Us Livorno 1915 – Gavorrano 5-0. Goleada amaranto al Picchi!

Uomini di Indiani straripanti nella prima uscita del 2025. Al Picchi il match è già indirizzato nella prima frazione con i sigilli di Bellini, Regoli e Dionisi (su rigore). Nella ripresa la doppietta di Russo fissa il risultato finale. Livorno a +8 dal Grosseto, ko contro l'Orvietana

di Lorenzo Evola

Ripartenza col botto. Gli uomini di Indiani cominciano nel migliore dei modi il 2025 travolgendo il Follonica Gavorrano con una prestazione sontuosa. Match già chiuso nel primo tempo grazie ai timbri di Bellini (destro all’incrocio), Regoli (sinistro chirurgico all’angolino) e Dionisi (autore anche dei due assist) su rigore conquistato con furbizia da Rossetti. Nella ripresa dopo un grande intervento di Antonini su Rossetti, è Russo a firmare prima il poker con una cannonata dal limite dell’area e poi a fissare il risultato finale con un tocco ravvicinato. Una vittoria schiacciante, che vale doppio in virtù dell’inaspettato ko del Grosseto in casa dell’Orvietana, che proietta Luci e compagni a +8 proprio dai maremmani.

La cronaca

Indiani lancia dal 1’ sia D’Ancona che Parente, con Dionisi e Regoli a supporto di Rossetti in attacco. Ed è proprio l’ex Novara a rendersi protagonista dopo cinque giri d’orologio, sfiorando il vantaggio con un sinistro a botta sicura sventato da un ottimo intervento di Antonini in tuffo. Dieci minuti più tardi ancora il numero 99 flirta con il gol ma il suo avvitamento di testa. Ma le chance del centravanti amaranto sono solo il preludio all’uno-due labronico. Allo scoccare del 25’ Dionisi pesca l’inserimento di Bellini che riceve all’interno dell’area, apre il piattone e scaglia il destro all’incrocio dei pali, imprendibile per Antonini. Neanche il tempo di esultare al Picchi, però, che gli uomini di Indiani timbrano subito il raddoppio. È ancora Dionisi – in contropiede – a vestire i panni del rifinitore, stavolta per l’accorrente Regoli che controlla in area e trafigge Antonini con un mancino che muore all’angolino. Il Follonica accusa fisiologicamente il colpo e allora gli amaranto continuano a premere per chiudere definitivamente i giochi. Cosa che accade al tramonto di una spettacolare prima frazione, quando Morelli atterra Rossetti in area, costringendo il direttore di gara ad indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta Dionisi che corona una prestazione da urlo siglando il 3-0.

Nella ripresa i ritmi, come prevedibile, calano con un Follonica che non riesce ad abbozzare un tentativo di ipotetica rimonta, ed un Livorno che va vicino al poker con Rossetti (miracolo di Antonini sul colpo di testa a botta sicura) intorno all’ora di gioco. Poker che arriva allo scadere con Russo che butta giù la porta da fuori area. Nel recupero lo stesso Russo arrotonda il risultato con un destro all’altezza del dischetto. Al triplice fischio è festa all’Ardenza.

Le pagelle:

Cardelli 6: In una parola sola: inoperoso.

D’Ancona 6: Rispolverato da Indiani tra i titolari, nonostante qualche indecisione con la palla al piede si rivela solido nella sua zona di competenza

Brenna 6.5: Spegne ogni iniziativa di Pino e, in generale, trasmette sicurezza all’intero reparto che, non a caso, risulta pressoché perfetto.

Risaliti 6: Non soffre mai in marcatura, prova a sganciarsi in avanti sui corner senza particolare fortuna.

Parente 6: Forse tra i meno appariscenti perché gran parte della mole di gioco amaranto si sviluppa sulla sinistra, ma fornisce comunque un gran contributo sulla sua corsia di competenza.

Bellini 7.5: Ringhia sin da subito in mediana come da tradizione. Apre le danze con un gol da cineteca su assist di Dionisi e da lì trova ulteriore vigore. Guadagna falli, si propone dalla trequarti in su, recupera. Uomo ovunque.

Hamlili 6: Il rullo compressore Bellini rischia quasi di oscurare il suo prezioso lavoro di equilibrio in mezzo al campo, dove detta i tempi della manovra labronica. Indiani gli risparmia la ripresa (dal 46’ Bonassi 6: Senza infamia e senza lode nei secondi 45′).

Marinari 6.5: Spostato a sinistra da Indiani, offre la solita prova di generosità tra spunti in zona offensiva e ripiegamenti sui (rari) affondi di Souare. Il processo di trasformazione in un esterno a tutta fascia operato da Indiani può ritenersi concluso con successo (dal 80’ Ndoye sv).

Regoli 7: L’inizio non è dei migliori, con qualche palla persa di troppo. Si riscatta ampiamente con il passare dei minuti, timbrando il raddoppio con un colpo da biliardo di sinistro. Più attivo negli ultimi 30 metri per il resto del match, fino al momento della sostituzione a venti minuti dalla fine (dal 67’ Russo 7.5: Trova il poker con un missile da fuori area che non lascia scampo ad Antonini. Non pago firma la doppietta in pieno recupero).

Dionisi 8: Prestazione totale quella dell’ex Ternana nella prima frazione. Ispira sia il vantaggio di Bellini che il raddoppio firmato Regoli con due tocchi da giocatore di categoria superiore, poi decide di mettersi in proprio realizzando il rigore che mette in ghiaccio la contesa già nei primi 45’. Fattore (dal 84’ Frati sv).

Rossetti 6.5: Flirta con il vantaggio nei primi 20’ quando prima Antonini e poi una deviazione gli negano il gol. Guadagna con furbizia il rigore che Dionisi trasformerà in oro. Nella ripresa ci riprova di testa ma ancora una volta Antonini gli dice di no (dal 67’ Malva 6: Venti minuti finale avari di squilli)

All. Indiani 7: Una delle migliori uscite da inizio stagione quella di oggi, con i suoi ragazzi che chiudono la pratica dopo 45’. Allunga il vantaggio sul Grosseto, adesso il campionato è davvero nelle mani della truppa labronica.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Risaliti; Parente, Bellini, Hamlili (dal 46′ Bonassi), Marinari (dal 80′ Ndoye); Regoli (dal 67′ Russo), Dionisi (dal 84′ Frati); Rossetti (dal 67′ Malva).

Follonica (4-3-3): Antonini; Scartoni, Morelli, Brunetti, Kondaj; Pignat, Lo Sicco, Tatti (dal 68′ Scardarelli); Souare, Pino, Bramante (dal 67′ D’Este).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Goleada amaranto al Picchi grazie ai timbri di Bellini, Regoli, Dionisi e alla doppietta finale di Russo 94' GOOOL DEL LIVORNO! ANCORA RUSSO! Goleada amaranto con Russo che firma la doppietta allo scadere. 89' GOOOL DEL LIVORNOOO! POKER FIRMATO RUSSO! Fucilata terrificante dell’ex Lucchese da fuori area, non può nulla Antonini 84' Spazio anche a Frati per Dionisi in questo finale 80' Dentro Ndoye per Marinari 77' Match che ha poco altro da dire, i maremmani si affacciano sporadicamente dalle parti di Cardelli senza destare particolare preoccupazione 67' Dentro Malva e Russo per Rossetti e Regoli 61' Rossetti! Torsione aerea del 99 su cross di Bellini, Antonini si distende e devia in corner 60' Ammonito Pignatta, in ritardo ancora su Dionisi 58' Atterrato Dionisi, punizione per gli amaranto 54' Giro palla del Follonica che non pare comunque crederci più di tanto 52' Cross di Marinari, palla troppo lunga per chiunque 50' Rossetti a tu per tu con Antonini, il guardalinee segnala il fuorigioco dell’ex Novara 46' Cambio in casa amaranto, dentro Bonassi per Hamlili Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Gran prima frazione della truppa di Indiani, avanti 3-0 grazie ai timbri di Bellini, Regoli e Dionisi 45' Saranno tre i minuti di recupero 42' GOOOL DEL LIVORNOOO! TRIS DI DIONISI! Esecuzione perfetta dell’ex Ternana, palla da una parte e portiere dall’altra. Vantaggio di tre reti per gli amaranto 40' RIGORE PER IL LIVORNO! Rossetti viene steso in area, il direttore di gara indica il dischetto 37' Ammonito anche Kondaj, nervosismo tra le file del Gavorrano 36' Dionisi ci prova di tacco, palla che sibila il primo palo e termina sul fondo 35' Bellini viene trattenuto al limite dell’area, punizione per gli amaranto 33' Ammonito Morelli, in ritardo su Pino 27' Uno due micidiale degli amaranto, frastornato adesso il Gavorrano 26' GOOOLLLL DEL LIVORNOOO! RADDOPPIO IMMEDIATO FIRMATO REGOLI! Ripartenza fulminea di Dionisi che trova Regoli al limite dell’area, l’ex di turno non ci pensa due volte a calciare e trova il raddoppio con il sinistro. Tripudio al Picchi 25' GOOOL DEL LIVORNOOOOO! HA SEGNATO BELLINI!! Dionisi pesca l’inserimento del centrocampista amaranto che piazza la sfera all’incrocio con un destro da dentro l’area 23' Dionisi ci prova da fuori area, nessun problema per Antonini 21' Regoli svetta di testa, palla oltre il montante 17' Cross tagliato di Bellini sul Rossetti si avvita di testa. Palla che sfiora il palo di Antonini 15' Souare scappa sulla destra, ottima chiusura di Marinari in ripiegamento 13' Cross di Regoli, blocca Antonini in uscita 10' Hamlili per Parente, lancio troppo lungo per l’esterno amaranto 7' Regoli calcia da buona posizione, la sfera carambola sui piedi di Rossetti che spara di sinistro ma trova la grande opposizione di Antonini 4' Bellini lancia in profondità Rossetti, l’ex Novara incespica sul pallone e vanifica l’opportunità per gli amaranto 2' Bramante suggerisce per Pino, esce in anticipo Cardelli Comincia il match al Picchi!

