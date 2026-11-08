Verodol Cbd Pielle-Loreto Pesaro 80-61. I biancoblu mettono la quinta!

La squadra di Turchetto supera Pesaro 80-61 al PalaMacchia. Marchigiani avanti anche sul 46-47, poi la Verodol cambia marcia e dilaga. Buono l'impatto del neoacquisto Amic

di Giacomo Niccolini

La Verodol Cbd Pielle Livorno supera Loreto Pesaro al termine di una partita che, almeno per tre quarti, si rivela decisamente più complicata del previsto (clicca qui per il tabellino finale). I marchigiani, arrivati al PalaMacchia con un record di 0-6, partono fortissimo e sorprendono la squadra di Turchetto, volando subito sullo 0-7. La Pielle impiega qualche minuto per entrare in partita, ma con Sacchetti, Gallo ed Ebeling ricuce lo strappo e chiude il primo quarto avanti 23-21.

Nel secondo periodo i biancoblù provano ad allungare, trovando punti importanti con Tortù, Sacchetti e Tassinari. Buono anche l’impatto del neoacquisto Amici, che si mette subito in evidenza con assist e canestri. All’intervallo la Pielle è avanti 42-35, ma la partita è tutt’altro che chiusa.

Al rientro dagli spogliatoi, infatti, Loreto torna a fare paura: due triple consecutive riportano i marchigiani a contatto e addirittura avanti sul 46-47. È il momento più delicato della serata, ma la Pielle reagisce con Gallo e Amici, prima di trovare in Leonzio e Sacchetti gli uomini dell’allungo. Una tripla di Leonzio sulla sirena porta il vantaggio a +13 (64-51).

Nell’ultimo quarto la Verodol prende definitivamente il largo. Leonzio apre le danze, Graziani e Panichi provano a rispondere, ma ormai l’inerzia è tutta dalla parte dei padroni di casa. Le triple continuano a entrare e anche Venucci si iscrive alla festa, firmando il +21.

La Pielle porta a casa la quinta vittoria in campionato, la terza consecutiva, dimostrando di essere una squadra più completa in ogni reparto. Loreto, giovane e con pochi centimetri, ha provato a giocarsela soprattutto dall’arco, restando in partita finché le percentuali hanno retto. Ma alla distanza sono emerse la maggiore fisicità e le tante soluzioni offensive dei biancoblù.

La cronaca – Inizio shock per la Pielle che, contro la giovane Loreto Pesaro, fatica a trovare la via del canestro e subisce la veemenza agonistica degli avversari che colpiscono nel sonno la truppa di Turchetto. Dopo 3 minuti è 0-7 per i marchigiani. Ci pensa Sacchetti a scuotere la Verodol con una bomba che muove la retina piellina dopo 3 minuti e spiccioli. Loreto non si ferma e colpisce dalla lunga con Sabilich. Poi Gallo-Sacchetti-Ebeling riportano in parità la Pielle 12-12 a metà quarto.

Il sorpasso Pielle arriva a 3:49 dalla fine del primo quarto ed è firmato da Gallo che dalla linea della carità porta i suoi avanti per la prima volta nel match: 17-15.

La partita scorre punto a punto fino alla sirena del primo quarto smentendo di fatto, in questi primi 10 minuti di ostilità che di partite facili, qua dentro, non se ne trovano facilmente: 23-21.

La Pielle impatta invece bene nel secondo quarto con Gabro e Venucci, ma risponde decisa Loreto con Favali da tre: 27-24 dopo 3 minuti. Tortù allunga, Baldi risponde: 29 a 26 quando mancano 6:11. Pesaro rimane attaccata. L’allungo di Brian Sacchetti sul 32 a 26 massimo vantaggio Pielle. Tassinari allunga fino al +8 ma Favali da tre riporta i suoi a -5: 34-29. Dall’altro fronte Tortù sotto canestro appoggia per il 36 a 29. Pesaro è costretta al time out quando mancano 3:28 all’intervallo lungo. Bell0 l’assist di Amici per Gabro: 38 a 29. Tripla di Sabilich 38-32, poi Tortù riallunga: 40-32. Ed è sempre Amici che segna il massimo vantaggio: 42-32 a pochi secondi dall’intervallo. A 5 secondi dalla sirene Cornis mette la tripla che riavvicina Pesaro. Si va al riposo sul 42-35.

Al rientro dagli spogliatoi Loreto spara forte dai 6,75 con due bombe di fila e riavvicina la macchina gialloblu a quella piellina: 46-43. Pesaro ha la forza di mettere di nuovo il muso avanti: 46-47 ma Gallo replica con un appoggio a canestro: 48-47 a 6:11 dalla sirena del terzo quarto. Poi ci pensa Amici con una tripla a riallungare: 51 a 47. Pesaro lotta e la Pielle non riesce a staccarsela di dosso: 53 a 49 a 4 minuti dalla terza sirena. Poi l’allungo firmato Leonzio e Sacchetti (con ottimo assist di Amici) e di nuovo a +10: 59-49 a due dalla sirena. Ennio Leonzio firma il massimo vantaggio con una tripla a 30 secondi dalla fine del quarto: 64-51. Finisce cosi il tempino. Ultimo giro di ruota.

Ultimo quarto. Si inizia con l’allungo della Pielle firmato da Leonzio: 66-51. La tripla di Graziani mette praticamente l’oliva nel Martini: 59-53 a 7 dalla fine. Replica subito da tre Panichi: 69-56 ma è ancora il livornese Graziani che rimette la firma dalla lunga: 72-56. E la Verodol trova la via da tre nel finale anche con Venucci che a 4 dalla fine spara e trova solo rete: 77-56 trovando così il massimo vantaggio di +21.

Finale dalle molteplici conclusioni più o meno da garbage time. Finisce con un rassicurante 80 a 61. Quinta vittoria in campionato.

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