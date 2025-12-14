Verodol Pielle-Luiss Roma 94-62! Dominio biancoblu!

La Pielle Livorno travolge la Luiss Roma con un netto 94-62 e firma una vittoria senza storia al PalaMacchia, dominando il match dall’inizio alla fine

La Pielle Livorno travolge la Luiss Roma con un netto 94-62 e firma una vittoria senza storia al PalaMacchia, dominando il match dall’inizio alla fine (clicca qui per il tabellino finale). L’avvio è tutto biancoblù: Klyuchnyk apre le danze, Gabrovsek piazza subito un gioco da tre e Venucci colpisce dall’arco costringendo Righetti al timeout dopo appena due minuti. La Pielle difende forte, corre e chiude il primo quarto sul data-end=”514″>25-13, mettendo subito le basi del successo.

Nel secondo periodo il divario diventa abissale. Klyuchnyk continua a farsi sentire nel pitturato, Venucci e Alibegovic colpiscono pesantemente dall’arco, mentre Leonzio è impeccabile dalla lunetta anche dopo il tecnico alla panchina romana e l’espulsione di Pasqualin. Campori, al rientro, lascia il segno con energia e solidità difensiva, e all’intervallo lungo il tabellone dice 53-29, +24 Pielle.

La ripresa è una passerella. Gabrovsek firma anche un gioco da quattro, Ebeling punisce dall’arco e Klyuchnyk infiamma il PalaMacchia con una schiacciata devastante su assist di Leonzio. La Luiss prova a limitare i danni, ma la Pielle mantiene sempre il controllo, chiudendo il terzo quarto sul 73-46.

Negli ultimi dieci minuti c’è spazio per lo show biancoblù: Venucci completa una serata perfetta con la terza tripla, Leonzio trova i suoi primi punti dal campo e Gabrovsek continua a colpire con continuità. Nel finale Kouassi sigilla il punteggio sul 94-62, sancendo una vittoria larghissima e mai in discussione.

data-start=”1588″ data-end=”1736″>Una Pielle solida, intensa e corale, che manda un messaggio chiaro al campionato e si conferma squadra in grande salute davanti al proprio pubblico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©