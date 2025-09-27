Us Livorno 1915 – Campobasso 0-0. Amaranto spreconi al Picchi

Termina a reti bianche il confronto con i molisani di Zauri. Labronici che sprecano tanto all'alba del match (soprattutto con Dionisi) ma via via più compassati con lo scorrere del tempo. Prosegue la sterilità sotto porta (ultimo gol su azione risalente all'esordio con la Ternana). Male l'ex Ternana, bene la difesa. Cioffi pecca di cinismo, Peralta esordio anonimo

di Lorenzo Evola

Il bis non arriva. Gli uomini di Formisano mancano l’appuntamento con la vittoria di fronte al proprio pubblico e vengono bloccati al Picchi dai molisani di Zauri. Pesano sull’economia del match le due enormi chance sprecate da Dionisi in avvio di primo tempo (tap in in curva e destro a lato da pochi passi). Con il passare dei minuti calano i ritmi all’Ardenza ed eccezion fatta per qualche tentativo estemporaneo di Panaioli, Cioffi e Biondi, latitano le occasioni da gol da entrambe le parti. Un ripresa piuttosto scialba, fissa il risultato finale. Un punto da non buttare, insomma, in casa Livorno, ma permangono le lacune già evidenziate nelle scorse settimane, in primis una preoccupante sterilità negli ultimi venti metri.

La cronaca

Pronti via ed ecco la prima ghiotta, anzi ghiottissima chance per gli amaranto. Noce recupera alto in pressing su Magnaghi e tocca per Cioffi che spara a botta sicura su Tantalocchi, bravo a respingere tuffandosi in anticipo, sulla ribatutta arriva Dionisi, il quale però calcia clamorosamente in curva da pochi passi. Il copione si ripete al 6’ con ancora protagonista l’ex Ternana, di nuovo sprecone sotto porta con un destro che muore a lato della porta dopo uno svarione della retroguardia di Zauri. L’approccio al match degli uomini di Formisano è comunque più convincente rispetto alle ultime uscite e, non a caso, intorno al decimo giro d’orologio, sono ancora i labronici a flirtare con il vantaggio, stavolta con Biondi, bravo a coordinarsi e a sparare da fuori di destro, solo l’ottimo intervento di Tantalocchi gli nega la gioia del gol. Il forcing amaranto, tuttavia, non trova continuità con il passare dei minuti e allora sono i molisani a guadagnare metri e a farsi vedere in area avversaria, prima con Cristallo (colpo di testa fuori di poco) e poi con Gala che non trova il compagno a centro area. Dopo la mezz’ora i ritmi calano, Formisano è costretto al cambio per infortunio di Marchesi e di occasioni vere e proprie non ne capitano da ambo le parti. Solo nel recupero gli amaranto tornare a bussare alla porta di Tantalocchi ma il sinistro di Panaioli su assist di Biondi si spegne in curva.

Nella ripresa sono di nuovo i labronici a proporsi nella metà campo molisana, prima con uno squillo di Cioffi (murato dalla difesa molisana) e poi con un sinistro velleitario di Biondi che colpisce male dal limite. I molisani trovano via via le misure alla formazione di Formisano, il quale prova a svegliare i suoi con l’ingressi di Peralta e Di Carmine, ma senza ottenere gli effetti sperati. L’unica vera occasione nella ripresa capita sulla testa di Biondi, la cui torsione però muore oltre il montante, così come le speranze degli amaranto di uscire dal Picchi con i tre punti. Un punto che smuove ancora la classifica, tuttavia i dubbi – a livello di gioco e prestazione – emersi da un mese a questa parte fanno davvero fatica a dissiparsi.

Le pagelle

Ciobanu 6: Praticamente mai chiamato in causa.

Ghezzi 6: Proposto ancora a destra, si dimostra attento in copertura, poco presente invece dalla metà campo in su.

Baldi 6: Bene al fianco di Noce, si mostra sicuro e affidabile nel disinnescare i dirimpettai molisani.

Noce 6.5: Prestazione piuttosto solida al centro della retroguardia, chiude tutti i boccaporti senza sbavature. All’alba del match partecipa all’azione che Dionisi manderà in curva con un anticipo caparbio.

Antoni 6: Alterna spunti notevoli, soprattutto in fase di spinta a errori banali. Non si risparmia fino al triplice fischio, per questo si guadagna la sufficienza.

Hamlili 5.5: A fasi alterne in mezzo al campo, detta legge all’alba del match ma la sua luna si eclissa con il passare dei minuti.

Welbeck 5.5: Solita partita alla Welbeck. Qualche buon recupero in mezzo al campo ma in cabina di regia si dimostra inadeguato. Al piccolo trotto nella ripresa, fino al cambio (dal 83’ Odjer sv).

Biondi 6: Prova a darsi da fare sulla destra, scalda i guantoni di Tantalocchi con un destro velenoso da fuori. Nel finale di primo tempo pennella per Panaioli che spara però in curva. Nella ripresa cestina una buona occasione di testa su spizzata di Di Carmine (dal 83’ Mawete sv)

Marchesi 5.5: Tra i positivi nella prima mezz’ora, fa fatica a trovare la posizione giusta. Costretto al ko per un problema fisico, l’auspicio è che non sia niente di grave (dal 35’ Panaioli 5.5: Manda alto con il sinistro a fine primo tempo, per il resto si nota poco)

Cioffi 6: Nell’avvio sprint degli amaranto c’è molto del suo, anche se pecca in concretezza al momento del tiro. Bene in avvio anche nella ripresa ma Tantalocchi gli dice di no. Lascia la contesa a mezz’ora dalla fine. Tra i migliori comunque, in casa amaranto (dal 66’ Peralta 5.5: Ingresso tutt’altro che entusiasmante, si nota più per i falli commessi che per le chance create)

Dionisi 5: Le due clamorose occasioni sprecate in avvio pesano enormemente sul match e sulla sua valutazione. Prova a farsi perdonare finché resta in campo ma la porta resta stregata. Giornata storta (dal 66’ Di Carmine 5.5: Poco da segnalare nella mezz’ora finale)

All. Formisano 5.5: Qualche passo in avanti rispetto alle scorse settimane si intravede, tuttavia il pomeriggio odierno assume più che altro i contorni di un’occasione persa. I limiti in zona gol iniziano a preoccupare seriamente. Insomma la crisi non è ancora alle spalle.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Ciobanu; Ghezzi, Baldi, Noce, Antoni; Hamlili, Welbeck (dal 83′ Odjer); Biondi (dal 83′ Mawete), Marchesi (dal 35′ Panaioli), Cioffi (dal 66′ Peralta); Dionisi (dal 66′ Di Carmine). All. Formisano

Campobasso (4-4-2): Tantalocchi; Celesia, Cristallo, Pierno, Papaini; Bifulco, Cerretelli, Magnaghi, Gargiulo; Leonetti, Gala. All. Zauri

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Amaranto che falliscono l’appuntamento con la vittoria davanti ai propri tifosi 90' Saranno cinque i minuti di recupero 85' Giallo per Peralta 83' Spazio anche per Mawete e Odjer per Biondi e Welbeck 80' BIONDI! Angolo di Antoni, Di Carmine spizza per il numero 14 che manda alto di testa 78' Di Carmine lanciato in profondità, si avvicina alla porta ma arriva scarico alla conclusione, blocca Tantalocchi 75' Ultimo quarto d’ora del match, prova a farsi vedere la formazione labronica 70' Partita ancora bloccata all’Ardenza, gli uomini di Formisano non trovano varchi nella retroguardia molisana 66' Fuori Cioffi e Dionisi per Peralta e Di Carmine 65' Cioffi ancora da fuori, costretto alla respinta Tantalocchi 61' Giallo per Pierno, in ritardo su Biondi 60' Concluso un check del FVS per un presunto fallo ai danni di un giocatore biancorosso, l’arbitro dice che non c’è niente 53' Biondi da fuori, destro oltre il montante 51' Welbeck trova Dionisi in area, la torsione dell’ex Ternana termina a lato 50' Cioffi lancia per Dionisi, palla troppo lunga 47' Ci prova Biondi dal limite dell’area, sinistro sbilenco 46' Cioffi sfonda a sinistra e calcia, mura la difesa molisana Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto propositivi ma piuttosto spreconi, specie con Dionisi 46' PANAIOLI! Cioffi allarga per Biondi che crossa per l’accorrente Panaioli, il suo sinistro di prima intenzione non trova lo specchio. Altra occasione sciupata dagli amaranto 45' Saranno due i minuti di recupero 39' Cioffi si invola in contropiede ma si allunga troppo il pallone e commette fallo 36' Ritmi decisamente più lenti in questa seconda metà di ripresa 35' Problemi fisici per Marchesi, costretto al cambio. Dentro Panaioli al suo posto 29' Cala un po’ il forcing di Dionisi e compagni, guadagnano metri i biancorossi 26' Steso Marchesi, punizione per gli amaranto 23' Cristallo semina il panico sulla destra ma il suo rasoterra è intercettato da Ghezzi, l’azione prosegue e ancora l’esterno di Zauri si fa vedere con un colpo di testa che sfiora la porta di Ciobanu 21' Buon avvio per gli uomini di Formisano, decisamente più convincenti rispetto alle ultime uscite 16' Bella chiusura di Ghezzi che stoppa un’azione potenzialmente pericolosa dei molisani 10' Biondi da fuori, si distende Tantalocchi che respinge con i pugni 6' ANCORA DIONISI! Altro erroraccio dell’ex Ternana che non approfitta di uno svarione clamoroso della difesa ospite e calcia a lato da buona posizione 5' Antoni parte in contropiede ma sbaglia l’appoggio per Cioffi. Vivi comunque i labronici in questo avvio 2' COSA SPRECA DIONISI! Noce recupera alto e tocca per Cioffi che spara addosso a Tantalocchi, sulla respinta Dionisi calcia in curva da pochi passi. Enorme chance per gli amaranto Comincia il match al Picchi!

