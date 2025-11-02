Us Livorno 1915 – Forlì 2-3. Crisi infinita per gli amaranto

Altra pessima prestazione per Dionisi e compagni che escono con le ossa rotte dal lunch match al Picchi contro i romagnoli. Decidono i timbri di Petrelli, Manetti e Coveri che rendono vari i gol di Dionisi e Noce. Amaranto sempre più a fondo in classifica, Formisano forse ad un passo dall'esonero

di Lorenzo Evola

Profondo rosso. Gli uomini di Formisano crollano ancora al Picchi contro i romagnoli di Miramari e incassano l’ennesimo ko di questo tribolato avvio di stagione. Amaranto sotto 0-2 nel primo tempo per mano dei timbri di Petrelli e Manetti, nella ripresa Dionisi riaccende le speranze ma l’errore di Mawete in fase di disimpegno spiana la strada all’1-3 di Coveri. Solo per i tabellini il sigillo di Noce nel finale. Ottava sconfitta in campionato per Dionisi e compagni di nuovo troppo brutti per essere veri e contestati – insieme a società e dirigenza – a più riprese dai tifosi. Formisano forse ad un passo dall’esonero.

La cronaca

Formisano opta per un discutibile 4-3-3 con Antoni mezz’ala insieme ad Odjer e Marchesi, il debuttante Haveri sulla corsia mancina e il trio Peralta – Dionisi – Cioffi. Scelte che, purtroppo, non partoriscono un avvio di gara convincente in casa Livorno, anzi. Sono gli ospiti infatti a rendersi subito pericolosi con Macri che non tocca da pochi passi un suggerimento dalla destra. Gli amaranto si confermano imprecisi quanto abulici dalla trequarti in su e si affidano a qualche velleitaria conclusione dalla distanza di Odjer e Peralta. I romagnoli gestiscono meglio il possesso e trovano varchi nella fragile retroguardia labronica. Non è un caso quindi che intorno al quarto d’ora, sugli sviluppi di un corner, i biancorossi sblocchino il match con Petrelli, il quale anticipa tutti e insacca in porta il cross dalla bandierina di Menarini. Livorno che subisce il contraccolpo, nel frattempo dagli spalti si accende la contestazione contro società e giocatori. Non passano neanche cinque giri d’orologio che arriva il raddoppio targato Manetti, bravo a trafiggere Seghetti (non esente da colpe) sul primo palo dopo uno scambio al limite dell’area. Gli amaranto tentano una timida reazione ma non vanno oltre un sinistro di Peralta deviato in corner da Martelli. Un tragico primo tempo si chiude con un check del FVS invocato dal Forlì che si traduce però in un nulla di fatto.

Nella ripresa il match si infiamma. Poco prima dell’ora di gioco Dionisi accorcia le distanze sfruttando l’assist di testa di Antoni, risvegliando il Picchi dal torpore. Formisano cambia qualche pedina e i labronici alzano il baricentro, schiacciando i biancorossi nella propria metà campo. A venti dalla fine però, un errore madornale di Mawete (appena entrato) apre la strada a Coveri che si invola in contropiede e batte di nuovo Seghetti con un sinistro all’incrocio. Un segnale di resa per gli amaranto, che nel finale non ne hanno più e trovano il gol delle residue speranze solo in extremis con Noce, la cui inzuccata carambola su un difensore ospite per poi rotolare in porta. Al triplice fischio non si fa attendere la contestazione della Curva Nord nei confronti della squadra, nonché dell’intero staff dirigenziale labronico. Si attende adesso la mossa della suddetta società riguardo a mister Formisano, sulla graticola più che mai dopo la deprimente prestazione odierna.

Le pagelle

Seghetti 5.5: Incolpevole sulla zuccata di Petrelli, ha la sua fetta di responsabilità sul raddoppio firmato Manetti che lo batte sul primo palo.

Ghezzi 5: Prestazione incolore sulla destra. Accompagna poco, soffre troppo in fase di copertura. Formisano lo toglie per cercare maggior spinta (dal 55’ Mawete 4: Entra e commette un errore imperdonabile in disimpegno, facendosi sottrare la sfera da Coveri che firmerà il tris. Sciagurato)

Noce 6: Il meno peggio della retroguardia amaranto, chiude spesso e volentieri su Petrelli specie nella ripresa. Partecipa al gol del 2-3 con un’incornata deviata da un difensore ospite.

Gentile 5: Preso spesso d’infilata, si dimostra più in difficoltà rispetto al collega di reparto. Non termina la partita (dal 77’ Malva sv)

Haveri 5: Lanciato a sorpresa dal 1’, fa una fatica tremenda nel contenere le iniziative di Macri e compagni per tutto il primo tempo. Le cose non migliorano di certo palla al piede, quando si rende protagonista di errori grossolani (dal 46′ Bonassi 5.5: Ingresso timido, deve smaltire un po’ di ruggine)

Odjer 4.5: Continua la sua parabola da oggetto misterioso sul pianeta amaranto. Qualche conclusione sballata, errori in fase di impostazione, praterie lasciate alle spalle. Un disastro.

Marchesi 5: Non si nota né in mediana né quando si sposta qualche metro più avanti, migliora un po’ nella ripresa ma non raggiunge la sufficienza. Grigio come il pomeriggio al Picchi.

Antoni 5: Proposto nell’inedito ruolo di mezz’ala fatica ad adattarsi ai compiti richiesti dal ruolo, ma pure quando torna nella confort zone non offre spunti degni di nota.

Peralta 5: Schierato ancora titolare, copia e incolla la prestazione di Perugia con pochi squilli e tante pause. Resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Biondi 5: Invisibile per tutta la ripresa)

Cioffi 5: Cerca spesso e volentieri l’uno contro uno ma non risulta efficace. Si spegne mano a mano con lo scorrere del tempo, sprecando qualche ghiotta iniziativa sulla sinistra. Non accende la luce insomma.

Dionisi 6: L’unico a provarci davvero in casa amaranto, dopo una ripresa povera di occasioni trova l’1-2 che riaccende le speranze al Picchi. Si danna l’anima fino al triplice fischio, l’unico a mostrare attaccamento alla maglia

All. Formisano 4: Formazione inziale che lascia tanti dubbi, il primo tempo tremendo dei suoi ne è una diretta conseguenza e condiziona l’andamento del match. Si attende la scelta della società ma pare arrivato davvero al capolinea

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-3): Seghetti; Ghezzi (dal 55′ Mawete), Noce, Gentile, Haveri (dal 46′ Bonassi); Marchesi, Odjer; Peralta (dal 46′ Biondi), Cioffi, Antoni; Dionisi. All. Formisano

Forlì (4-3-3): Martelli; Saporetti, Elia, Cavallini, Manetti; Franzolini, Menarini, Farinelli; De Risio, Petrelli, Macri. All. Miramari

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Ennesimo ko in casa per gli uomini di Formisano 96' Amaranto all’assalto in questo finale 90' Ci saranno sei minuti di recupero 86' GOL DEL LIVORNO! Gli amaranto trovano il gol che riaccende il finale con un colpo di testa di Noce che impatta su di una difensore ospite e carambola in porta 80' Dentro anche Panattoni per Marchesi 71' GOL DEL FORLI. Errore da matita blu di Mawete che si fa sottrarre la sfera da Coveri che si invola in porta e batte Seghetti sul secondo palo. Notte fonda al Picchi 65' Giallo anche per Petrelli che trattiene Gentile per la maglia 64' Macri! Sinistro del numero 10 dal limite, respinge Seghetti 60' Giallo per Macri che calcia lontano il pallone 58' Galvanizzati adesso gli amaranto che si riversano in avanti, rincula il Forlì 55' Dentro Mawete per Ghezzi 54' GOL DEL LIVORNO! HA SEGNATO DIONISI! Odjer crossa per Antoni che spizza per Dionisi, non può sbagliare il numero 9 amaranto con i tocco da due passi. Si riapre il match al Picchi 52' Menarini calcia una punizione da posizione defilata, la palla si infrange sul montante. Ospiti vicini allo 0-3 46' Dentro Bonassi e Biondi ‘per Haveri e Peralta Comincia la ripresa al Picchi! Termina un pessimo primo tempo per Dionisi e compagni, sotto per mano dei timbri di Petrelli e Manetti 45' Ci saranno tre minuti di recupero 43' Ultimi scampoli di primo tempo, amaranto che non riescono a reagire 40' Tocco errato di Dionisi per Cioffi, percepibile un po’ di sfiducia in casa Livorno 36' Giallo per Saporetti che trattiene vistosamente Cioffi lanciato in contropiede 35' Ghezzi tocca per Cioffi che colpisce malissimo e cestina una buona chance 31' Ospiti in controllo del possesso, in confusione i labronici 26' Dionisi viene atterrato, punizione per gli amaranto che tentano una reazione 23' RADDOPPIO DEL FORLI. Manetti scambia con un compagno si accentra e trafigge Seghetti di sinistro. Difesa amaranto immobile, si accende la contestazione al Picchi 21' Livorno di nuovo in svantaggio nel primo quarto di gara, match subito in salita per gli uomini di Formisano 18' GOL DEL FORLI. Corner di Menarini, Petrelli insacca sul secondo palo a Seghetti battuto. Ospiti avanti 14' Destro da fuori di Petrelli, si distende in corner Seghetti 11' Destro sbilenco di Odjer, conclusione fuori dallo specchio della porta 10' Amaranto alzano il baricentro, pronti a colpire in contropiede i romagnoli 8' Destro teso di Dionisi sugli sviluppi di un calcio di punizione, concede il corner Martelli 6' Giallo per Menarini, duro su Dionisi 5' Sinistro di Petrelli, palla in curva 4' Pericoloso il Forlì con Macri che non colpisce da pochi passi un tocco di De Risio 2' A terra Franzolini, gioco fermo Comincia il match al Picchi!

