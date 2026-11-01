Us Livorno 1915 – Ostia Mare 1-0. Gabbiani regala i tre punti agli amaranto!

L'attaccante ex Cemonese decide il match contro gli uomini di D'Antoni con una rovesciata d'autore a dieci minuti dal triplice fischio. Successo meritato per i labronici che si rilanciano in zona playoff

di Lorenzo Evola

Una prodezza che vale oro. Gli uomini di Lucarelli tornano a sorridere dopo oltre un mese piegando la resistenza dei laziali nel finale. Decisivo l’eurogol in rovesciata di Gabbiani all’80’ su assist di Malotti dopo un secondo tempo ricco di occasioni da gol per la truppa amaranto. Prestazione incoraggiante per i labronici, vicini al vantaggio con Bacciardi nella prima frazione (traversa) e all’arrembaggio nei secondi 45′ con lo stesso Bacciardi e Gabbiani (incrocio dei pali) a flirtare con l’1-0. Un successo di misura che consente al Livorno di risollevarsi in zona playoff e scacciare qualche critica di troppo emersa nelle ultime settimane.

La cronaca

Lucarelli opta per qualche cambio rispetto all’ultimo turno, lanciando dal 1’ il recuperato Arrigoni in mediana e Peralta sulla trequarti. Dopo un avvio propositivo dei laziali – pericolosi dalle parti di Martinez con Badje e Wade – sono gli amaranto a confezionare la prima vera occasione da gol poco prima del decimo minuto. Haas tocca per Gabbiani che completa il triangolo con un tocco geniale, l’ex Empoli però preferisce servire Malotti invece di concludere in porta, favorendo così il recupero della retroguardia ospite che allontana la minaccia. Al 20’ Arrigoni è costretto ad abbandonare il terreno di gioco (colpito da una forte pallonata in testa), al suo posto dentro Bacciardi. Sarà proprio il numero 5 labronico a sfiorare il vantaggio alla mezz’ora con un bolide dalla distanza che si stampa sulla traversa a Vertua battuto. Al di là di qualche velleitario tentativo dalla distanza di Gabbiani e Peralta quella di Bacciardi resterà l’ultima occasione degna di nota in casa Livorno. L’Ostia Mare torna a farsi vedere in area amaranto solo con Casolari, murato di Martinez prima del duplice fischio.

Nella ripresa sono gli uomini di Lucarelli ad uscir meglio dagli spogliatoi e a schiacciare i laziali nella propria metà campo. Tra il 55’ ed il 60’ sono ben tre le occasioni da gol nitide per Gabbiani e compagni. Prima è Bacciardi a flirtare due volte con l’1-0 ma un po’ di imprecisione e un’ottima risposta di Vertua negano la gioia del gol al mediano amaranto. Allo scoccare dell’ora di gioco è invece Gabbiani a colpire il secondo legno di giornata con un destro da posizione defilata che si stampa all’incrocio dei pali. Il forcing labronico prosegue, al 70’ Malotti carica il mancino da fuori area, Vertua respinge rifugiandosi in corner. I laziali, scampato il pericolo provano a riaffacciarsi dalle parti di Martinez con un’acrobazia di Piroli che chiama al tuffo l’estremo difensore di Lucarelli. All’80’ tuttavia, il match finalmente si stappa. Malotti viene lanciato in contropiede, alza la testa e pesca a centro area Gabbiani che trafigge Vertua in rovesciata. Esplode il Picchi, per gli ospiti non c’è più tempo per imbastire una rimonta.

Le pagelle

Martinez 6: Praticamente inoperoso, eccezion fatta per il destro di Piroli sugli sviluppi di un corner.

Mawete 5.5: Nel primo tempo bada a contenere, affacciandosi di rado nella metà campo avversaria, con qualche consueto errore di troppo. Rischia grosso nella ripresa co una palla persa velenosa, per sua fortuna gli ospiti non ne approfittano.

Bachini 6: Prestazione tutto sommato solida al centro della retroguardia labronica, non commette sbavature.

Veseli 6: Ha qualche patema all’alba del match nel registrare i movimenti degli attaccanti laziali, con il passare dei minuti prende le misure.

Rizza 6: Costretto ai compiti difensivi per contenere la verve di Badje e Wade che gravitano dalle sue parti. Sfrutta qualche spazio in più nella seconda metà di gara, pennella per Di Carmine nel finale ma l’attaccante non trova la porta.

Haas 6: Ad inizio gara cestina una ghiotta chance su invenzione di Gabbiani, lotta in mezzo al campo senza tuttavia emergere più di tanto. Sale di tono nel finale, guadagnandosi la sufficienza.

Arrigoni sv: La sua partita dura solo un quarto d’ora a causa di una violenta pallonata alla testa. Sfortunato (dal 20’ Bacciardi 6.5: Entra a freddo e per poco non fa esplodere il Picchi con un siluro da fuori area. Ci riprova a più riprese fino al triplice fischio senza successo. Ottimo ingresso comunque il suo)

Malotti 6: Meno ispirato rispetto al solito, sbaglia spesso l’ultima scelta negli ultimi venti metri. Riscatta una serata abulica con l’assist per l’eurogol di Gabbiani.

Peralta 5.5: Torna titolare dopo diverso tempo sulla trequarti ma è autore di una prova tutt’altro che scintillante nei primi 45’. La musica non cambia nella ripresa e allora Lucarelli decide di toglierlo dalla contesa (dal 69’ Di Carmine 6: A centimetri dal gol nel finale).

Malagrida 6: Il più attivo del fronte offensivo nella prima metà di gara anche se non riesce mai a concludere verso lo specchio di Vertua. Nel secondo tempo offre qualche altro guizzo notevole, in uno di questi apparecchia per Bacciardi che però dilapida tutto (dal 69’ Morachioli 6: Senza infamia e senza lode nei venti minuti finali)

Gabbiani 7.5: Pronti via e manda in porta con un tocco di prima Haas che però spreca. All’ora di gioco viene fermato dalla traversa, nel finale regala i tre punti ai suoi compagni con un gol in rovesciata da vedere e rivedere.

All. Lucarelli 6.5: Ringrazia Gabbiani ma la vittoria dei suoi è meritata e avrebbe potuto assumere contorni ben più ampi. Tre punti che servivano sia al morale che alla classifica di una squadra apparsa un po’ in calo nelle ultime settimane.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Martinez; Mawete, Bachini, Veseli, Rizza; Arrigoni (dal 20′ Bacciardi), Haas; Malotti, Peralta (dal 69′ Di Carmine), Malagrida (dal 69′ Morachioli); Gabbiani. All. Lucarelli

Ostia Mare (4-2-3-1): Vertua; Cotali, Piroli, Brosco, Tesauro; Carbone, Wade; Spinosa, Badje, Casolari; Tonin. All. D’Antoni.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il mach al Picchi. L’attaccante ex Cemonese decide il match contro gli uomini di D’Antoni con una rovesciata d’autore a dieci minuti dal triplice fischio. Successo meritato per i labronici che si rilanciano in zona playoff 91' Giallo per Mawete 90' Saranno sei i minuti di recupero 85' Amaranto avanti a pochi minuti dal triplice fischio grazie alla perla del centravanti ex Cremonese 84' GOOOL DEL LIVORNOOOOO!! CAPOLAVORO DI GABBIANIIIII!! Malotti pesca in area Gabbiani che trafigge Vertua con una splendida rovesciata. Livorno in vantaggio 79' Partita aperta al Picchi, gli amaranto premono ma i laziali non demordono e si affidano alle ripartenze 75' Piroli in acrobazia, risponde presente Martinez 70' Malotti calcia dal limite, Vertua si oppone rifugiandosi in corner 69' Dentro Di Carmine e Morachioli per Peralta e Malagrida 61' INCROCIO DEI PALI DI GABBIANI! L’attaccante ex Cremonese spara da posizione defilata colpendo il montante. Altra occasione per il Livorno 60' ANCORA BACCIARDI! Malagrida si invola in contropiede e tocca per il mediano amaranto che calcia a botta sicura, si oppone Vertua 58' BACCIARDI! Cross di Malagrida, Vertua respinge sui piedi del numero 5 amaranto che va a centimetri dall’1-0 con un tiro dal limite dell’area 55' Malagrida semina il panico sulla sinistra ma viene steso in area, per il direttore di gara non c’è nulla 53' Ci prova anche Bacciardi, destro troppo centrale 52' Malotti si accentra e carica il mancino, conclusione debole, blocca Vertua 50' Sinistro dalla distanza di Rizza, palla a lato Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Parità all’intervallo 45' Saranno due i minuti di recupero 42' Giallo anche Bacciardi, trattenuta su Badje 40' Malagrida pesca Gabbiani sul secondo palo, conclusione al volo del numero 9 fuori misura 39' Giallo per Spinosa, duro su Peralta 34' Calcia Peralta, blocca senza patemi Vertua 33' Bacciardi guadagna una punizione interessante per gli amaranto 28' BACCIARDI! Missile del centrocampista labronico, la sfera si infrange sul montante a Vertua battuto 23' Tante interruzioni in questa fase, ritmo spezzettato 20' Non ce la fa Arrigoni, dentro Bacciardi al suo posto 18' Problemi per Arrigoni, gioco fermo 16' Badje tocca per Wade che ci prova con il destro, palla sul fondo 12' Malotti viene steso sulla destra, punizione per gli amaranto 8' HAAS! Invenzione di Gabbiani che manda in porta l’ex Empoli, il quale tenta un ulteriore tocco per Malotti invece di concludere in porta, libera la retroguardia di D’Antoni 6' Propositivi gli ospiti in questo avvio, faticano a ripartire gli amaranto 2' Badje subito pericoloso con un destro a fin di palo, l’arbitro ravvisa però un fallo del centravanti laziale Comincia il match al Picchi!

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