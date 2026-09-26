Us Livorno – Pianese 1-0. Gabbiani porta avanti gli amaranto!

Amaranto attesi al Picchi dalla compagine senese guidata da Zanchetta, in piena crisi e a secco di vittorie dopo sei giornate. Lucarelli lancia dal 1' al trio Aramu - Haas- Rizza alle spalle di Gabbiani. In mediana c'è Bonassi al fianco di Arrigoni.

di Lorenzo Evola

Archiviata con un buon pareggio la trasferta in quel di Guidonia, gli amaranto tornano al Picchi per un nuovo turno di campionato. La settima giornata del girone B di Serie C propone a Di Carmine e compagni il match all’Ardenza contro i bianconeri di mister Zanchetta, protagonisti di un avvio di stagione piuttosto complicato – terz’ultimi a quota 3 punti -, confermato dal deludente 1-1 in casa contro la Sambenedettese. Si respira aria di bassa classifica, insomma, dalle parti di Piancastagnaio, ma guai a sottovalutare quella che a tutti gli effetti si presenta come una vera e propria bestia nera per i labronici: negli ultimi sette incontri tra Serie D e professionismo gli uomini di Lucarelli non hanno mai centrato una vittoria, a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte. Per sfatare il tabù il tecnico livornese si affida al trio Aramu – Haas- Rizza alle spalle di Gabbiani. In mediana c’è Bonassi al fianco di Arrigoni.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bonassi; Aramu, Haas, Rizza; Gabbiani. All. Lucarelli.

Pianese (3-4-2-1) Astaldi; Masetti, Chesti, Ercolani; Di Cosmo, Proietto, Bertini, Martey; Tirelli, Ianesi; Bellini. All. Zanchetta.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

13' MARTINEZ! Doppio miracolo del portiere amaranto che si oppone a due conclusioni ravvicinate sugli sviluppi di una mischia furibonda in area 9' Continuano a premere gli uomini di Lucarelli, cross di Aramu dalla sinistra, si rifugia in angolo la retroguardia ospite 7' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO GABBIANIII!! Cross perfetto di Aramu, il numero 9 amaranto svetta sul primo palo e trafigge Astaldi con un’incornata imparabile. Livorno in vantaggio 5' Arrigoni ci prova da limite dell’area, destro che sfiora il palo di Astaldi. Primo squillo dei labronici 4' Cambio modulo per gli amaranto, Lucarelli si dispone con un inedito 3-5-2 Comincia il match al Picchi!

Condividi:

Riproduzione riservata ©