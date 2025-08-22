Us Livorno 1915 – Ternana 1-0. Vittoria all’esordio per gli amaranto!

Foto Novi, Us Livorno 1915

Dionisi e compagni bagnano con una vittoria l'esordio al Picchi. Contro gli umbri basta un destro di Marchesi all'alba della seconda frazione per mettere in cascina in primi tre punti in campionato. Prestazione tuttavia rivedibile per gli amaranto ancora alla ricerca dell'assetto migliore

di Lorenzo Evola

Sporchi ma vincenti. Gli uomini di Formisano conquistano i tre punti all’esordio al Picchi grazie alla zampata di Marchesi (al secondo timbro in stagione) su assist di Dionisi. Match di certo non entusiasmante quello degli amaranto, ingolfati negli ultimi venti metri ma solidi dalla cintola in giù (Seghetti inoperoso). Nel finale espulso Marchesi dopo l’intervento del Football Video Support, poche tuttavia le chance concesse alla formazione di Liverani. C’è ancora tanto lavoro da fare in casa Livorno, indubbiamente però una vittoria al debutto all’Ardenza, al ritorno tra i professionisti, non può che giovare a tutto l’ambiente.

Atmosfera delle grandi occasioni al Picchi per il ritorno degli amaranto tra i professionisti. Toccante anche il saluto a Igor Protti poco prima del fischio d’inizio, con cori, striscioni e applausi scroscianti per la bandiera del club labronico. Sul campo, tuttavia, le attese degli oltre 4mila accorsi all’Ardenza non vengono del tutto rispettate, anzi. Regna la noia nei primi 45’, complice due compagini palesemente contratte e con meccanismi ancora da oliare. Gli uomini di Formisano provano ad affacciarsi negli ultimi venti metri con qualche incursione isolata di Mawete sulla destra, gli umbri rispondono affidandosi ai lampi di Orellana e Ferrante ma il trio composto da Baldi – Noce – Gentile chiude tutti i boccaporti. Gli unici highlights dei primi 45’ degni di nota riguardano prima l’intervento del Football Video Support – che toglie un possibile rosso ai danni di Mawete – e dopo pochi istanti l’espulsione effettiva del vice allenatore di Formisano per proteste. Nel finale di frazione Dionisi avrebbe una buona chance su servizio di Mawete ma la retroguardia umbra mura il sinistro dell’ex di turno.

Nella ripresa pronti via e il match si sblocca. Dionisi riceve in area e tocca per Marchesi, il quale non ci pensa due volte a trafiggere Vitali con un destro secco sotto la traversa. Esplode di gioia il Picchi ma lo staff della Ternana chiede l’intervento del Football Video Support. Dopo quasi 5 estenuanti minuti, il direttore di gara convalida la rete e dunque nuovo boato dei numerosi tifosi accorsi al Picchi. Gli umbri subiscono il contraccolpo, gli uomini di Formisano provano a gestire il possesso ma la brillantezza offensiva – com’è normale che sia ad agosto – non si manifesta a pieno. I ritmi calano con il passare dei minuti, le gambe cominciano a pesare, tuttavia, a circa venti dalla fine ecco l’episodio che potrebbe cambiare le sorti del match. In seguito ad un parapiglia viene di nuovo invocato l’intervento del FVS, questa volta doloroso per gli amaranto. L’arbitro osserva le immagini e decide di estrarre il rosso a Marchesi, reo di aver colpito un avversario con una testata. I labronici abbassano inevitabilmente il baricentro, la truppa di Liverani si proietta in avanti ma avara di idee, Formisano decide di compattare i suoi per l’assalto finale. Assalto che non porta a chissà quale pericolo dalle parti di Seghetti, tranne qualche cross della disperazione gettato in zona Cesarini. Al triplice fischio esplode di nuovo il popolo amaranto. Cominciare bene tra le mura amiche era troppo importante per gli amaranto, un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni che faciliterà il lavoro di Formisano e del suo staff. Per lo spettacolo e il bel gioco ci sarà tempo.

Le pagelle:

Seghetti : Totalmente inoperoso nel primo tempo, qualche intervento di routine al tramonto del match. Poteva incombere in esordi peggiori insomma.

Gentile 6: Senza infamia e senza lode da braccetto, Formisano lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Ghezzi 6: Bada a contenere, tiene la posizione con diligenza e sacrificio)

Baldi 6: Duro in tackle, talvolta oltre i limiti ma dalle sue parti passa poco o nulla nella prima metà di gara. Il copione non cambia nella ripresa, alla fine si arrende ai crampi.

Noce 6: Solido come i compagni di reparto, ogni tanto cade vittima delle triangolazioni offensive umbre ma alla fine regge senza problemi.

Mawete 6.5: L’unico che prova a creare qualcosa nei primi 45’, rischia il cartellino in occasione del primo intervento del FVS ma riceve solo un giallo. Serve un buon pallone a Dionisi che spreca, non si risparmia fino al momento della sostituzione, in pieno recupero. Un bel motorino sulla destra.

Hamlili 6: I ritmi non sono gli stessi della Serie D, detta comunque legge in mediana senza mai scomporsi. Sufficente sicuramente.

Welbeck 6.5: Con Hamlili forma una bella diga in mezzo al campo, arpiona diversi palloni vaganti. Qualche problemino in fase di impostazione, ma il suo lavoro sporco è essenziale in casa Livorno.

Antoni 5.5: Accompagna l’azione sulla sinistra senza troppa convinzione, preoccupato più a dar man forte a Baldi contro la verve di Orellana che a proporsi in avanti

Marchesi 6: Prestazione incolore nella prima frazione come tutta la squadra, ha il merito di stappare il match con un destro potente su assist di Dionisi. Secondo centro consecutivo, ci ha preso gusto. Ingenuo invece in occasione dell’espulsione.

Panaioli 5.5: Partenza non delle migliori, sono tante, troppe le palle perse sulla trequarti. Evanescente anche nella ripresa, resta tuttavia in campo fino al recupero. Deludente, ma avrà tempo per rifarsi.

Dionisi 6.5: Riscatta una prova complicata con il tocco di classe che libera Marchesi in mezzo all’area. Passano gli anni, le categorie ma risulta sempre decisivo (dal 60’ Malva 6: Prova qualche sgasata ma è poco supportato dai suoi compagni, soprattutto in inferiorità numerica)

All. Formisano 6: Bene per i tre punti al debutto, certo la manovra amaranto è tutt’altro che fluida dalla cintola in su. La retroguardia mostra una buona solidità, dovrà ripartire da lì cercando di amalgamare al meglio tutto il potenziale offensivo a sua disposizione.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-1-2): Seghetti; Noce, Baldi (dal 79′ Biondi), Gentile (dal 46′ Ghezzi); Mawete, Hamlili, Welbeck, Antoni; Marchesi; Panaioli, Dionisi (dal 60′ Malva). All. Formisano

Ternana (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli, Capuano, Martella; Donati, McJannet, Vallocchia, Tito; Romeo, Orellana; Ferrante. All. Liverani

Qui sotto la cronaca live del match!

Termina il match al Picchi. Vittoria all’esordio per gli amaranto. 93' Dentro anche Bonassi e Panattoni per Mawete e Panaioli 91' Crampi per Mawete, gioco fermo 90' Saranno nove i minuti di recupero 86' Livorno che si affida alle ripartenze, umbri che provano a trovare varchi nella difesa labronica 82' Ultimi dieci minuti di sofferenza per gli amaranto, alza il baricentro la Ternana 79' Dentro Biondi per Baldi 77' ESPULSO MARCHESI! Il direttore di gara estrae il rosso dopo il check, amaranto in dieci uomini. Il numero 95 abbandona il terreno di gioco 75' Altro check del FVS, gioco fermo 72' Giallo per Welbeck 69' Calano un po’ i ritmi al Picchi, Livorno in pieno controllo delle operazioni 62' Amaranto decisamente più convincenti in questo avvio di ripresa, Ternana che ha accusato il colpo 60' Fuori Dionisi dentro Malva 57' Cross dalla destra di Marchesi, Antoni svetta ma manda alto 55' Vantaggio amaranto convalidato dopo un check al Football Video Support, la sbloccano gli uomini di Formisano 48' GOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO MARCHESI! Tocco morbido di Dionisi per l’accorrente Marchesi che trafigge Vitali all’altezza del dischetto. Amaranto in vantaggio 46' Nessun cambio in casa Livorno, Formisano preferisce attendere ancora per mischiare le carte in tavola Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Poche emozioni da ambo le parti, probabile qualche cambio nella ripresa nelle file amaranto 47' Saranno tre i minuti di recupero 46' Cross tagliato di Mawete, Dionisi calcia ma viene murato dalla retroguardia umbra 45' Giallo per Ferrante, trattenuta vistosa ai danni di Noce 42' Amaranto in gol ma il direttore di gatìra ravvisa un fallo in area, niente da fare per Dionisi e compagni 39' Mawete viene steso, punizione dalla trequarti per i labronici 37' Cross di Antoni, blocca comodamente Vitali 35' Espulso un membro della panchina amaranto, si scaldano gli animi al Picchi 32' Il direttore assegna il cartellino giallo a Mawete, dopo la chiamata del Football Video Support 29' Football Video Support in corso, probabile cartellino rosso per un giocatore amaranto 26' Latitano le occasioni da gol al Picchi, manca un po’ di precisione negli ultimi venti metri in entrambe le metà campo 24' Altra palla persa da Panaioli, particolarmente impreciso in questa prima frazione 21' Strattonato Marchesi, punizione per gli amaranto 18' Batti e ribatti in area amaranto, si salva in qualche modo la squadra di Formisano 16' A terra Gentile, gioco fermo 13' Inizio a dir poco contratto delle due compagini, gli ospiti si affidano al lancio lungo dalle retrovie, controlla senza patemi la retroguardia amaranto 10' Gentile subisce fallo, punizione per gli amaranto 6' Inizio partita piuttosto confusionario, gli amaranto provano a guadagnare campo con il possesso palla 2' Antoni ci prova da fuori, palla abbondantemente larga Tutto pronto al Picchi. Il direttore di gara fischia l’inizio!

