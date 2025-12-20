Us Livorno 1915-Pontedera 2-2. Un “doppio” Di Carmine non basta: pareggio al Picchi

Un punto a testa al Picchi in un match chiave per la salvezza che gli amaranto avrebbero potuto e dovuto portare a casa con una vittoria. Prosegue comunque la striscia positiva di Venturato con 2 vittorie e 3 pareggi messi a segno nelle ultime 5 gare per un totale di 9 punti guadagnati

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Antoni; Biondi (59′ Bonassi), Hamlili (82′ Odjer), Marchesi; Peralta (82′ Panattoni); Dionisi (59′ Cioffi), Di Carmine. A disposizione: Tani, Ciobanu, Calvosa, Haveri, Nwachukwu, Ghezzi, Gentile, Panaioli, Malva, Cioffi. All. Venturato

Pontedera (4-3-3): Vannucchi; Perretta, Cerretti, Vona, Paolieri (56′ Migliardi); Faggi, Manfredonia, Scaccabarozzi; Vitali, Tarantino (56′ Battimelli), Nabian. A disposizione: Biagini, Strada, Giacomelli, Milazzo, Gueye,, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. All. Banchieri

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: 25′ Di Carmine, 61′ Nabian, 75′ Faggi, 79′ Di Carmine

Note: angoli 1-7; ammoniti Cerretti, Peralta, Marchesi, Faggi, Vona, Panattoni; recupero 2′ primo tempo, 6′ secondo tempo

Il Livorno si ferma sul pareggio davanti al proprio pubblico e spreca un’occasione importante. All’Armando Picchi finisce 2-2 contro il Pontedera, al termine di una gara dai due volti che lascia più di un rimpianto in casa amaranto (clicca qui per guardare la classifica).

A tenere a galla la squadra di Venturato è Di Carmine, protagonista assoluto con una doppietta che evita una sconfitta che, per come si era messa la partita, avrebbe avuto il sapore della beffa. Per gli ospiti, invece, vanno a segno Herculano Bucancil Nabian e Faggi.

Il match – Venturato sceglie di dare continuità al 4-3-1-2 visto nelle ultime uscite: Peralta agisce tra le linee alle spalle di Dionisi e Di Carmine, mentre in mezzo al campo Hamlili detta i tempi con Marchesi e Biondi a supporto. Dietro, Noce e Baldi formano la coppia centrale, con Mawete e Antoni sugli esterni.

Dopo un avvio prudente, il primo squillo è amaranto. Al 19’ Marchesi, imbeccato da Biondi, prova la conclusione in acrobazia da posizione favorevole ma non centra lo specchio. Il Pontedera replica quasi subito: al 21’ Vona svetta su calcio piazzato, ma il colpo di testa termina alto.

L’equilibrio si rompe al 25’. L’azione nasce da Peralta, prosegue con la sponda di Dionisi e si chiude con il destro potente di Di Carmine che non lascia scampo a Vannucchi. Il Pontedera non resta a guardare e al 31’ sfiora il pareggio con Faggi, il cui sinistro dal limite esce di poco. È l’ultimo sussulto di un primo tempo che scivola via senza altre emozioni.

Ripresa amara – Il rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia della gara. Il Pontedera alza il ritmo e mette pressione al Livorno. Al 48’ Vitali va vicino al gol, costringendo la difesa amaranto a rifugiarsi in corner, mentre tre minuti più tardi Nabian, ben servito in area, spreca una buona occasione con una girata imprecisa.

Il forcing degli ospiti trova però il giusto premio al 61’: Nabian attacca la profondità, supera la linea difensiva e con un pallonetto elegante batte Seghetti per l’1-1. Il Livorno accusa il colpo e al 75’ arriva anche il sorpasso: Vitali apparecchia per Faggi, che con il sinistro firma il 2-1 granata.

Quando il match sembra scivolare via, gli amaranto trovano una reazione d’orgoglio. Al 79’ Hamlili pesca Di Carmine alle spalle della difesa e l’attaccante non sbaglia, riportando il risultato in equilibrio.

Nel finale è ancora il Pontedera a farsi preferire per pericolosità: all’85’ Battimelli prova il destro che fa trattenere il fiato al Picchi, con Seghetti costretto a un intervento attento. Non accade altro e il triplice fischio sancisce un pareggio che lascia più dubbi che certezze per il Livorno.

Gli ultimi minuti sono un assalto alla porta difesa da Seghetti ma il pallone non riesce ad entrare. Un punto a testa al Picchi in un match chiave per la salvezza che gli amaranto avrebbero potuto e dovuto portare a cas con una vittoria. Prosegue comunque la striscia positiva di Venturato con 2 vittorie e 3 pareggi messi a segno nelle ultime 5 gare per un totale di 9 punti guadagnati.