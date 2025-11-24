Us Livorno – Torres 3-1. Vittoria amaranto nello scontro diretto al Picchi!

Gli amaranto conquistano i tre punti grazie alla doppietta su rigore di Di Carmine e al timbro di Dionisi. Inutile il momentaneo pareggio firmato da Sala ad inizio ripresa. Successo che rilancia in classifica gli uomini di Venturato, in crescita rispetto a qualche settimana fa. Mvp l'ex Perugia, bene la retroguardia guidata da Noce, Biondi prezioso. Dionisi certezza

di Lorenzo Evola

La luce in fondo al tunnel. Dionisi e compagni centrano una vittoria di capitale importanza nel delicato scontro salvezza contro i sardi e si lasciano alle spalle un’emorragia di risultati che si protraeva da tanto, troppo tempo. Nel posticipo della 15esima giornata del girone B di Serie C, giocato sotto una pioggia battente, sono gli amaranto a far festa. Al vantaggio firmato Di Carmine su rigore conquistato da Biondi alla fine della prima frazione, risponde Sala all’alba della ripresa con un colpo di testa su cross di Zambataro che non lascia scampo a Seghetti. I labronici però non demordono e si riportano avanti grazie a Dionisi, freddo nel piegare le mani di Zaccagno da pochi passi. Nel finale la Torres perde le misure e allora c’è spazio anche per il tris ancora dagli undici metri – bravo Bonassi nell’occasione – con Di Carmine che sigla la doppietta personale e chiude i conti all’Ardenza. Gioco, partita, incontro. Una serata del genere piove come una manna dal cielo in casa Livorno, dal doppio punto di vista di morale e classifica (solo a -1 dal Pontedera ad oggi fuori dai playout). Presto per capire se si tratti della svolta, ma il vento all’Armando Picchi sembra davvero cambiato.

La cronaca

Venturato ripropone il 4-3-1-2 con Peralta alle spalle di Dionisi e Di Carmine, optando per qualche cambio causa infortuni e squalifiche. In avvio sono subito gli amaranto a farsi vedere, con Di Carmine che impegna Zaccagno con un destro sul primo palo, ben bloccato comunque dall’estremo difensore sardo. Poco prima del decimo minuto è invece Dionisi a spaventare gli ospiti con un destro che muore a pochi centimetri dallo specchio, mentre Marchesi sfiora il vantaggio intorno al quarto d’ora colpendo il palo ma il guardalinee segnala l’off side. Sono gli amaranto, insomma, a fare la partita e a creare le occasioni migliori, lato Torres da segnalare qualche iniziativa velleitaria di Sala che non preoccupa Seghetti e la difesa di Venturato. Con il passare dei minuti tuttavia i sardi cominciano a prendere le misure alla manovra labronica e allora serve l’episodio per stappare il match. Episodio che arriva puntuale al 40’ quando Biondi con un numero supera Fabriani costretto al fallo in area, l’arbitro non ci pensa due volte e indica il dischetto. Dopo un check del FVS il direttore di gara conferma la sua decisione, Di Carmine si presenta dagli undici metri e spiazza Zaccagno portando avanti i suoi. Il gol carica ancor di più gli uomini di Venturato che continuano ad attaccare nel finale di prima frazione, ma proprio in extremis rischiano grosso. Masala infatti trova il tempo giusto su un cross dalla sinistra e impatta di testa da due passi mancando clamorosamente lo specchio difeso da Seghetti.

Lo scampato pericolo, però, è soltanto il preludio ad un inizio ripresa complicato per Dionisi e compagni. La Torres rientra con un altro piglio dagli spogliatoi e schiaccia gli amaranto nella propria metà campo. Tra i sardi sale in cattedra Zambataro che fa il bello e il cattivo gioco sulla sinistra e, intorno al 55′, pennella un cross al bacio sulla testa di Sala, il quale non può sbagliare di fronte a Seghetti. Il pareggio, tuttavia non disunisce i labronici che incassano il momento positivo dei rossoblù senza altri scossoni e, anzi, riaggredendo gli ospiti con un pressing continuo dalla metà campo in su. Proprio da tale situazione, l’inerzia del match cambia di nuovo. Al 65′ Mawete e Biondi scippano la sfera a Starita sulla trequarti, Peralta tocca per Dionisi che non ci pensa due volte a scaricare un bolide sul primo palo, trafiggendo Zaccagno da distanza ravvicinata. Gli uomini di greco subiscono il contraccolpo e, in cerca del 2-2, finiscono per aprire spazi ai contropiedi amaranto, vicini al terzo gol con Cioffi (bravo Zaccagno in uscita). Gioia del terzo timbro che giunge comunque poco prima del recupero, quando Bonassi anticipa d’astuzia un difensore sardo inducendo il direttore di gara a concedere il secondo penalty di giornata. Dal dischetto si presenta di nuovo Di Carmine che fissa la sua prima doppietta in maglia Livorno, nonché il risultato finale.

Le pagelle

Seghetti 6: Fa correre qualche brivido quando chiamato in causa ma alla fine non commette errori da matita blu.

Ghezzi 5.5: Tutto sommato ordinato nella prima frazione, inizio di ripresa a dir poco complicato con Zambtaro che gli sfugge via in svariate occasioni. Da una di queste nasce il pareggio firmato Sala (dal 55’ Mawete 6: Mezz’ora finale tutto sommato onesta sulla destra anche se Zambataro gli desta qualche patema. Prezioso sul recupero palla che porterà al gol di Dionisi)

Noce 6.5: Baluardo della retroguardia amaranto, preciso e attento nei confronti con i vari Starita, Musso e Mastinu. Guida bene il reparto al fianco di Baldi, esaltandosi spesso e volentieri sugli anticipi.

Baldi 6.5: Torna dal 1’ e compone una solida cerniera con Noce. Difficile da superare, provvidenziale in chiusura su Starita nei pressi della porta. Altra prestazione positiva, sta scalando le gerarchie nel pacchetto arretrato (dal 72’ Nwachunkwu sv).

Antoni 6: Primo tempo positivo sulla sinistra, ripresa decisamente più anonima e trascorsa soprattutto a contenere. Si perde Sala sul pareggio, ma per sua fortuna la macchia non sarà decisiva ai fini del risultato.

Biondi 6.5: Riscatta un avvio non troppo brillante guadagnandosi il rigore con un pregevole gesto tecnico che costringe Fabriani al fallo. Partecipa anche al 2-1 quando – con la complicità di Mawete – recupera la palla che Dionisi trasformerà in oro. Fattore (dal 81’ Bonassi 6.5: Entra e si guadagna il rigore. Meglio di così…)

Odjer 6: Spesso poco lucido in cabina di regia ma non si tira indietro in interdizione, si guadagna la sufficienza soprattutto per la quantità. In crescita anche lui, comunque.

Marchesi 5.5: Colpisce il palo su suggerimento di Dionisi ma viene pescato in fuorigioco, per il resto non offre granchè in ambo le fasi. Si spegne un po’ con il passare dei minuti, uno dei meno convincenti tra la formazione labronica.

Peralta 6: Schierato ancora sulla trequarti, si rivela un po’ evanescente fino all’ora di gioco ma firma l’assist per il 2-1 di Dionisi. Da lì si rianima, fino alla sostituzione nel finale (dal 80’ Panaioli sv)

Dionisi 7: Solito trascinatore in casa Livorno. Ci prova sin da subito senza fortuna, sigla il raddoppio con un missile che fulmina Zaccagno sul primo palo poco oltre l’ora di gioco. Si fa tutto il campo per festeggiare sotto la Nord, giusto per non farsi mancare niente (dal 72’ Cioffi sv)

Di Carmine 7.5: Pericoloso dopo neanche due minuti, corona un buon primo tempo con il rigore dell’1-0 dimostrando freddezza di fronte a Zaccagno. Secondo tempo all’insegna della lotta e del sacrificio, viene premiato ancora con il secondo rigore di giornata che chiude i conti al Picchi. Riscatto.

All. Venturato 7: In meno di due settimane dona ordine, equilibrio e carattere ad una squadra che pareva senz’anima. I limiti intrinseci restano ma questo Livorno, con un allenatore del suo calibro in panchina, può certamente ambire ad una salvezza tranquilla

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi (dal 55′ Mawete), Noce, Baldi (dal 72′ Nwachunkwu), Antoni; Biondi (dal 80′ Bonassi), Odjer, Marchesi; Peralta (dal 80′ Panaioli); Dionisi (dal 72′ Cioffi), Di Carmine. All. Venturato

Torres (3-5-2): Zaccagno; Fabriani, Idda, Antonelli; Sala, Mastinu, Giorico, Masala, Zambataro; Starita, Diakite. All. Greco

Termina il match al Picchi. Gli amaranto conquistano i tre punti grazie alla doppietta su rigore di Di Carmine e al timbro di Dionisi. Inutile il momentaneo pareggio firmato da Sala ad inizio ripresa 90' Saranno cinque i minuti di recupero 88' TRIS DEL LIVORNOOO! ANCORA DI CARMINE! Doppietta del numero 13 amaranto che sigla il 3-1 ancora dagli undici metri. Rigore conquistato da Bonassi che anticipa un difensore sardo in area 86' Fabriani riceve il giallo per una trattenuta su Di Carmine 85' Ci prova Di Stefano, tiro sballato 81' Dentro anche Bonassi e Panaioli per Biondi e Peralta 80' Crampi per Biondi, gioco fermo 79' Sinistro di Peralta, palla oltre il montante 77' Altro affondo di Zambataro, chiude ancora una volta Noce 74' Numero di Cioffi che salta l’uomo ma viene chiuso in corner da Zaccagno 72' Dentro Cioffi e Nwachunkwu per Dionisi e Baldi 67' Torsione di Musso, para Seghetti che blocca la sfera 64' GOOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO DIONISIII! Biondi recupera palla e tocca per Peralta che serve a sua volta l’ex Ternana, bravo a freddare Zaccagno con un bolide sul primo palo. Livorno di nuovo avanti 63' Rischia Seghetti sul pressing di Musso 61' Starita! Salva tutto Baldi che chiude in extremis sul tentativo dell’attaccante sardo. Adesso sono gli ospiti a premere in avanti 58' Tutto da rifare per gli amaranto, usciti dagli spogliatoi troppo molli e rinunciatari 55' Dentro Mawete per Ghezzi 53' GOL DELLA TORRES! Zambataro sfonda a sinistra e serve Sala che insacca sul secondo palo battendo Seghetti. Parità al Picchi 49' Cross dalla bandierina, impreciso Seghetti che allontana in qualche modo 48' Destro di Antoni, palla in curva 46' Subito aggressiva la Torres con Zambataro che non riesce a trovare i compagni in area Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie al timbro su rigore di Di Carmine 47' Masala! Clamoroso errore di testa del centrocampista sardo, impreciso da due passi di testa 45' Saranno due i minuti di recupero 45' Giallo per Masala che abbatte Odjer 43' GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO DI CARMINE! Esecuzione perfetta per l’ex Hellas Verona che spiazza Zaccagno e porta avanti i suoi 40' RIGORE PER IL LIVORNO! Biondi viene atterrato in area, il direttore di gara indica il dischetto! 38' Starita ci prova con un torsione area, para Seghetti ma l’attaccante sardo era in fuorigioco 36' Calcia Dionisi, palla sulla barriera 35' Fallo di Sala su Antoni, punizione da posizione interessante per i labronici 29' Bello spunto di Dionisi, Di Carmine fallisce il controllo e perde la sfera 26' Giallo per Odjer per proteste 24' Altro cross di Sala che non trova nessuno in area, sfuma l’occasione per i sardi 22' Marchesi tocca per Di Carmine che tenta il sinistro da ottima posizione, fa muro la retroguardia ospite 20' Steso Di Carmine, punizione per gli amaranto 16' Tiro cross di Sala che non trova deviazioni dei compagni, match vivace al Picchi 13' Marchesi colpisce il palo da due passi su assist di Dionisi ma il guardalinee segnala l’off side 12' Gestione del possesso della Torres, chiudono tutti i varchi gli amaranto 11' Pioggia battente al Picchi, terreno comunque in ottime condizioni 9' Dionisi! Il numero 9 recupera palla da Sala e calcia dalla trequarti, destro deviato in corner 4' Fallo di Biondi, vanificata la chance amaranto 2' Di Carmine! Peralta riceve da Dionisi e tocca per l’ex Perugia che spara, blocca Zaccagno Comincia il match al Picchi!

