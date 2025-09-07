Us Livorno 1915-Guidonia 0-1. Altro ko per gli amaranto

Il sigillo di Bernardotto condanna gli uomini di Formisano alla seconda sconfitta consecutiva. Amaranto spenti e mai pericolosi negli ultimi venti metri, specie nella ripresa. Il migliore in casa labronica è Ciobanu, male Baldi e Noce, attacco spuntato

di Lorenzo Evola

Livorno così no. Gli amaranto incappano nella seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo il ko contro la Juve Next Gen. Al Picchi sono i laziali a centrare il colpo grosso grazie al timbro di Bernardotto su assist di Errico nella ripresa. Prestazione davvero incolore per Dionisi e compagni, abulici e compassati nell’arco di tutti i 90′. Risultato che va addirittura stretto agli ospiti, poco cinici sotto porta anche grazie ad un ottimo Ciobanu, bravo a salvare i suoi compagni in più di un’occasione (il che è piuttosto emblematico). Da evitare certamente condanne o critiche troppo severe in casa amaranto, tuttavia, Formisano e il suo staff hanno ancora tanto lavoro da fare per fornire un’identità credibile alla squadra, apparsa ancora confusionaria e senza una precisa idea di gioco.

La cronaca

Formisano cambia le carte rispetto al match contro la Juve Next Gen e inserisce dal 1’ Monaco in difesa, Biondi sulla corsia e Cioffi sulla trequarti. La mossa però non sortisce gli effetti sperati, gli amaranto confermano le loro difficoltà in fase offensiva e di fatto non piovono vere e proprie occasioni da gol dalle parti di Stellato, quanto meno per metà della prima frazione. Dionisi e compagni faticano a trovare varchi nella ragnatela messa su dalla compagine laziale, ordinata e precisa nel reparto arretrato e dunque tocca aspettare la mezz’ora per il primo tiro in porta. Sulla respinta di un corner, Hamlili si coordina di destro e spara dal limite, Stellato si dimostra attento e devia in corner. È ancora l’estremo difensore di Ginestra a ergersi a protagonista poco più tardi, respingendo in tuffo un’insidiosa punizione di Antoni. Dall’altra parte poco o nulla da segnalare per il Guidonia, eccezion fatta per qualche tentativo velleitario dalla distanza.

La ripresa si apre su ben altri toni. Dopo un minuto è Antoni a sfiorare il vantaggio, colpendo un avversario a pochi passi dalla linea (proteste amaranto per un presunto rigore non assegnato poi tramite il check FVS), mentre dall’altra parte è Monaco a salvare capre e cavoli con un intervento provvidenziale su Bernardotto. Gli ospiti prendono coraggio e alzano il baricentro, Dionisi e compagni appaiono ancora slegati e imprecisi con la sfera tra i piedi e dunqu tocca a Ciobanu evitare lo 0-1 con un’uscita coraggiosa su Spavone lanciato a rete. Il miracolo del portierino amaranto è solo il preludio al gol del Guidonia, che sblocca il match grazie a Bernardotto, chirurgico con il destro su assist di Errico (male Baldi). Formisano prova a mischiare le carte inserendo anche Malva, Panattoni e Panaioli ma l’encefalogramma tra i labronici resta piatto. E allora sono ancora i laziali a flirtare con il raddoppio con Mastrantonio, il quale calcia addosso a Ciobanu da pochi passi. Il Livorno prova un timido assalto nel finale ma Stellato non deve più sporcarsi i guanti. Serata da dimenticare per i 4000 accorsi al Picchi.

Le pagelle:

Ciobanu 6.5: Fondamentale nel chiudere la porta a Spavone in avvio di ripresa, non può nulla sul gol subito

Noce 5.5: Passo indietro rispetto alle ultime uscite, i dirimpettai laziali trovano spazi invitanti dalle sue parti

Monaco 6: L’unico a salvarsi nel terzetto là dietro, non commette sbavature.

Baldi 5: Tutto sommato solido nel primo tempo, rovina tutto in occasione del vantaggio di Bernardotto, quando si fa bruciare da Errico (dal 69’ Mawete 5.5: Ultimi venti minuti piuttosto anonimi)

Biondi 5.5: Tanto fumo e poco arrosto. tanta buona volontà ma manca la concretezza nell’ultimo quarto di campo (dal 87’ Malva sv).

Hamlili 5.5: Testa i riflessi di Stellato dal limite dell’area a metà primo tempo, trovando un’ottima risposta del portiere laziale. Per il resto si nota poco in mediana.

Welbeck 5.5: Al piccolo trotto in mezzo al campo, deve rincorrere spesso e volentieri per tappare buchi qua e là. male in fase di impostazione ma non è il suo forte. (dal 80’ Odjer sv)

Antoni 5.5: Anche lui avvolto nella mediocrità generale della formazione labronica, pennella un bel cross per Di Carmine che spreca.

Cioffi 5.5: Tra i più vivaci in avvio, sua la prima conclusione verso la porta di Stellato. Svaria da sinistra a destra ma si spegne con il passare dei minuti.

Dionisi 5: Riproposto dal 1’, vive una serata a dir poco dimenticabile. Poco coinvolto nel gioco, mai pericoloso negli ultimi venti metri. Giornata storta (dal 69’ Panaioli 5.5: Si vede poco o nulla nell’ultimo quarto di gara)

Di Carmine 5: Prima metà di gara all’insegna dell’imprecisione, vanifica qualche buona trama con errori non da lui. Nella ripresa fallisce una ghiotta occasione di testa su cross di Antoni. Formisano gli risparmia gli ultimi dieci minuti (dal 80’ Panattoni sv).

All. Formisano 5: Se con la Juve il ko è stato immeritato, questa sera i suoi offrono un brutta performance di fronte al proprio pubblico. Sconfitta che fa male e preoccupa soprattutto per come è maturata.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Noce, Monaco, Baldi (dal 69′ Mawete); Biondi (dal 87′ Malva), Welbeck (dal 80′ Odjer), Hamlili, Antoni; Cioffi, Dionisi (dal 69′ Panaioli); Di Carmine (dal 80′ Panattoni).

Guidonia (4-4-2): Stellato; Esempio, Cristini, Malomo, Errico; Spavone, Santoro, Tascone (dal 59′ Sannipoli), Zappella; Bernardotto, Tessiore (dal 80′ Franchini)

Qui sotto la cronaca live del match!

Termina il match al Picchi. Altro ko per gli amranto 90' Saranno cinque i minuti di recupero 90' Ancora Ciobanu! Salva ancora gli amaranto con un intervento provvidenziale su Mastrantonio 88' Ci prova Cioffi di destro, palla in curva. Amaranto all’assalto in questo finale di gara 88' Dentro anche Malva per Biondi 80' Spazio anche per Odjer e Panattoni per Welbeck e Di Carmine 78' Cross telecomandato di Antoni, Di Carmine colpisce male da pochi passi. Grossa occasione fallita dall’ex Verona 74' Giallo anche Antoni, amaranto che sembrano patire un po’ di nervosismo 70' Giallo per Monaco, primo ammonito in casa amaranto 69' Fuori Dionisi e Baldi per Panaioli e Mawete 67' Chiamati a reagire adesso gli amaranto, Guidonia che si porta meritatamente avanti dopo un bell’avvio di secondo tempo 64' GOL DEL GUIDONIA! Errico semina il panico sulla corsia, fugge via a Baldi e tocca per Bernardotto, preciso nell’infilare Ciobanu sul secondo palo. Ospiti in vantaggio 63' Zappella! Colpo di testa debole quello del 77, timido da distanza ravvicinata 61' Decisamente più propositivo il Guidonia soprattutto con la verve di Spavone e Bernardotto che creano non pochi grattacapi a Monaco e compagni 59' Dentro Sannipoli per Tascone 57' Spavone scappa via a Noce e si presenta a tu per tu con Ciobanu, determinante nel chiudere in corner la conclusione del numero 10 ospite 55' Biondi riceve da Dionisi si accentra e calcia, blocca in due tempi Stellato 52' Squadre più aperte in questo avvio di ripresa, Biondi si invola in contropiede ma viene chiuso sui venti metri dalla retroguardia laziale 48' Ottimo salvataggio di Monaco su Bernardotto lanciato in porta. Inizio secondo tempo più vivace all’Ardenza 46' Sinistro di Biondi, respinge la difesa ospite ma protestano gli uomini di Formisano per un tocco di mano in area Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Regna la noia nella prima frazione, gli amaranto prvano ad affacciarsi dalle parti di Stellato ma senza particolari fortune 43' Suggerimento sbagliato di Di Carmine per Cioffi, raccoglie la sfera Stellato 41' Ultimi minuti di una prima frazione poco spettacolare, servirà un Livorno diverso nel secondo tempo 37' Missile di Antoni su calcio di punizione, respinge in tuffo Stellato 35' Tascone falcia Biondi, giallo per il difensore numero 33 32' Hamlili spara dal limite sulla respinta di Stellato, bravo l’estremo difensore laziale a deviare ancora in angolo 29' Cioffi guadagna un corner sulla destra, bene fin ora l’ex prodotto del vivaio del Napoli 28' Destro strozzato di Cioffi dal limite dell’area, palla di poco fuori dallo specchio 25' Stenta a decollare il match al Picchi, Livorno che prova a guadagnare metri con il possesso, chiude con ordine la difesa di Ginestra 24' Sinistro velleitario da fuori area di Santoro, palla a lato 22' Fuorigioco di Di Carmine, nulla di fatto per gli amaranto 17' Fase di stasi del match, gli amaranto gestiscono il possesso palla 13' Cross di Welbeck, si rifugia in corner la retroguardia laziale 9' A terra Di Carmine, proteste degli amaranto per il fallo fischiato dal direttore di gara che interrompe un contropiede interessante 6' Hamlili per Di Carmine che non controlla bene, chance sprecata per gli amaranto 4' Monaco commette fallo sulla trequarti, punizione per gli ospiti 2' Santoro dalla bandierina, Cristini stacca di testa, palla di poco a lato Comincia il match a Picchi!

