirimpettai bianconeri (dal 46’ Baldi 5: L’Ascoli abbassa i ritmi nella ripresa ma soffre comunque in un paio di ripartenze).

Nwachukwu 4.5: Altra prestazione negativa nel terzetto difensivo. Scherzato dal primo all’ultimo minuto, un pesce fuor d’acqua insomma.

Mawete 4.5: Costantemente in apnea sulla sua corsia di competenza, non a caso tutti i gol della prima frazione arrivano dalla sua parte. (dal 46’ Ghezzi 5.5: Ingresso anonimo anche per lui).

Hamlili 4.5: Preso in mezzo per tutta la durata del primo tempo, ci capisce davvero poco contro i dirimpettai bianconeri. Anche lui resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Odjer 5.5: Ingresso impalpabile in mediana).

Welbeck 5: Rincorre sin dall’inizio, alle sue spalle si aprono praterie lungo le quali si distendono i bianconeri. Negativo anche lui.

Antoni 5: Uno dei pochi a proporsi saltuariamente oltre la metà campo, senza troppe fortune a dir la verità. In fase difensiva è in continuo affanno, come i compagni del resto.

Cioffi 5: Tanto fumo e poco arrosto, ha dei lampi sulla sinistra ma anche tante troppe pause. Non sembra mantenere quanto promesso al momento del suo arrivo sul pianeta amaranto.

Marchesi 5: Forse l’unico a dare un po’ di brio alla manovra amaranto, ma sembra predicare nel deserto. Tolto dalla contesa poco prima dell’ora di gioco in vista del turno infrasettimanale a Bra (dal 58’ Biondi 5.5: Un po’ di sana grinta nel grigiore generale).

Di Carmine 4.5: Ha una ghiotta chance su assist di Gentile, ma non trova la porta da ottima posizione. Per il resto non tocca un pallone là davanti.

All. Formisano 4: Disastro. Amaranto umiliati in casa per tutto l’arco del match. La sua avventura sulla panchina labronica sembra davvero avere i giorni contati.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Seghetti; Gentile, Monaco (dal 46′ Baldi), Nwachukwu; Mawete (dal 46′ Ghezzi), Hamlili (dal 46′ Odjer), Welbeck, Antoni; Cioffi, Marchesi; Di Carmine. All. Formisano

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese; Del Sole, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Agostinone

Termina il match al Picchi. Amaranto umiliati dai bianconeri, corsari grazie ai centri di Curado, Gori e D’Uffizi 90' Saranno cinque i minuti di recupero 86' Ultimi scampoli di match, tutti i presenti attendono solo il triplice fischio 82' Cioffi si invola in contropiede, conclusione murata quella dell’ex Rimini 73' Possesso palla sterile per gli amaranto, gestiscono con tranquillità i marchigiani 70' Clima quasi surreale all’Ardenza, gli ultras disertano la Nord, in campo i bianconeri addormentano i ritmi 62' Scorrono i minuti al Picchi, amaranto spenti e incapaci quanto meno di reagire 56' Marchesi ci prova da fuori, blocca Vitale 53' Ascoli ancora pericoloso in contropiede, si salvano gli amaranto, apparsi ancora in bambola in questo avvio di ripresa 46' Curva Nord svuotata in segno di protesta 46' Dentro Baldi, Odjer, Ghezzi e per Monaco, Hamlili e Mawete Comincia la ripresa al Picchi Termina un primo tempo da dimenticare per gli uomini di Formisano sotto di tre gol dopo 45′. 45' Saranno tre i minuti di recupero 45' Mawete commette un fallo duro sulla destra, giallo anche per lui 43' Prima frazione davvero disastrosa per gli amaranto, molli, fragili e in confusione di fronte ad un Ascoli nettamente superiore 42' Ammonito Milanese per proteste 37' TRIS DELL’ASCOLI! D’Uffizi si accentra, salta Mawete e piazza la sfera sul secondo palo, non ci può arrivare Seghetti. Notte fonda al Picchi 35' Ammonito Hamlili per un fallo a metà campo 34' Antoni semina il panico a sinistra e tocca in mezzo all’area, nessun compagno si fa trovare sul suggerimento dell’esterno labronico 29' D’Uffizi sfonda a destra e centra per Milanese che ci prova al volo, conclusione sbilenca 21' DI CARMINE! Gentile pennella per l’ex Verona che svetta sul secondo palo, ma non trova lo specchio della porta da pochi passi. Bella chance per gli uomini di Formisano 19' Ancora Gori pericoloso di testa, blocca Seghetti senza troppi patemi 15' Cioffi scappa sulla corsie mancina e prova la conclusione da posizione defilata, palla larga. Primo squillo per gli amaranto 13' Alagna spara con il sinistro, si distende Seghetti che evita lo 0-3 11' Avvio terribile per gli uomini di Formisano, in balia del possesso della compagine bianconera 7' RADDOPPIO IMMEDIATO DELL’ASCOLI! Altro traversone dalla sinistra, Gori controlla, si gira e trafigge ancora Seghetti, difesa amaranto impassibile 4' GOL DELL’ASCOLI! Già avanti i marchigiani, cross dalla sinistra, Curado anticipa tutti sul primo palo e insacca di testa sul secondo palo. Pessima partenza per gli amaranto 2' Antoni commette subito fallo al limite dell’area, punizione per gli ospiti Comincia il match al Picchi!

