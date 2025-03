Us Livorno – Poggibonsi 0-1. Altro ko per gli amaranto

Un gol di Bellini all'alba della ripresa condanna gli uomini di Indiani alla seconda sconfitta consecutiva. Prestazione a dir poco rivedibile per Luci e compagni, adesso a +11 dalle inseguitrici. Si salva Cardelli, male Bonassi e Hamlili, l'attacco spara a salve

di Lorenzo Evola

La reazione non arriva. Gli uomini di Indiani non riscattano la debacle di Ghiviborgo e capitolano al Picchi per mano dei giallorossi di Baiano. Decisivo il timbro di Bellini ad inizio ripresa, per gli amaranto qualche buona occasione vanificata da Pacini ma in generale è la prestazione di Dionisi e compagni a lasciar desiderare. Un squadra spenta, abulica, lontana parente di quella ammirata fino a qualche settimana fa. Nessun dramma per i labronici (ancora a +11 dal Foligno), ma dopo due ko in altrettante gare si accende un campanello di allarme in casa Livorno.

La cronaca

Avvio di match a tinte amaranto. Dopo neanche 2’ è Russo a rendersi pericoloso, ma l’ex Lucchese, ben imbeccato da Dionisi, scarica da ottima posizione un sinistro debole che non crea problemi a Pacini. Nel giro di pochi minuti sono prima Bacciardi (tiro sbilenco) e poi Dionisi (destro alto) a farsi vedere delle parti dell’estremo difensore giallorosso senza fortuna, mentre poco prima del ventesimo minuto Brenna prova a vestire i panni del goleador ma una deviazione manda a lato il destro del centrale di Indiani. Con lo scorrere delle lancette però gli ospiti prendono le misure alla manovra di Dionisi e compagni, senza tuttavia mai impensierire Cardelli. Il forcing del Livorno riprende nella seconda metà di primo tempo (ben 10 i corner battuti) e così arrivano altre occasioni per gli amaranto ma né Rossetti (colpo di testa sfiorato da due passi) né Dionisi (sinistro respinto da Pacini) trovano la stoccata vincente, con un Poggibonsi che si chiude comunque senza troppi patemi.

L’inizio ripresa però è tutta un’altra musica. Pronti via e Cardelli deve superarsi su una conclusione insidiosa di Belli sul primo palo, in seguito ad un break in contropiede di Bellini. Preludio al gol che arriva poco prima del 50’. Dionisi perde una brutta palla a centrocampo, Bigica serve con il contagiri proprio Bellini che scappa via a Brenna e infila Cardelli in uscita con un destro sul primo palo. Una doccia gelata per gli amaranto, i quali provano subito a reagire tanto da sfiorare l’immediato pareggio. Su di una conclusione di Rossetti, la palla carambola sui piedi di Cecconi che rischia un comico autogol, ma viene salvato dal legno che strozza in gola l’urlo di gioia dell’intero Armando Picchi. Poco più tardi Marinari firmerebbe pure il pareggio ma il direttore di gara ravvisa un fallo ai danni di Pacini in uscita. Indiani prova allora a scuotere i suoi inserendo Malva, Arcuri e Bellini ma la scossa non arriva, anzi la manovra ristagna al limite della trequarti. Il Poggibonsi alza le barricate e per gli amaranto si fa dura trovare qualche varco nella compatta difesa giallorossa. Le uniche occasioni degne di nota capitano sui piedi di Malva ad un quarto d’ora dalla fine che calcia alto, e soprattutto di Frati, il quale colpisce debolmente di sinistro convinto dell’off side. Sulla rovesciata sbilenca in extremis di Bacciardi, si spengono le ultime speranze in casa amaranto. Un altro pomeriggio da dimenticare all’interno di un campionato trionfale, ma che resta da chiudere il prima possibile.

Le pagelle

Cardelli 6.5: Primo tempo da spettatore, si supera con un bell’intervento su Belli ad inizio ripresa. Non può nulla sul timbro di Bellini

Risaliti 6: Solido come braccetto di destra, non disdegna anche qualche sortita in avanti. Tra i migliori nel grigio pomeriggio amaranto

Brenna 5.5: Tiene sotto controllo le (rare) scorribande di Vitiello e Belli, ci prova anche in zona offensiva ma una deviazione gli nega la gioia del gol. Male però in occasione del gol di Bellini che gli scappa via con troppa facilità.

Siniega 6: Ruvido quando serve, non commette particolari sbavature sulla sinistra. Indiani lo toglie per cercare maggior spinta su quella corsia (dal 65’ Arcuri 5.5: Qualche traversone interessante e poco altro)

Bonassi 5: Spinta poco sulla destra, trova una buona sponda per Dionisi che però dilapida mandando alto. Nella ripresa compie un errore dietro l’altro e appare a dir poco a corto di energie. Giornata da dimenticare per il classe 2004 (dal 78’ Frati sv)

Hamlili 5: Un po’ sotto ritmo in mediana nella prima frazione, al piccolo trotto anche nei secondi 45’ e non a caso l’intera manovra amaranto ne risente (dal 65’ Bellini 5.5: Aggiunge un po’ di verve in mediana, ma non basta)

Bacciardi 5.5: Gioca semplice, non rischia la giocata, ma si nota poco nei primi 45’. La situazione migliora leggermente con l’ingresso di Bellini ma non arriva comunque alla sufficienza

Marinari 5.5: Dirottato a sinistra dopo qualche partita fuori, non risulta troppo efficace, quanto meno dalla trequarti in su. Nella ripresa si sposta a destra ma non riesce ad incidere minimamente. Rimandato anche lui.

Russo 5.5: Dopo due giri d’orologio avrebbe la chance di portare avanti i suoi ma cestina tutto calciando addosso a Pacini. Per il resto ci prova soprattutto da fuori senza grandi fortune, anzi. Anche nella ripresa lo spartito non cambia e allora Indiani opta per il cambio (dal 65’ Malva 5.5: Spreca una ghiotta occasione nel finale)

Dionisi 5: Tra i più pericolosi nella prima frazione ma pecca di precisione (e non di poco) al momento del dunque. Ad inizio ripresa perde un sanguinoso pallone a metà campo, innescando il contropiede dello 0-1. Da lì si intestardisce e non combina più nulla

Rossetti 5.5: Solita gara di lotta là davanti, va a centimetri sul pallone sul cross di Risaliti a due passi dalla porta ma in generale riceve davvero pochi palloni giocabili dai compagni. Polveri bagnate.

All. Indiani 5: Serviva una reazione per dimenticare la disfatta di Ghiviborgo e invece i suoi incappano in un’altra giornata storta. Al di là del risultato è l’atteggiamento degli amaranto a preoccupare, sembra essersi spenta la scintilla di qualche tempo fa. Il traguardo resta comunque ad un passo ma adesso serve davvero mettere la parola fine ad un campionato vissuto da protagonisti.

Le formazioni ufficiali

Us Livorno (3-4-1-2): Cardelli; Risaliti, Brenna, Siniega (dal 65′ Arcuri); Bonassi (dal 83′ Frati), Hamlili (dal 65′ Bellini), Bacciardi, Marinari; Russo (dal 65′ Malva); Dionisi, Rossetti.

Poggibonsi (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Fremura; Cecconi, Valori, Bigica, Mazzolli, D’Amato; Belli, Vitiello (dal 44′ Bellini).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Brutto ko per gli amaranto, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato 92' Rovesciata di Bacciardi, palla a lato 90' Malva calcia a botta sicura ma trova una deviazione, corner per il Livorno 85' Amaranto proiettati in avanti alla ricerca del pareggio, si chiude con ordine la retroguardia di Baiano 83' Dentro Frati per Bonassi 79' Giallo anche Bacciardi 75' Malva! Destro da fuori, palla che sfiora la traversa 72' Ammonito Bigica per un fallo a metà campo 66' Cross di Arcuri, si salva in qualche modo la retroguardia ospite 65' Triplo cambio per gli amaranto dentro Arcuri, Bellini, e Malva per Siniega, Hamlili e Russo 61' A terra Dionisi, gioco fermo 56' Bacciardi tocca per Russo, l’ex Lucchese ci prova di destro, blocca centrale Pacini 53' Marinari pareggia i conti da due passi ma il direttore di gara ravvisa un fallo ai danni di Pacini 51' Cecconi rischia l’autogol! Tocco maldestro del difensore ospite, la sfera colpisce il palo a Pacini battuto 47' GOL DEL POGGIBONSI! Dionisi perde palla a metà campo, Bigica serve Bellini che scappa a Brenna e infila Cardelli sul primo palo. Ospiti in vantaggio 46' Cardelli! Conclusione di Belli, gran risposta del portiere amaranto che devia in corner Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Tanto pressing per gli amaranto ma il risultato non si sblocca 45' Saranno tre i minuti di recupero 44' Dentro Bellini per Vitiello 42' Ultimi scampoli di primo tempo, gioco piuttosto spezzettato 36' Dionisi slalomeggia in area e spara di sinistro, respinge Pacini 32' Rossetti! Cross dalla destra di Risaliti, non ci arriva di centimetri l’ex Novara da due passi 30' Ritmi decisamente più blandi in questa seconda parte di primo tempo, gli amaranto non riescono a trovare varchi negli ultimi venti metri 27' Cross di Marinari, palla irraggiungibile per chiunque 24' Prova ad affacciarsi in avanti la compagine ospite, cala un po’ il forcing labronico 19' Vitiello travolge Hamlili, punizione per gli amaranto 17' Brenna! Destro dal limite dell’area, tiro deviato in corner 13' Ancora Dionisi con il mancino da fuori area, conclusione sbilenca 9' Sponda di Bonassi per Dionisi che calcia di prima, palla oltre il montante 6' Amaranto continuano a spingere, Bonassi sfonda sulla destra e guadagna un corner 4' Bacciardi da fuori, palla in curva 2' Subito Russo! Dionisi tocca per l’ex Lucchese che calcia da buona posizione, blocca in due tempi Pacini Comincia il match al Picchi!

Condividi:

Riproduzione riservata ©