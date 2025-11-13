Verodol Cbd Pielle, sesta vittoria consecutiva e vetta mantenuta

A Ravenna finisce in apnea, ma la Verodol Cbd Pielle riesce comunque a mettere le mani su una vittoria che pesa come un macigno. L’80-83 finale premia una squadra capace di dominare a tratti, soffrire oltre il previsto e infine imporsi con la freddezza delle grandi occasioni (clicca qui per il tabellino della partita).

Il premio? La vetta della classifica mantenuta con le unghie e con i denti, complice la caduta della Luiss e il braccetto così alla Virtus Roma.

Il copione della serata, però, non è stato mai lineare. L’impatto iniziale dei livornesi è molle, quasi distratto, e Ravenna ne approfitta per prendere subito il comando con le invenzioni di un Dron indemoniato. Il 15-8 dei minuti iniziali costringe coach Turchetto a pescare soluzioni dalla panchina: l’ingresso di Venucci e Lucarelli cambia il tono della gara e rimette la Pielle in carreggiata, tanto che il primo quarto si chiude con gli ospiti incollati al punteggio (20-18).

È nel secondo periodo che la partita sembra assumere un’unica direzione: gli attacchi dei biancoblù diventano più fluidi, la difesa comincia a lavorare su ogni linea di passaggio e il margine si gonfia rapidamente fino al +11 (30-41). La reazione dei romagnoli, però, è immediata e permette ai padroni di casa di rientrare in partita prima dell’intervallo (38-43), dando la sensazione che nulla sia ancora deciso.

Il terzo quarto è quello in cui la Pielle si esprime al top delle sue possibilità. L’area si apre, le triple entrano con continuità e le scelte offensive dei livornesi diventano chirurgiche: così il vantaggio torna in doppia cifra e rimane stabile fino alla tripla di Ebeling che fissa il 56-66 sulla sirena della terza frazione, un punteggio che somiglia molto a una sentenza.

Ma la sentenza non è. Gli ultimi dieci minuti ribaltano completamente l’inerzia: Ravenna si butta su ogni pallone come fosse l’ultimo, Dron continua a segnare da qualsiasi angolo e la Pielle, improvvisamente, si scopre vulnerabile. Il margine si assottiglia, si arriva fino all’ultima curva con soli due punti di cuscino. A decidere tutto sono due ingredienti semplici e preziosi: un paio di difese robuste e la mano gelida di Lucarelli dalla lunetta (top scorer della serata con 24 punti), che chiude i conti quando l’aria cominciava a diventare pesante.

Archiviato il brivido romagnolo, la truppa di Turchetto ha giusto il tempo di tirare il fiato. Domenica al PalaMacchia (ore 18) c’è già un test ad altissimo coefficiente: arriva Caserta, insieme ai volti molto noti di Matteo Laganà e Andrea Lo Biondo.

