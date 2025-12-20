Us Livorno 1915-Pontedera 2-2. Un “doppio” Di Carmine non basta: pareggio al Picchi
Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Antoni; Biondi (59′ Bonassi), Hamlili (82′ Odjer), Marchesi; Peralta (82′ Panattoni); Dionisi (59′ Cioffi), Di Carmine. A disposizione: Tani, Ciobanu, Calvosa, Haveri, Nwachukwu, Ghezzi, Gentile, Panaioli, Malva, Cioffi. All. Venturato
Pontedera (4-3-3): Vannucchi; Perretta, Cerretti, Vona, Paolieri (56′ Migliardi); Faggi, Manfredonia, Scaccabarozzi; Vitali, Tarantino (56′ Battimelli), Nabian. A disposizione: Biagini, Strada, Giacomelli, Milazzo, Gueye,, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. All. Banchieri
Arbitro: Sacchi di Macerata
Reti: 25′ Di Carmine, 61′ Nabian, 75′ Faggi, 79′ Di Carmine
Note: angoli 1-7; ammoniti Cerretti, Peralta, Marchesi, Faggi, Vona, Panattoni; recupero 2′ primo tempo, 6′ secondo tempo
Il Livorno si ferma sul pareggio davanti al proprio pubblico e spreca un’occasione importante. All’Armando Picchi finisce 2-2 contro il Pontedera, al termine di una gara dai due volti che lascia più di un rimpianto in casa amaranto (clicca qui per guardare la classifica).
A tenere a galla la squadra di Venturato è Di Carmine, protagonista assoluto con una doppietta che evita una sconfitta che, per come si era messa la partita, avrebbe avuto il sapore della beffa. Per gli ospiti, invece, vanno a segno Herculano Bucancil Nabian e Faggi.
Il match – Venturato sceglie di dare continuità al 4-3-1-2 visto nelle ultime uscite: Peralta agisce tra le linee alle spalle di Dionisi e Di Carmine, mentre in mezzo al campo Hamlili detta i tempi con Marchesi e Biondi a supporto. Dietro, Noce e Baldi formano la coppia centrale, con Mawete e Antoni sugli esterni.
Dopo un avvio prudente, il primo squillo è amaranto. Al 19’ Marchesi, imbeccato da Biondi, prova la conclusione in acrobazia da posizione favorevole ma non centra lo specchio. Il Pontedera replica quasi subito: al 21’ Vona svetta su calcio piazzato, ma il colpo di testa termina alto.
L’equilibrio si rompe al 25’. L’azione nasce da Peralta, prosegue con la sponda di Dionisi e si chiude con il destro potente di Di Carmine che non lascia scampo a Vannucchi. Il Pontedera non resta a guardare e al 31’ sfiora il pareggio con Faggi, il cui sinistro dal limite esce di poco. È l’ultimo sussulto di un primo tempo che scivola via senza altre emozioni.
Ripresa amara – Il rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia della gara. Il Pontedera alza il ritmo e mette pressione al Livorno. Al 48’ Vitali va vicino al gol, costringendo la difesa amaranto a rifugiarsi in corner, mentre tre minuti più tardi Nabian, ben servito in area, spreca una buona occasione con una girata imprecisa.
Il forcing degli ospiti trova però il giusto premio al 61’: Nabian attacca la profondità, supera la linea difensiva e con un pallonetto elegante batte Seghetti per l’1-1. Il Livorno accusa il colpo e al 75’ arriva anche il sorpasso: Vitali apparecchia per Faggi, che con il sinistro firma il 2-1 granata.
Quando il match sembra scivolare via, gli amaranto trovano una reazione d’orgoglio. Al 79’ Hamlili pesca Di Carmine alle spalle della difesa e l’attaccante non sbaglia, riportando il risultato in equilibrio.
Nel finale è ancora il Pontedera a farsi preferire per pericolosità: all’85’ Battimelli prova il destro che fa trattenere il fiato al Picchi, con Seghetti costretto a un intervento attento. Non accade altro e il triplice fischio sancisce un pareggio che lascia più dubbi che certezze per il Livorno.
Gli ultimi minuti sono un assalto alla porta difesa da Seghetti ma il pallone non riesce ad entrare. Un punto a testa al Picchi in un match chiave per la salvezza che gli amaranto avrebbero potuto e dovuto portare a cas con una vittoria. Prosegue comunque la striscia positiva di Venturato con 2 vittorie e 3 pareggi messi a segno nelle ultime 5 gare per un totale di 9 punti guadagnati.
95'
Ammonito Panattoni
85'
Battimelli da fuori area tenta di sorprendere Seghetti con un siluro ma la palla va fuori non di molto
82'
Escono Hamlili e Peralta per Panattoni e Odjer
78'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Di Carmine mette a segno una doppietta personale! Hamlili trova l’attaccante amaranto tutto solo che con un bel pallonetto batte Vannucchi. Pareggio amaranto!
75'
Vitali sulla destra mette un rasoterra perfetto per i piedi di Faggi che da dentro l’area batte Seghetti. Pontedera in avanti a un quarto d’ora dal termine
74'
Marchesi ammonito per un fallo di trattenuta
65'
Di Carmine libera Cioffi che, attaccato dal difensore del Pontedera, non riesce a trovare lo spazio in area per provare la conclusione a rete
61'
GOL del Pontedera. Pallonetto vincente di Herculano Bucancil Nabian che batte seghetti. Pareggio del Pontedera
60'
Entrano Bonassi e Cioffi per Dionisi e Biondi
51'
Biondi occasionissima sprecata. Magia di Di Carmine che libera Antoni. Suo il cross dall’altra parte che trova Biondi tutto solo ma manca la precisione. Peccato!
48'
Risponde il Pontedera con il solito Vitali che trova un tiro deviato in angolo
46'
Parte forte il Livorno con Dionisi che dopo pochi secondi trova il tiro in solitaria che però si spegne sul fondo
Dopo due minuti di recupero si va all’intervallo con il Livorno avanti per 1 a 0 grazie al gol di Di Carmine.
39'
Sempre Vitali, sempre lui tra i più pericolosi del Pontedera. Percussione in solitaria tiro però a lato
35'
Vitali si incunea sulla sinistra dell’area di rigore ma il suo sinistro finisce alto e al lato della porta difesa da Seghetti
32'
Ammonito Cerretti del Pontedera per gioco scorretto
31'
Il Pontedera risponde con Faggi che da fuori spara un rasoterra che lambisce il palo difeso da Seghetti
25'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Di Carmine conclude a rete per il Livorno!
21'
Risponde il Pontedera. Punizione lato corto dell’area sulla destra. Cross dentro, colpo di testa, palla alta sopra la traversa. Niente di fatto
19'
Occasionissima del Livorno. Biondi dalla destra mette dentro un cross perfetto per Marchesi che in sforbiciata sbaglia tutto
18'
Indecisione dietro di Baldi che per poco non lascia spazio al contropiede del Pontedera
15'
Tiro cross dalla sinistra di Marchesi che quasi beffa il portiere Mannucchi. La palla esce di poco
14'
Il Livorno spinge a centrocampo. Gli ospiti sono costretti ai metodi duri. Fallo al limite del giallo
11'
Peralta fermato in maniera dubbia fuori area ma l’arbitro lascia correre.
8'
Si gonfia la porta del Pontedera ma sul cross il pallone era uscito. Niente di fatto
2'
Angolo per il Pontedera che si spinge in area di rigore amaranto con Bucancil che, chiuso, trova il corner. Sullo sviluppo il pallone finisce sulla testa di Vitasli che manda alto
1′ Sacchi fischia l’inizio
