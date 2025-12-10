Verodol Pielle-San Giobbe Chiusi 83-75. Esulta il popolo biancoblu!

FOTO NOVI/QUILIVORNO.IT

La Pielle vince 83-75, confermando solidità, carattere e una serata di grande precisione dall’arco, soprattutto grazie a un super Gabrovsek. Break decisivo nel terzo quarto e finale in controllo: biancoblu lanciatissimi verso il big match di domenica contro la Luiss Roma

Una serata di quelle che restano addosso, come il rumore del PalaMacchia quando decide che sì, è il momento di spingere. La Verodol CBD Pielle Livorno batte l’Umana San Giobbe Chiusi 83-75 al termine di una gara intensa, nervosa, ma a tratti davvero bella anche da un punto di vista tecnico-agonistico (clicca qui per leggere le statistiche).

Una partita che, più che un semplice turno di campionato, è sembrata il preambolo perfetto verso ciò che succederà domenica 14 alle 18, quando arriverà la Luiss Roma per un big match che vale mezza qualificazione alle Final Four di Coppa Italia di Serie B.

E la Pielle ci arriva con le spalle larghe, la faccia giusta e la consapevolezza di essere squadra vera.

La partita

Avvio ad alto voltaggio: 25-24 dopo 10’ – Il primo quarto corre via come un film in montaggio rapido: Gabrovsek apre le danze, Leonzio piazza sette punti “da capitano vero”, Alibegovic firma la tripla in transizione che fa tremare le panchine. Chiusi però resta lì, aggrappata alle giocate di Rasio e Petrucci, mentre Bertocco e Raffaelli riaprono tutto negli ultimi possessi.

La Pielle chiude avanti data-end=”1492″>25-24, in un clima già da playoff.

Intervallo in parità, 43-43: equilibrio totale – Nel secondo quarto la partita diventa una gara di scacchi giocata a tutta velocità. Bertocco firma il primo sorpasso Chiusi, Ebeling risponde col gancio, Lucarelli fa 2/2 dopo un antisportivo sanguinoso fischiato agli ospiti.

Rasio trova due fiammate pesantissime – uno contro uno vincente e tripla frontale – ma Klyuchnyk replica con un siluro centrale da veterano.

Pielle prova a scappare con Bonacini, ma la distrazione finale lascia Bertocco libero di infilare la tripla della perfetta parità: 43-43 a metà gara, e tutto ancora da scrivere.

Il parziale che spacca il match: 63-53 al 30’ – Il terzo quarto è quello della svolta. La Pielle cambia pelle: difesa feroce, rimbalzi sporcati, linee di passaggio negate. E quando cambia l’inerzia, il PalaMacchia lo sente. Eccome se lo sente. Ebeling e Klyuchnyk aprono la frazione rimettendo la testa avanti, poi arriva il momento in cui l’aria si fa elettrica: Gabrovsek piazza la tripla del 54-45, seguita da un’esplosione di decibel che costringe coach Zanco al timeout.

Non basta a Chiusi, che continua a sbattere contro il muro biancoblù. Lucarelli colpisce da sotto, Venucci ruba un pallone da manuale e Klyuchnyk, tra stoppate e punti, mette la firma anche sul linguaggio del corpo.

Petrucci prova a limitare i danni, ma il 63-53 del 30’ pesa come un macigno.

La Pielle non trema: 83-75 e applausi finali – L’ultimo quarto è una gestione matura, con qualche brivido ma tanta sostanza. Venucci si sblocca da tre, Mennella infila la tripla del +12, Lucarelli rifinisce in penetrazione.

Chiusi prova l’ultimo assalto con Rasio e Petrucci, ma ogni volta che serve una mano dall’alto ecco comparire Gabrovsek, che mette la quarta e la quinta tripla della sua serata come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Il finale è nervoso – antisportivo di Rasio, tecnico per Leonzio – ma la sostanza non cambia: Klyuchnyk completa un gioco da tre punti che è una sorta di metafora della serata.

Gli ultimi secondi scorrono via tra un palazzetto in piedi e una Pielle che sa esattamente cosa sta diventando.

Una vittoria che dice molto più del suo punteggio. Dice che la Pielle c’è, che ha imparato a soffrire, a colpire, a non lasciarsi travolgere dalle onde ma a cavalcarle.

Domenica arriva la Luiss Roma per una partita che vale un pezzo di stagione: serviranno lucidità, coraggio e l’anima vista stasera.

Il resto, probabilmente, lo farà ancora una volta il PalaMacchia. E allora, sì: allacciate le cinture. Partita che si prospetta ad alta velocità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©