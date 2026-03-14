Us Livorno – Carpi 2-2. Dionisi non basta, amaranto beffati

Occasione sprecata per gli uomini di Venturato che vengono bloccati al Picchi dagli emiliani di Cassani. Il timbro di Sall nel finale rende vana la rimonta labronica firmata Malagrida - Dionisi. L'ex Ternana Mvp, male Mawete e Hamlili. Seghetti incerto, Falasco sfortunato

di Lorenzo Evola

Un pareggio che sa di sconfitta. Gli uomini di Venturato non vanno oltre il pari in casa contro i biancorossi e sprecano una ghiotta chance per archiviare una volta per tutte il discorso salvezza. Nel primo tempo è Malagrida (su assist di Dionisi) a rispondere al vantaggio di Stanzani su rigore (male Hamlili nell’occasione). Nella ripresa Dionisi porta avanti gli amaranto sul suggerimento di Panaioli ma la truppa di Cassani non molla e ristabilisce la parità grazie al tocco di Sall a poco meno di dieci minuti dal triplice fischio. In zona Cesarini i labronici flirtano con il gol da tre punti ma nè Marchesi (molle al tiro), nè Falasco (palo su punizione) nè Bonassi (colpo di testa fuori di poco) riescono nel colpo vincente. La classifica resta senz’altro rassicurante ma le prestazioni balbettanti della truppa livornese testimoniano un periodo di forma di certo non invidiabile.

La cronaca

L’avvio è segnato da tanti errori da entrambe le parti, anche a causa di forti raffiche di vento che sferzano il terreno di gioco. In casa amaranto è Malagrida a scaldare i guanti di Sorzi, con un destro troppo centrale per impensierire davvero il portiere emiliano. Alla prima vera occasione però sono gli ospiti a colpire. Sugli sviluppi di un contropiede Stanzani conduce palla e serve Gaddini, il quale viene steso in area da Hamlili, in netto ritardo. Il direttore di gara non ci pensa due volte ad indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta Stanzani che non sbaglia e spiazza un incolpevole Seghetti con un destro all’angolino. Il gol carica ancor di più i biancorossi, pericolosi subito dopo ancora con Stanzani che spara in curva da buona posizione con il destro. Gli amaranto, tuttavia, con il passare dei minuti si scuotono da torpore e cominciano ad alzare il baricentro, affacciandosi dalle parti di Sorzi alla mezz’ora con Bonassi che trova il pareggio in mischia da due passi. L’arbitro però ravvisa un fallo di un giocatore di Venturato e annulla tutto, confermando la sua decisione anche dopo il check al Fvs. Il Livorno prosegue comunque nel pressing, ha una mezza occasione con Dionisi (destro strozzato) e al tramonto della prima frazione riesce a pareggiare i conti. Gran parte del merito va a Dionisi, che insiste sulla destra e tocca per l’accorrente Malagrida, chiamato solo a spingere in rete la sfera in area piccola.

Nella ripresa i ritmi calano e non succede praticamente niente fino al 70′ quando Panaioli trova la traccia per Dionisi che si invola verso la porta di Sorzi e trafigge proprio l’estremo difensore emiliano con un destro chirurgico. Esplode di gioia il Picchi, per gli amaranto sembra ormai fatta per tornare al successo che manca dal match interno contro il Pineto. Ma la compagine biancorossa ha altri piani e acciuffa il pari grazie al timbro di Sall che anticipa il duo Noce – Camporese, oltre a un Seghetti non proprio esente da colpe, con una zampata valevole per il 2-2 finale. In extremis i labronici, in verità, avrebbero più di una chance per realizzare la contro rimonta ma il palo di Falasco su punizione e il colpo di testa fuori di un soffio di Bonassi spengono definitivamente i sogni di gloria dei pochi tifosi accorsi all’Ardenza.

Le pagelle

Seghetti 5.5: Incolpevole sul rigore, poteva far decisamente meglio in uscita sul gol di Sall.

Mawete 5: In confusione totale sulla destra, il Carpi dalla sua parte trova spazi invitanti. Male anche in impostazione, specie nella prima frazione. Nella ripresa gestisce con un pizzico di ordine in più ma non si redime del tutto.

Noce 5.5: Non commette errori grossolani in marcatura, nel finale Sall però gli scappa via sul 2-2. Una macchia pesante.

Camporese 5.5: Come sopra.

Falasco 6: Senza infamia e senza lode per buona parte del match, sfortunatissimo in occasione del palo su punizione che strozza in gola l’urlo dei tifosi amaranto.

Biondi 6: Tra i più attivi nella prima metà di gara, si dimostra pimpante e voglioso di mettersi in mostra. Cala nella ripresa fino al cambio (dal 83′ Marchesi sv)

Hamlili : Si rende protagonista di un avvio di match a dir poco complicato, appare distratto e gestisce male il possesso in più di un’occasione. Causa il penalty agli ospiti con un intervento in palese ritardo su Gaddini. Le cose non migliorano nella ripresa e allora Venturato lo toglie dalla contesa (dal 68’ Odjer 6: Meglio rispetto a chi sostituisce, buon ingresso il suo)

Bonassi 5.5: Prova a dire la sua in mezzo al campo ma ne esce fuori una prestazione incolore in entrambe le fasi. Spreca una buona chance nel finale mancano lo stop su suggerimento di Malagrida. Non trova il 3-2 in pieno recupero per questione di millimetri, peccato.

Peralta 5.5: Svaria sulla trequarti alla ricerca della posizione migliore, tuttavia incide poco o nulla negli ultimi venti metri. Disinnescato senza troppi patemi, insomma, dalla retroguardia emiliana (dal 68’ Panaioli 6.5: Appena entrato trova l’assist per il 2-1 di Dionisi. Finalmente un impatto convincente)

Dionisi 7.5: Si inventa il pareggio firmato Malagrida grazie ad una giocata delle sue allo scadere della prima frazione. Nella ripresa sfrutta a meraviglia il flirtante di Panaioli per trafiggere Sorzi e siglare il suo nono gol in campionato. Eterno.

Malagrida 6.5: Ringrazia Dionisi per il pallone solo da spingere in porta, per il resto non ha modo di incidere là davanti. Non si risparmia mai, va detto, sfiancando i dirimpettai biancorossi. Nel finale manda in porta Bonassi che spreca.

All. Venturato 5.5: Al di là della sfortuna nel finale, la squadra appare un po’ in calo dopo l’ottimo periodo vissuto ad inizio 2026. Anche oggi l’approccio non è dei migliori, ma Dionisi dà la svolta come spesso accade. Gestione del vantaggio rivedibile, due punti gettati al vento contro un Carpi in piena crisi non gli valgono la sufficienza.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Camporese, Falasco; Biondi (dal 83′ Marchesi), Hamlili (dal 68′ Odjer), Bonassi; Peralta (dal 68′ Panaioli); Dionisi, Malagrida. All. Venturato

Carpi (3-5-2): Sorzi; Panelli, Zagnoni, Rossini; Tcheuna, Pietra, Figoli, Puletto, Pitti; Gaddini, Stanzani. All. Cassani.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Il gol di Sall nel finale costringe Dionisi e compagni al pareggio 93' BONASSI! Dionisi pennella per il giovane mediano amaranto che non trova la porta per pochi centimetri! 90' Marchesi! Il numero 95 perde l’attimo per calciare all’interno dell’area. Altra chance sprecata dal Livorno 90' PALO DI FALASCO! Missile del terzino amaranto, la palla si infrange sul montante a Sorzi battuto 89' Giallo anche per Pitti, trattenuta vistosa su Dionisi 86' Doccia fredda per gli amaranto che provano adesso a reagire 82' PAREGGIO DEL CARPI! Zagnoni centra per Sall che anticipa Seghetti e deposita la palla in porta. Tutto da rifare per gli uomini di Venturato 79' Destro sballato di Mawete da fuori, palla out 78' Amaranto adesso in pieno controllo del match, sembra non averne più la compagine emiliana 71' GGOOOOLLL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO DIONISI!! Panaioli lancia in profondità l’ex Ternana che davanti a Sorzi non sbaglia e porta avanti gli amaranto 68' Dentro Odjer e Panaioli per Hamlili e Peralta 68' Ammonito Lombardi, duro su Dionisi 67' Atterrato Dionisi, l’arbitro fa cenno di proseguire 66' Ritmi decisamente più bassi in questa fase, latitano le occasioni da gol 59' Cross completamente errato di Mawete, palla sul fondo 57' Destro secco di Gaddini, blocca Seghetti 55' Giallo anche Bonassi per proteste 54' Pietra si invola in contropiede ma calcia malissimo dal limite, scampato pericolo per gli amaranto Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Al vantaggio su rigore di Stanzani risponde il timbro in extremis di Malagrida 45' GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO MALAGRIDA! Dionisi affonda sulla destra e tocca per l’ex Rimini che non può proprio sbagliare da due passi. Pareggio amaranto al tramonto della prima frazione 40' L’arbitro non cambia idea, nessun penalty per Dionisi e compagni 39' Altro check del Fvs per un possibile rigore per gli amaranto 34' Biondi serve Dionisi che calcia male dal limite. Provano a reagire i labronici 30' Bonassi segna sugli sviluppi di una mischia in area ma il direttore annulla tutto per un fallo di un giocatore amaranto. Niente da fare neanche dopo un check al Fvs per gli uomini di Venturato 24' Giallo anche per Rossini che colpisce Dionisi a metà campo 22' Ancora Stanzani! Errore in fase di costruzione degli amaranto, la sfera carambola sui piedi del numero 10 di Cassani che spara in curva da buona posizione 19' Giallo a Falasco per proteste 17' GOL DEL CARPI! Esecuzione perfetta di Stanzani dal dischetto, Seghetti non può nulla. Emiliani in vantaggio 15' RIGORE PER IL CARPI! Stanzani scappa sulla sinistra e serve Gaddini, steso da Hamlili in area. Il direttore di gara indica il dischetto 14' Dionisi tocca per Biondi, il cross del numero 14 viene deviato in corner 11' Gioco piuttosto spezzettato in questo avvio 9' Cross di Malagrida troppo lungo, palla che sfila sul fondo 7' Dionisi tocca per Malagrida che spara da fuori, blocca Sorzi senza patemi 2' Fallo di Hamlili, punizione per gli ospiti Comincia il match al Picchi!

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