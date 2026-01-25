Us Livorno – Vis Pesaro 2-1. Di Carmine e Malagrida regalano i tre punti agli amaranto!

Altro successo per Dionisi e compagni che superano i marchigiani grazie al rigore di Di Carmine e al primo squillo in maglia amaranto di Malagrida. Per gli ospiti non basta il gol di Stabile che accorcia solamente le distanze. Bene i marcatori, così come Baldi e Luperini, rimandato Seghetti

Benedetta continuità. Gli uomini di Venturato bissano il successo di sabato scorso contro il Guidonia superando al Picchi lo spauracchio Vis Pesaro. A decidere la contesa i timbri di Di Carmine (su rigore guadagnato dallo stesso ex Hellas) al quarto d’ora e del neo acquisto Malagrida (su assist di Marchesi) a dieci minuti dal triplice fischio. A nulla serve il gol nel finale di Stabile (male Seghetti nell’occasione) che illude i marchigiani di una rimonta che non avverrà mai. Prestazione cinica per Dionisi e compagni, capaci adesso di issarsi al di sopra della zona playout anche in virtù dei risultati delle concorrenti alla lotta salvezza. Una boccata di ossigeno, insomma, dopo i due ko ad inizio 2026.

La cronaca

Dopo un quarto d’ora all’insegna di tanti errori tecnici da ambo le parti, sono gli uomini di Venturato a sbloccare il match alla prima vera chance. Sugli sviluppi di un corner, infatti, la sfera carambola sul secondo palo dove l’appostato Di Carmine non ci pensa due volte a sparare con il destro. La sua conclusione colpisce la mano di un difensore biancorosso in area piccola, costringendo il direttore di gara ad indicare il dischetto senza esitazioni. Dagli undici metri si presenta lo stesso Di Carmine che non fallisce e porta avanti i suoi. Settimo sigillo in campionato per l’ex Hellas Verona. Al gol subito la Vis reagisce alzando leggermente il baricentro, aprendo qualche spazio alle ripartenze labroniche. Qualche imprecisione al momento del dunque, tuttavia, vanifica più di una potenziale chance per Dionisi e compagni. Gli ospiti impegnano Seghetti solo al 33’ con un colpo di testa di Ceccacci, ben disinnescato dell’ex Primavera dell’Empoli. Rispondono poco dopo i labronici con Dionisi, il quale decide di mettersi in proprio, scaricando un bolide dai 30 metri che si schianta sulla traversa in seguito ad una leggera deviazione. Sul finire di frazione è invece Peralta a divorarsi il raddoppio calciando a lato da ottima posizione con il sinistro a Pozzi battuto.

Nella ripresa sono gli ospiti ad uscir meglio dagli spogliatoi e a rendersi pericolosi prima con un destro alto di poco di Di Paola e poi con Machin, il quale impegna Seghetti con una conclusione insidiosa da fuori. Il fortino amaranto comunque regge, Venturato opta per qualche cambio inserendo il neo arrivato Malagrida e Biondi per Dionisi e Peralta. E la mossa si rivelerà vincente. Al 79’ infatti Marchesi si invola sulla sinistra e serve perfettamente l’accorrente Malagrida sul secondo palo, l’ex Rimini, all’esordio in maglia Livorno, deve solo spingere in rete per il 2-0 amaranto. Nemmeno il tempo di festeggiare però che gli ospiti accorciano le distanze. Un lancio dalle retrovie innesca il neo entrato Stabile che scappa via a Noce e approfitta di un errore di valutazione di Seghetti (il quale decide di non intervenire in uscita) per siglare la rete che accorcia le distanze al Picchi. I biancorossi allora partono all’assalto finale ma non c’è più tempo per organizzare una rimonta. Al triplice fischio può esplodere il pubblico all’Ardenza.

Le pagelle

Seghetti 5.5: Nel primo tempo viene chiamato in causa solo sul colpo di testa di Ceccacci, nella ripresa si addormenta sul 2-1 di Stabile quando non esce dalla linea di porta.

Gentile 6: La sua partita dura solo una ventina abbondante di minuti, costretto al ko per infortunio. Fin lì diligente sulla destra, senza strafare (dal 27’ Bonassi 6: Entra a freddo a causa del forfait di Gentile e non demorde sulla destra, specie in fase difensiva)

Noce 5.5: Prestazione senza macchie fino al 2-1, quando viene bruciato da Stabile che accorcia le distanze

Baldi 6: Con la palla tra i piedi fa correre qualche brivido a tutto il Picchi. Meglio in marcatura, non concede granchè a Di Paola e compagnia.

Falasco 6: Meno impattante rispetto all’esordio con il Guidonia, ma la sua è una prestazione di certo da non buttare. Ci prova anche da fuori nella ripresa sfiorando il gol.

Luperini 6: Tanta quantità in mediana, ha portato quella fisicità che mancava nel centrocampo labronico. E di fatto Venturato non lo toglie mai dal campo. Qualche errore in fase di possesso non pregiudica un’altra prova convincente.

Hamlili 6: Primo tempo tutto sommato positivo in mezzo al campo, costretto a rincorrere nella seconda metà di gara. Il voto è la media tra il primo tempo da 6.5 e la ripresa da 5.5 (dal 88’ Odjer sv)

Marchesi 6: Riscatta una prova non certo entusiasmante con l’assist nel finale per il 2-0 targato Malagrida. Ancora discontinuo nell’arco dei 90 minuti ma quanto meno sta trovano maggior incisività negli ultimi venti metri.

Peralta 5.5: In movimento continuo sulla trequarti, dal punto di vista della concretezza però i risultati latitano. Allo scadere della prima frazione si divora il raddoppio aprendo troppo il suo mancino da ottima posizione. Cala d’intensità nella seconda frazione, fino al cambio (dal 68’ Malagrida 7: Esordio da sogno. Raccolglie l’assist di Marchesi per bagnare con il gol il debutto in maglia amaranto)

Di Carmine 7: Si guadagna il rigore che trasformerà poco più tardi nell’1-0. Molto attivo durante i primi 45’ tra sponde, rincorse e qualche suggerimento per i compagni di reparto. Meno verve nella ripresa ma non gli arrivano palloni giocabili. (dal 88’ Panattoni sv)

Dionisi 6: Avvio di gara segnato da qualche errore non da lui, sul finire di primo tempo è sfortunato quando colpisce la traversa con un missile da fuori. Nella ripresa le energie vengono meno e non a caso lascia la contesa a venti minuti dalla fine. Non ripete i fasti di settimana scorsa ma l’impegno non manca mai (dal 68’ Biondi 6: Buona mezz’ora finale).

All. Venturato 6.5: Il suo Livorno ritrova il sorriso al Picchi e dà continuità al successo di Guidonia. Gara cinica dei suoi ragazzi, azzecca la scelta Malagrida e si gode una classifica che torna a farsi più serena.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile (dal 27′ Bonassi), Noce, Baldi, Falasco; Luperini, Hamlili (dal 88′ Odjer), Marchesi; Peralta (dal 68′ Malagrida); Dionisi (dal 68′ Biondi), Di Carmine (dal 88′ Panattoni). All. Venturato

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Zoia, Berengo, Primasso; Ceccacci, Pucciarelli, Machin, Vezzoni; Di Paola; Ventre, Nicastro. All. Renzoni

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli amaranto bissano il successo contro il Guidonia grazie ai timbri di Di Carmine e Malagrida 92' Gioco fermo per un check del FVS 90' Saranno cinque i minuti di recupero 88' Dentro anche Panattoni e Odjer nel finale per Di Carmine e Hamlili 82' GOL DELLA VIS PESARO! Stabile viene lanciato in contropiede, Seghetti non esce ma riesce a parare il destro dell’attaccante biancorosso, sulla respinta però lo stesso Stabile ribadisce in rete di testa 79' GOOOLLLL DEL LIVORNOOOO!! HA RADDOPPIATO MALAGRIDAAA! Marchesi sfonda a sinistra e trova Malagrida sul secondo palo, l’ex Rimini non deve far altro che spingere la sfera in rete. Livorno avanti di due lunghezze 68' Dentro Biondi e Malagrida per Dionisi e Peralta 64' Giallo per Luperini che atterra Stabile al limite dell’area 60' Livorno che sta abbassando il proprio baricentro, prende fiducia la formazione marchigiana 56' Falasco calcia bene da fuori, devia la difesa ospite nei pressi della linea di porta 55' Ammonito Ceccacci per un fallo su Falasco 52' Machin ci prova con il destro da fuori, respinge con i pugni Seghetti 49' Destro a giro di Di Paola, palla oltre il montante Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie al rigore di Di Carmine in avvio di frazione 45' PERALTA SI DIVORA IL 2-0! Il numero 55 si ritrova la sfera sul sinistro in area ma non trova lo specchio della porta. Altra chance per gli amaranto 45' Saranno due i minuti di recupero 41' Ultimi scampoli di prima frazione, i biancorossi provano a fare la partita ma sono degli amaranto le occasioni migliori 36' DIONISI! Si accende il numero 9, fucilata da fuori area che complice una deviazione si stampa sulla traversa. Grande occasione per il raddoppio amaranto 35' Provano a sfondare centralmente i marchigiani, chiudono tutti i varchi gli uomini di Venturato 33' Stacco di Ceccaccio, Seghetti costretto ad allungarsi e concedere il corner 28' Ritmi bassi in questa fase, la Vis alza il proprio baricentro 27' Costretto al cambio Gentile, al suo posto dentro Bonassi 26' Problemi per Gentile, gioco fermo 25' Sinistro di Hamlili fuori di poco, il guardalinee segnala però l’offside 22' Ancora impreciso Dionisi sul tocco per Peralta in area, palla sul fondo 17' Di Carmine scatenato si invola in contropiede e serve Dionisi, il suggerimento del capitano amaranto però è troppo lungo per Marchesi 14' GOOOLLL DEL LIVORNOOOOO! HA SEGNATO DI CARMINEEE! Esecuzione perfetta dagli undici metri dell’ex Hellas Verona, non può nulla Pozzi. Labronici in vantaggio! 13' RIGORE PER IL LIVORNO! Di Carmine calcia al volo all’interno dell’area colpendo la mano di un difensore ospite. Il direttore di gara indica il dischetto 13' Cross di Gentile, deviazione e primo corner per gli uomini di Venturato 12' Fallo in attacco di Di Carmine, niente da fare per gli amaranto 8' Scambio Di Carmine – Peralta, chiude tutto la retroguardia ospite 5' A terra Dionisi, sanitari in campo 3' Tanti errori in questi primi minuti di gioco L’arbitro fischia l’inizio. Comincia il match al Picchi!

