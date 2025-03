Us Livorno 1915 – Orvietana 1910 4-2. Poker amaranto al Picchi!

FOTO NOVI/US LIVORNO 1915

Quinta vittoria consecutiva per Luci e compagni che hanno la meglio su una coraggiosa Orvietana grazie ai timbri di Russo, Bonassi, Malva e Dionisi. Inutile la doppietta di Panattoni per gli umbri. Malva Mvp, stecca la difesa

di Lorenzo Evola

Con qualche brivido ma ancora vincente. Il Livorno di Indiani centra la quinta vittoria consecutiva regolando la pratica Orvietana al Picchi grazie ai timbri di Russo, Bonassi, Malva e Dionisi che rendono vana la doppietta di Panattoni. Match non semplice per gli amaranto, in difficoltà soprattutto nella ripresa di fronte alla vivacità della compagine di Rizzolo. Continua la marcia trionfale di Luci e compagni che restano a +15 dalle inseguitrici e non aspetta altro che la matematica per festeggiare la tanto agognata promozione.

La cronaca

L’avvio di match è a dir poco scoppiettante al Picchi. Dopo neanche 5’ è infatti Russo a sbloccare la contesa con un mancino incrociato da dentro l’area su servizio di un convincente Malva. Al quarto d’ora invece c’è gioia per Bonassi, bravo ad inserirsi sul secondo palo e a trafiggere Rossi con un’incornata che si spegne all’angolino. Poco più tardi Gucci avrebbe la palla del tris ma spara alle stelle di testa da buona posizione. Al primo vero affondo degli ospiti però, Botrini stende in area Caon lanciato a mille. Il direttore di gara indica il dischetto, dal quale si presenta Panattoni che accorcia le distanze spiazzando Ciobanu. Il gol carica gli umbri che alzano il proprio baricentro e mettono in difficoltà la retroguardia di Indiani. E non è un caso che, al 36’, sono proprio gli ospiti a pareggiare i conti ancora con Panattoni, freddo di fronte a Ciobanu con il sinistro. Ma le emozioni nella prima metà di gara non sono finite, perché poco prima della segnalazione del recupero Malva riporta avanti i suoi con un tap in sulla respinta di Rossi in seguito ad un bolide su punizione di Russo.

I biancorossi però non demordono nemmeno ad inizio ripresa, quando prima Caon (bravo Ciobanu in risposta) e poi Coulibaly (destro alle stelle da posizione ravvicinata) fanno correre non pochi brividi alla formazione di Indiani. Lo stesso Indiani prova a scuotere un po’ i suoi inserendo Luci, Marinari e Rossetti ma sono sempre gli umbri di Rizzolo a dettare i tempi di gioco e a proporsi con maggior continuità dalla metà campo in su. La baracca amaranto, di riffa o di raffa regge comunque agli assalti degli umbri e nel finale, come spesso succede, chiude definitivamente i conti. La mossa vincente di Indiani si chiama ancora una volta Federico Dionisi, il quale entra e fissa il risultato finale con un destro imparabile su suggerimento di Bonassi, che non lascia scampo a Rossi da dentro l’area. Al triplice fischio, che sancisce la 19esima vittoria in campionato, c’è spazio anche l’esultanza di Indiani sotto la Nord, segnale di un traguardo chiamato Serie C, ormai ad un passo.

Le pagelle

Ciobanu 6: Non può nulla sui gol subiti, per il resto attento su un paio di conclusioni dei biancorossi.

Botrini 5: Ingenuo in occasione del rigore concesso per un fallo su Caon, in generale soffre contro la vivacità dei vari Caon e Coulibaly e infatti non rientra dagli spogliatoi (dal 46’ Siniega 6: Inserito per blindare la retroguardia, ci riesce a fasi alterne)

Brenna 5: Là dietro quest’oggi si balla parecchio ed il capitano non è certo esente da colpe. Fatica a tenere unito il reparto e soffre la verve dei dirimpettai biancorossi

Risaliti 5.5 : Poco meglio dei colleghi, in apnea quando è costretto a rincorrere a campo aperto.

Bonassi 6.5: Proposto ancora a destra, firma il raddoppio intorno al quarto d’ora con un’incornata da attaccante navigato. Viene spostato più internamente nella ripresa senza sfigurare e nel finale ha ancora la forza per servire un cioccolatino a Dionisi che firma il poker

Hamlili 6.5: Solita sapiente regia in mediana, prova a farsi vedere in zona gol ma Rossi gli dice di no, partecipa comunque al raddoppio di Bonassi. Rivedibile in fase di filtro ma il problema è più che altro di reparto. Indiani lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Marinari 5.5: Ingresso anonimo il suo, si nota poco soprattutto dalla cintola in su)

Bellini 5.5: Stranamente meno dominante del solito in mezzo al campo, rincorre spesso a vuoto senza mai entrato davvero nel vivo del gioco. Un mezzo passo falso che non toglie niente al suo ineccepibile campionato.

Calvosa 5.5: Insomma. Spinge poco e male, dietro non offre una gran mano a Risaliti. Partita scialba la sua, non da sufficienza.

Malva 7.5: Prestazione di pregevole fattura, probabilmente la migliore dal suo arrivo a Livorno. Serve l’assist per il vantaggio firmato Russo, poi riporta avanti gli amaranto con il tap in del 3-2. Autore di numerosi spunti anche nella ripresa, merita ampiamente la palma di migliore in campo (dal 76’ Dionisi 7: Entra e chiude i conti come settimana scorsa. Arma letale quando subentra a gara in corso)

Russo 7: Stappa il match dopo neanche 5’ come domenica scorsa in quel di Montevarchi, confermando il periodo di forma più che positivo. Molto attivo nella manovra amaranto, sua la punizione, tra l’altro, dalla quale scaturisce il gol di Malva. Cala un po’ ad inizio ripresa e allora Indiani decide di toglierlo dalla contesa (dal 56’ Luci 6: Fa valere la sua esperienza nella mezz’ora finale)

Gucci : Prezioso con la sponda di testa in occasione dell’1-0 di Russo, sempre di testa però si divora il 3-0 da posizione favorevole. Da lì in poi sparisce un po’ dal match fino al momento della sostituzione (dal 71’ Rossetti sv)

All. Indiani 6: Sufficienza più che altro per il risultato, perché l’Orvietana ha messo in difficoltà i suoi ragazzi per larghi tratti di gara. Comunque, in un modo o nell’altro, riesce sempre ad uscire dal campo con il risultato a suo favore. E gli va dato merito.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Botrini (dal 46′ Siniega), Brenna, Risaliti; Bonassi, Hamlili (dal 46′ Marinari), Bellini, Calvosa; Malva (dal 76′ Dionisi), Russo (dal 71′ Luci); Gucci (dal 71′ Rossetti)

Orvietana (4-3-3): Rossi; Paletta, Petritaj, Ricci, Mauro; Berardi, Simic, Fabri; Caon, Panattoni, Coulibaly.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Quinta vittoria consecutiva per Luci e compagni che hanno la meglio su una coraggiosa Orvietana grazie ai timbri di Russo, Bonassi, Malva e Dionisi. Inutile la doppietta di Panattoni per gli umbri 90' Saranno cinque i minuti di recupero 85' GOOOLLL DEL LIVORNOOO!! CHIUDE I CONTI DIONISI! Azione insistita del numero 9 amaranto che fulmina con il destro Rossi sul primo palo 75' Spazio anche per Dionisi al posto di Malva 71' Dentro anche Rossetti per Gucci 70' Continua a spingere la formazione umbra, gli amaranto non riescono a risalire il campo 66' Ammonito Fabri che stende Malva in ripartenza 63' Caravaggi! Bella azione corale dei biancorossi, la sfera carambola sui piedi dell’esterno che calcia addosso a Ciobanu 62' Giallo per Marinari per una trattenuta su Caravaggi 61' Amaranto in sofferenza in questo avvio di ripresa, è l’Orvietana a fare la partita 56' Dentro anche Luci per Russo 52' Coulibaly! Il numero 10 ospite si divora il pareggio con un destro alle stelle da pochi passi 47' Caon! Contropiede degli umbri, Ciobanu si distende e respinge la conclusione dell’attaccante ospite 46' Dentro Marinari e Siniega per Hamlili e Botrini Comincia il secondo tempo al Picchi Termina un emozionante primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie ai timbri di Russo, Bonassi e Malva, per gli ospiti la doppietta di Panattoni 43' Primo tempo da cardiopalma al Picchi, ora sono gli amaranto a premere nella metà campo ospite 41' GOOOLL DEL LIVORNO!! HA SEGNATO MALVA! Si riportano subito avanti gli uomini di Indiani, Russo calcia di potenza una punizione dai venti metri, sulla respinta di Rossi si avventa Malva che insacca da due passi 37' GOL DELL’ORVIETANA! Panattoni riceve in area e a tu per tu batte Ciobanu con il sinistro. 35' Prende coraggio adesso la compagine umbra, amaranto che abbassano il loro baricentro 30' Steso Bellini, punizione per gli amaranto 23' Hamlili! Botta da fuori area del centrocampista amaranto, risponde presente Rossi che devia in corner 19' GOL DELL’ORVIETANA! Panattoni accorcia le distanze dagli undici metri con un’esecuzione perfetta 18' RIGORE PER L’ORVIETANA! Botrini stende Caon, il direttore di gara indica il dischetto 16' Gucci! Si divora il tris con uno stacco impreciso da pochi passi sull’ennesimo spunto di Russo 14' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA RADDOPPIATO BONASSI! Cross di Hamlili, la sfera carambola sul secondo palo, dove sbuca Bonassi che insacca di testa. 13' Altro lancio dalle retrovie, esce Rossi che fa sua la sfera 9' Russo si invola in contropiede, Fabri lo chiude 7' Match già in discesa per gli uomini di Indiani, prova a reagire la compagine umbra 4' GOOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO RUSSO!! Lancio dalle retrovie, Gucci spizza per Malva, bravo a servire l’ex Lucchese che incrocia con il mancino. Amaranto subito avanti 2' Suggerimento di Russo, Calvosa non ci arriva Comincia il match al Picchi!

Condividi:

Riproduzione riservata ©