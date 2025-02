Us Livorno – San Donato Tavarnelle 1-0. Arcuri regala i tre punti agli amaranto nel finale!

Gli uomini di Indiani centrano la quarta vittoria casalinga grazie al timbro del laterale al tramonto della seconda frazione. Arcuri Mvp, bene Bellini e Regoli . Steccano Bonassi e Dionisi, Gucci esordio positivo

di Lorenzo Evola

Di misura. Gli amaranto tornano al successo dopo il pareggio di Grosseto grazie al tocco sotto vincente di Arcuri su assist del neo arrivato Gucci. Prestazione non impeccabile per gli uomini di Indiani, imprecisi nella prima frazione, quanto scialbi nella seconda frazione, ma caparbi nel voler portare a casa il risultato fino al triplice fischio. Tre punti che comunque consentono a Luci e compagni di allungare ulteriormente il gap dalle inseguitrici Seravezza e Grosseto, bloccate entrambe dal pari e adesso rispettivamente a dieci e dodici lunghezze di distanza dai labronici.

La cronaca

Avvio di gara segnato da un approccio tutt’altro che indimenticabile per gli amaranto, che soffrono il pressing di un San Donato capace di impensierire Tani prima con una punizione di Carcani e poi con un sinistro sbilenco di Gubellini che termina a lato. Allo scoccare del 15’ è invece Pecchia a trafiggere l’estremo difensore di Indiani ma il guardalinee annulla il classico gol dell’ex ravvisando il fuorigioco del numero 7 ospite. Il campanello di allarme scuote la truppa labronica che comincia ad alzare i giri del motore e ad affacciarsi dalle parti di Tampucci. Alla doppia ghiotta chance di Calvosa, fa seguito il colpo di testa di poco a alto di Risaliti, mentre poco oltre la mezz’ora lo stesso Tampucci è costretto al corner dal bel sinistro da fuori area di Regoli. Gli amaranto ci riprovano allo scadere di frazione con Ndoye (destro impreciso da ottima posizione) ma soprattutto con Bellini, il quale in pieno recupero colpisce la traversa con un missile terra aria, sulla respinta Bonassi si dimostra poco freddo e spara in curva da due passi.

Il forcing labronico prosegue anche all’alba del secondo tempo, con gli stessi protagonisti ovvero Ndoye, vicino al vantaggio con un destro di poco a lato, e Regoli, sfortunato nel colpire Tampucci a botta sicura con un destro a centro area. Il fortino del San Donato regge agli urti amaranto e allora Indiani decide di sparigliare le carte inserendo Russo, Malva e Arcuri al posto di Dionisi, Regoli e D’Ancona. Mossa che si rivelerà decisiva, soprattutto quella del laterale classe 2004. Il Livorno continua a premere dalla trequarti in su ma via via con meno convinzione, dall’altro lato il San Donato si riversa in contropiede sfruttando i varchi lasciati dagli amaranto. Prima dell’assalto finale, infatti, l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Purro, il quale con il mancino da posizione invitante spara alle stelle graziando la retroguardia guidata da capitan Brenna. A cinque minuti dalla fine, quando i primi mugugni cominciano a farsi sentire, ci pensa Arcuri a risolvere la contesa con un tocco di sinistro su assist aereo di Gucci (all’esordio in maglia amaranto). Esplode di gioia il Picchi, gli ospiti provano ad imbastire un assalto dettato dalla disperazione ma non c’è più tempo. È l’ennesimo pomeriggio di festa in casa amaranto, tenendo conto tra l’altro dei pareggi di Seravezza Pozzi e Grosseto che vedono allungarsi il divario da un Livorno oramai involato verso la conquista del campionato.

Le pagelle

Tani 6: Praticamente inoperoso, dimostra qualche difficoltà in fase di impostazione.

D’Ancona 5.5: Non soffre granchè dalla sua parte ma con il pallone tra i piedi è a dir poco rivedibile. Indiani lo toglie per cercare maggior spinta sulla destra (dal 72’ Arcuri 7: Risolve la pratica con un tocco sotto di importanza capitale su spizzata di Gucci. Mvp di giornata)

Brenna 6: Duello tra pesi massimi con Gubellini dal quale ne esce spesso e volentieri vincitore.

Risaliti 6: Come sopra, perfeto compagno di reparto di Brenna.

Calvosa 6: Sua la prima vera occasione degli amaranto ma sbatte su Tampucci, si propone con continuità sulla sua corsia di competenza senza tuttavia, grosse fortune. Potrebbe fare di più. Sostituito all’ora di gioco da Indiani (dal 62’ Bacciardi 6: Si nota poco nel finale).

Bellini 6.5: La traversa allo scadere della prima frazione grida ancora vendetta, per il resto offre la solita prestazione di sostanza e generosità in mezzo al campo. Imprescindibile per questa squadra, ma non lo si scopre certo oggi.

Bonassi 5: Fa le veci di Hamlili infortunato ma non convince in mediana. Lento in fase di possesso, si divora tra l’altro una ghiotta occasione sulla respinta della traversa di Bellini sparando in curva da due passi. Rimandato insomma.

Regoli 6: Ci prova da fuori area ma Tampucci gli dice di no, lo stesso avviene in avvio di ripresa ma l’estremo difensore bianco blu risponde presente. Comunque tra i più attivi dalla trequarti in su in casa Livorno, Indiani gli risparmia gli ultimi venti minuti (dal 68’ Malva 5.5: Fumoso nell’ultimo quarto di gara)

Dionisi 5: Non vive un periodo di forma clamoroso e di vede. Vivacchia sulla trequarti in cerca di spazi ma la retroguardia ospite spegne sul nascere ogni tentativo. Confusionario nella ripresa fino al momento della sostituzione. Giornataccia (dal 68’ Russo 5.5: Entra nel tabellino solo per il giallo per proteste).

Ndoye 5.5: Timido nella prima metà di frazione, si fa vedere di più dalla mezz’ora in poi ma pecca di precisione al momento del dunque anche in avvio di ripresa. Si spende molto dalla metà campo in giù ma negli ultimi venti metri è evanescente.

Rossetti 5.5: Si danna l’anima là davanti specie nella prima metà di gara, ma di palloni buoni non ne arrivano. Le polveri restano bagnate anche nella ripresa, non riesce a farsi spazio con le sue consuete sportellate (dal 76’ Gucci 6.5: Bagna l’esordio in maglia amaranto con l’assist per il tocco vincente di Arcuri)

All. Indiani 6: Sufficienza solo per il risultato, perchè quella di oggi non è stata certo una prestazione degna della prima della classe. Forse i suoi cominciano ad accusare un po’ di stanchezza, ma in un modo o nell’altro riescono sempre a conquistare l’intera posta in palio, sintomo di una voglia di vincere da grande squadra. E di un allenatore che evidentemente è capace di toccare le corde giuste, anche nelle giornate apparentemente storte.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Tani; D’Ancona, Brenna, Risaliti, Calvosa (dal 62′ Bacciardi); Bellini, Bonassi; Regoli (dal 68′ Malva), Dionisi (dal 68′ Russo), Ndoye; Rossetti (dal 76′ Gucci).

San Donato Tavarnelle (4-3-3): Tampucci; Croce, Falconi, Gistri, Carcani; Bruni, Pecchia, Borgarello; Gubellini, Purro, Doratiotto

Termina il match al Picchi. Il primo gol in maglia amaranto di Arcuri regala i tre punti a Luci e compagni, al quinto successo consecutivo in casa. 93' Espulso Maffei, in ritardo su Bellini! 90' Ci saranno cinque minuti di recupero 85' GOOOOLLL DEL LIVORNOOOOO! HA SEGNATO ARCURIIIII! Spizzata di Gucci in area, Arcuri si fa trovare pronto da due passi per deviare in porta di sinistro. Livorno in vantaggio 82' Ammonito anche Russo per proteste 79' Arcuri pesca Gucci in area, stacco di testa fuori misura quello del nuovo attaccante labronico 76' Esordio per Gucci, gli fa spazio Rossetti 73' Occasione per Purro che spara in curva da ottima posizione. Tremano gli amaranto 72' Spazio anche per Arcuri in questo finale al posto di D’Ancona 68' Dentro anche Russo e Malva per Dionisi e Regoli 62' Dentro Bacciardi per Calvosa 60' Rossetti viene chiuso al momento dell’ingresso in area, vanificata l’azione potenzialmente pericolosa per gli amaranto 55' Sinistro di Dionisi dal limite, la palla fa la barba al palo a Tampucci battuto 53' Giallo per Bellini per proteste 50'' Purro si invola in contropiede e scarica il sinistro, conclusione imprecisa 47' Altra chance per gli uomini di Indiani con Regoli che spara addosso a Tampucci da dentro l’area 46' Subito Ndoye pericoloso per gli amaranto, il suo destro da buona posizione termina a lato Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Gli amaranto non sfondano, è parità all’intervallo 45' Traversa di Bellini! Conclusione violenta del centrocampista amaranto, la sfera impatta sul montante, Bonassi è impreciso, poi, sulla respinta 42' Bonassi si ritrova la sfera sui piedi al limite dell’area ma perde il momento giusto per concludere 39' Ancora Ndoye in ripartenza, il suo destro però è sbilenco e termina a lato 37' Ndoye affonda sulla destra e serve Dionisi, l’ex Ternana non riesce nel tocco vincente 35' Ci riprova Regoli, altra deviazione in angolo 34' Altro fallo guadagnato da Rossetti, punizione interessante per gli amaranto 32' Sinistro da fuori di Regoli, Tampucci devia in corner 31' Rossetti viene atterrato, punizione per gli amaranto 28' Problemi per Brenna, sanitari in campo 26' Sul corner Risaliti svetta ma manda alto oltre il montante 25' Rossetti si invola e centra per Dionisi, si salva il corner Bruni 23' Rossetti prova il suggerimento per D’Ancona, chiusura provvidenziale del reparto difensivo del San Donato 20' Alzano i giri del motore gli amaranto, Dionisi ci prova ma viene murato due volte dalla retroguardia bianco blu 18' Doppia clamorosa chance per Calvosa che prima calcia addosso a Tampucci e poi colpisce male sulla respinta dello stesso portiere ospite 16' Pecchia stende Calvosa, giallo per l’ex di turno 15' Pecchia segna di fronte a Tani ma il guardalinee segnala l’off side 14' Doratiotto ci prova di testa, facile presa di Tani 11' Cross di Carcani, Tani si allunga e devia in corner 8' Rossetti serve involontariamente Gubellini che si accentra e calcia, conclusione debole che non impensierisce Tani 5' Si propone in avanti il San Donato, amaranto che si chiudono con ordine 3' Regoli a terra, gioco fermo Comincia il match al Picchi!

