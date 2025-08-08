Us Livorno 1915, presentato il nuovo acquisto Salvatore Monaco

Salvatore Monaco durante la presentazione presso il Centro Commerciale Marilia

Il difensore centrale, 33 anni e 192 cm, vanta oltre 200 presenze tra B e C raggiunte con le maglie di Grosseto, Arezzo, Salernitana, Cosenza, Padova, Potenza e Perugia e nel 2020/2021 una promozione in Serie B. Lascia gli amaranto Russo, direzione Pistoiese

di Lorenzo Evola

A poco meno di una settimana dalla prima uscita ufficiale della stagione – il turno di Coppa Italia Serie C contro la Torres del 16 agosto – e ad una quindicina di giorni dal debutto in campionato, quando al Picchi verrà ospitata la Ternana, prosegue la sessione estiva di mercato degli amaranto di mister Formisano. Un mercato che ha già portato diversi volti nuovi all’Ardenza, qualche riconferma e altrettante cessioni. La sensazione è che, comunque, da qui alla chiusura dei battenti (1 settembre), sarà necessario qualche altro innesto per consegnare all’ex tecnico della Pianese una rosa all’altezza degli obiettivi prefissati. Sul fronte degli arrivi, dopo l’acquisto dall’Empoli del talentuoso portiere classe 2005 Jacopo Seghetti (protagonista con la compagine toscana soprattutto in Coppa Italia) di settimana scorsa, nella giornata di mercoledì 6 agosto il club labronico ha annunciato un altro colpo, stavolta nel reparto arretrato.

Si tratta di Salvatore Monaco, difensore centrale di 33 anni, svincolato in seguito ad una più che dimenticabile avventura di 18 mesi a Catania (solo una presenza nel 2024/2025) ma che può vantare su oltre 200 gettoni tra B e C raggiunti man mano con le maglie di Grosseto, Arezzo, Salernitana, Cosenza, Padova, Potenza e Perugia. Proprio con gli umbri il suo periodo migliore vissuto in serie cadetta tra il 2016 e il 2018, oltre al 2020/2021 culminato con la promozione in Serie B, raggiunta grazie alla vittoria del campionato. Stiamo parlando insomma di un profilo ben navigato per la categoria, dal fisico possente (192 cm) e capace sicuramente di fare da “chioccia” ai più giovani, nonché rimpolpare una retroguardia amaranto ancora da completare, specie dopo il recente addio di un totem come Risaliti. La speranza per i tifosi e gli addetti ai lavori è che possa trovare il prima possibile la forma migliore dopo un anno intero trascorso in Sicilia praticamente da separato in casa e senza mai entrare in campo. Concomitante all’ingaggio del centrale classe ’92, da segnalare l’uscita di Federico Russo, il quale ha rescisso il contratto che lo legava ancora all’ombra dei Quattro Mori per accasarsi alla Pistoiese.

Lo stesso Monaco è stato presentato alla stampa venerdì 8 agosto, nei locali del Centro Commerciale Marilia, struttura che sarà partner del club amaranto per la stagione 2025/2026. Presenti anche Riccardo Caprai (responsabile settore giovanile) e Claudio Dini (responsabile della scuola calcio), i quali hanno annunciato in coro la nascita delle formazioni Primavera, Under 17, Under 15 e Under 14. Formazioni che – probabilmente a breve – potranno usufruire dei campi di Banditella (“Dobbiamo rispettare i tempi tecnici ma ci siamo quasi”), nel frattempo i giovani calciatori saranno ospitati dall’Academy. “L’obiettivo è quello di formare giocatori che poi troveranno spazio in prima squadra” ha chiarito Dini. In via eccezionale poi, per i più piccoli, lunedì 11 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 saranno aperte le iscrizioni per le classi 2014, 16, 17, 18 presso la sala stampa dello stadio. Svelata anche la costituzione di una società satellite affiliata all’Us Livorno che prenderà il nome di Giovani Amaranto Scuola Calcio Armando Picchi.

“Sono contento di essere qua – ha esordito invece l’ex Catania -, ho trovato un ambiente positivo, c’è tanta voglia di lavorare e di far bene. Appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato un attimo a dire di si. Conoscevo già mister Formisano, perchè ai tempi del Perugia lui allenava nelle giovanili e rimasi molto colpito dai suoi metodi, sono contento di ritrovarlo in una piazza così importante. Conosco bene anche Welbeck, ho lottato molto contro Dionisi, sarà bello combattere al loro fianco. Siamo nella fase finale della preparazione, dobbiamo faticare per farci trovare pronti per un campionato difficile come la C, nel quale anche le prime possono perdere con le ultime. Ruolo? Posso giocare ovunque, dopo tanti anni è anche più facile adattarsi, l’esperienza aiuta molto in quel senso. Ho giocato a tre o a quattro, per me non c’è nessun problema. Diciamo che sono un difensore vecchio stampo. Che è successo a Catania? Una situazione non facile, potevo solo allenarmi tutti i giorni e così ho fatto. Sono state fatte delle scelte e io ero costretto ad accettarle, ma adesso sono qui e voglio pensare solo al Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©