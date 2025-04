Us Livorno – Fulgens Foligno 2-1. Bonassi fa esplodere il Picchi nel finale!

Capitan Luci, per lui l'ultima partita della sua carriera (FOTO NOVI/Us Livorno 1915)

Gli uomini di Indiani si regalano l'ultimo successo in campionato di fronte ai propri tifosi. Decisivo il colpo di testa del numero 44 allo scadere, di Luci e Panaioli gli altri timbri. Segue la premiazione di staff e squadra

di Lorenzo Evola

Al fotofinish. La zuccata in zona Cesarini del numero 44 regala tre punti agli amaranto, all’ultima uscita in campionato al Picchi. Match non entusiasmante per Luci e compagni, lenti e compassati nel primo tempo complice anche un Foligno battagliero, voglioso di uscire dall’Ardenza con dei punti in tasca e capace di portarsi avanti grazie al gran gol di Panaioli. Nella ripresa, segnata dal nervosismo – espulso Indiani – Luci pareggia su rigore prima della standing ovation, il forcing amaranto prosegue fino al sigillo di Bonassi nel finale. A fine match la premiazione di tutta la squadra, lo staff e i quadri dirigenziali.

La cronaca

I ritmi, come prevedibile, sono piuttosto blandi soprattutto in avvio di gara. Gli uomini di Indiani provano ad impensierire la retroguardia con alcuni isolati guizzi di Russo, Malva e Marinari ma senza la giusta cattiveria negli ultimi venti metri. Gli umbri non demordono e si affidano alla verve dei vari Posada, Di Cato e Panaioli, anche se di veri e propri pericoli dalle parti di Tani non ne arrivano. È però proprio il centrocampista numero 8 di Manni a rompere l’equilibrio alla mezz’ora. L’ex Schiaroli lancia dalle retrovie, Panaioli si appoggia (probabilmente con un fallo) su Siniega, trova spazio sulla trequarti e si coordina splendidamente con il destro, ne esce una conclusione precisa all’incrocio, imparabile per Tani. Luci e compagni provano ad imbastire una reazione ma latita la qualità nel reparto offensivo amaranto e allora sono gli ospiti a flirtare con il raddoppio a cinque minuti dal duplice fischio con Posada che si divora lo 0-2 da due passi.

Nella ripresa Indiani si gioca la carta Ndoye per cercare maggior verve. E infatti gli amaranto escono dagli spogliatoi con tutt’altro piglio. Dopo neanche due giri d’orologio Russo viene steso in area, l’arbitro indica il dischetto senza pensarci due volte. Dagli undici metri si presenta proprio Luci che impreziosisce una giornata già di per sé speciale con un’esecuzione perfetta, prima di uscire dal campo e ricevere la meritata standing ovation da tutto lo stadio. A parità ristabilita i labronici si riversano in avanti ma con eccessiva confusione nonché nervosismo (espulso addirittura Indiani per proteste nei confronti dell’arbitro). Il Foligno incassa il colpo e prova a reagire prima con un colpo di testa di Grea e poi con una conclusione mancina di Santarelli che per poco non beffa Tani. Quando tutto sembrava apparecchiato per il classico 1-1 che non accontenta nessuno, in pieno recupero Ndoye si inventa un cross dalla sinistra, sul secondo palo sbuca Bonassi che batte Tognetti e fa esplodere la festa al Picchi.

Le pagelle

Tani 6: Incolpevole sul gol subito, poco impegnato per il resto.

D’Ancona 5.5: In netta difficoltà nei confronti dei vari Khribech, Di Cato e Panaioli che scappano via da tutte le parti.

Brenna 5.5: Commette subito una sciocchezza in avvio, ma in generale non garantisce sufficiente solidità al reparto. Senza il fido compagno Risaliti perde i punti di riferimento.

Siniega 5.5: In occasione del vantaggio ospite probabilmente il fallo poteva essere ravvisato, ma c’è da dire che va giù troppo platealmente. Panaioli ne approfitta per firmare lo 0-1.

Bonassi 7: Riscatta una prova anonima con il guizzo nel finale che vale i tre punti. Re Mida

Bacciardi 5.5: Contributo piuttosto dimenticabile in mediana, dove fa fatica sia in fase di costruzione che in quella di rottura, lascia non a caso, il campo all’ora di gioco (dal 60’ Parente 6: Mezz’ora senza infamia e senza lode)

Luci 7: All’ultima in campionato di fronte ai propri tifosi, si regala lo sfizio di timbrare anche il cartellino dal dischetto prima di ricevere la standing ovation da tutto lo stadio. Immenso (dal 48’ Dionisi 6: Un po’ troppo nervoso nel finale, poco altro da segnalare per il resto della ripresa)

Bellini 6: Solite battaglie in mediana, non tira mai indietro la gamba. stagione da incorniciare per il mediano amaranto.

Marinari 5.5: Prestazione piuttosto opaca quella del 2005 amaranto, poco efficace dalla metà campo in su sulla sua corsia di competenza. Indiani se ne accorge e lo lascia negli spogliatoi (dal 46’ Ndoye 6: Non fa meglio di chi sostituisce, anzi. Colleziona palle perse a ripetizione. Almeno fino all’assist nel finale che vale il 2-1 di Bonassi)

Malva 6: A sprazzi, promette tanto ma nel concreto manca sempre qualcosa. Comunque sufficiente, è tra i migliori soprattutto nel primo tempo (dal 66′ Rossetti sv)

Russo 6.5: Ha il merito di guadagnarsi il rigore che Luci trasformerà in oro. Pericoloso anche nei primi 45′, un finale di stagione in crescendo per l’ex Lucchese (dal 73′ Hamlili sv)

All. Indiani 6: Si fa cacciare ad inizio ripresa per proteste, un macchia che non toglie nulla al grande lavoro svolto in questa trionfale stagione.

Le formazioni ufficiali

Us Livorno (3-5-2): Tani; D’Ancona, Brenna, Siniega; Bonassi, Bellini, Luci, Bacciardi (dal 60′ Parente), Marinari (dal 46′ Ndoye); Malva (dal 66′ Rossetti), Russo (dal 73′ Hamlili).

Fulgens Foligno (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Mancini, Schiaroli, Ceccuzzi; Settimi, Panaioli, Grea; Di Cato, Khribech, Posada.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Triplice fischio al Picchi. La zuccata di Bonassi nel finale regala i tre punti agli amaranto all’ultima uscita in campionato al Picchi 91' GOOOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO BONASSI! Cross dalla sinistra, Bonassi sul secondo palo salta più in alto di tutti e trafigge Tognetti in uscita 90' Saranno quattro i minuti di recupero 85' Ultimi minuti al Picchi, gli amaranto provano a proporsi nella metà campo avversaria 82' Ndoye lanciato nello spazio, incespica sul pallone e perde il possesso 73' Spazio anche per Hamlili per Russo 70' Santarelli si accentra e calcia, sfera che sfiora il palo di Tani 67' Alza il baricentro il Foligno, secondo corner nel giro di pochi minuti 67' Colpo di testa di Grea sugli sviluppi di un corner, palla di poco oltre il montante 66' Dentro anche Rossetti per Malva 60' Dentro Parente per Bacciardi 57' Destro da fuori di Mancini, blocca Tani 54' Tensione alle stelle in questa fase, tanti falli che spezzettano il gioco 51' Espulso Indiani! Proteste accese dell’allenatore amaranto, l’arbitro sventola il rosso 48' GOOOLLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO PROPRIO LUCI! Dagli undici metri si presenta il capitano che non sbaglia, siglando il pareggio amaranto 47' RIGORE PER IL LIVORNO! Russo viene steso in area, il direttore di gara indica il dischetto 46' Dentro Ndoye per Marinari Comincia la ripresa al Picchi Termina il primo tempo al Picchi. Umbri in vantaggio grazie al timbro di Panaioli alla mezz’ora. Amaranto poco brillanti in questa prima metà di gara 45' Giallo per Siniega, duro su Panaioli 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' Telefonata di Bacciardi a Tognetti, sfuma la manovra offensiva labronica 41' Ultimi scampoli di primo tempo, amaranto che faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Tognetti 39' Posada! Settimi riceve sulla destra e serve il numero 11 che si divora il raddoppio da pochi passi 37' Livorno che adesso è costretto a reagire, si chiudono con ordine gli ospiti 32' GOL DEL FOLIGNO! Schiaroli lancia dalle retrovie, Panaioli stende Siniega e si coordina da fuori con il destro, conclusione imparabile per Tani. Ospiti in vantaggio 28' Contropiede di Russo che si fa 40 metri palla al piede ma trova l’opposizione di Tognetti al momento del tiro 25' Cross completamente sballato di Bonassi, palla in out 22' Cross sul secondo palo di Bacciardi, non ci arriva Bonassi 20' Bonassi tocca per Marinari, destro di prima intenzione del giovane amaranto, respinge la difesa umbra 16' Break notevole di Russo che non trova poi lo spazio per calciare, sarà comunque corner per gli amaranto 14' Sinistro da fuori di Settimi, palla larga 13' Ritmi piuttosto blandi in questa fase, gli uomini di Indiani si limitano al giro palla 9' Malva ci prova da fuori, blocca Tognetti 6' Malva strappa sulla trequarti ma perde l’attimo per servire Russo, vanificando dunque l’azione amaranto 3' Rispondono gli amaranto con Russo che sfonda a sinistra e centra per Bellini, chiude la retroguardia ospite 2' Brenna sbaglia in uscita, Posada intercetta e si invola in porta, il suo cross non trova però nessun compagno in area L’arbitro fischia l’inizio. Comincia il match al Picchi!

