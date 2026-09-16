Us Livorno – Vado 1-2. Raddoppio ospite con Ferro

Nel primo turno infrasettimanale di campionato, gli amaranto ospitano la formazione savonese con la voglia di lasciarsi alle spalle il passo falso di Spezia. Lucarelli opta per un po' di turnover inserendo DjiDji, Rizza e Mancini dal 1'. Ritrovano una maglia da titolare anche Aramu e Pittino, solo panchina per Veseli, Falasco e Di Carmine

di Lorenzo Evola

Archiviare il doloroso ko subito pochi giorni fa in casa dello Spezia e confermare il trend positivo tra le mura amiche del Picchi. Sarà questo l’obiettivo dei ragazzi di mister Lucarelli, in scena all’Ardenza nel turno infrasettimanale della quinta giornata del girone B di Serie C contro la compagine rossoblù. I liguri sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Campobasso (0-1) ma soprattutto dal rocambolesco ribaltone in panchina, con l’esonero del tecnico Matteo Pastorino avvenuto a sole ventiquattr’ore dal match contro i labronici. Al suo posto il vice Paolo Annoni, il quale farà di tutto per bagnare l’esordio con qualche punto in tasca. Un test da non sottovalutare per Di Carmine e compagni, chiamati comunque a fare la voce grossa – specialmente sul piano del gioco – di fronte ad un avversario senz’altro alla portata. Dato i numerosi impegni ravvicinati, lo staff tecnico amaranto opta per qualche cambio nell’undici titolare, lanciando dal 1′ DjiDji, Rizza e Mancini. Ritrova una maglia da titolare anche Aramu così come Mancini, conferme per Arrigoni e Malagrida.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Pittino, DjiDji (dal 32′ Bachini), Rizza; Arrigoni, Menarini; Malagrida, Aramu, Mawete; Mancini. All. Lucarelli

Vado (3-5-2): Sala; Saltarelli, Malanca, Piana; Ghezzi, De Rinaldis, Ferro, Hamlili, Carlini; Vita, Di Munno. All. Annoni.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

45' Saranno quattro i minuti di recupero 43' ARAMU! Calcio di punizione bellissimo dell’ex Venezia e Genoa, Sala toglie la sfera dall’incrocio con un miracolo 41' Doppia chance per gli uomini di Lucarelli, prima è Malagrida ad impegnare Sala di testa, sulla respinta il cross di Aramu non trova la deviazione di un compagno sotto porta 36' Giallo per Malagrida, intervento in ritardo a metà campo 32' Non ce la fa DjiDji, dentro Bachini al suo posto 31' Problemi per DjiDji, gioco fermo 29' Uno due pesante quello subito dal Livorno, il Vado gioca con più scioltezza 21' RADDOPPIO DEL VADO! Ferro approfitta di uno svarione di Pittino e trafigge Martinez con un destro a fin di palo. Tutto da rifare per gli amaranto 15' Neanche il tempo di festeggiare per i labronici, i biancorossi approfittano di una dormita dalla coppia DjiDji per ristabilire la parità 13' GOL DEL VADO! Riga pareggia i conti dagli undici metri, non può nulla Martinez 11' RIGORE PER IL VADO! Vita scappa via a Pittino e anticipa Martinez in uscita, il portiere amaranto travolge il numero 11 ligure, il direttore di gara indica il dischetto 8' Avvio di gara scoppiettante al Picchi, uomini di Lucarelli che si portano meritatamente avanti dopo il mancato rigore 7' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO MALAGRIDAAAA! Batti e ribatti in area, il numero 11 amaranto raccoglie dal limite e spara all’incrocio dei pali. Livorno in vantaggio 5' REVOCATO IL PENALTY AGLI AMARANTO! Chiamato al Fvs il direttore di gara cambia la propria decisione e annulla il tutto 2' RIGORE PER IL LIVORNOOOO!! Mawete trova una deviazione di un difensore ospite, l’arbitro ravvisa un tocco con il braccio e indica il dischetto. Comincia il match al Picchi!

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