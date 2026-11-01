Verodol Pielle, sfatato il tabù trasferta: Luiss Roma ko per 70-77

Protagonista della serata romana David Gabrovsek, autore di 17 punti con un eccellente 5/6 da due punti, affiancato da Ebeling, anche lui a quota 17

La VeroDol CBD Pielle Livorno conquista la sua prima vittoria in trasferta al Pala Tiziano, superando la Luiss Roma con il punteggio di 70-77. Ottimo lo sprint iniziale dei biancoblù, capaci poi di amministrare il vantaggio per gran parte della gara, nonostante qualche brivido nel finale.

Protagonista della serata romana David Gabrovsek, autore di 17 punti con un eccellente 5/6 da due punti, affiancato da Ebeling, anche lui a quota 17.

La partita si apre con un’ottima partenza della VeroDol CBD, trascinata da Ebeling, a segno sia dalla lunga distanza che dalla media. La Luiss prova a rispondere affidandosi soprattutto a Cucci, ma Tassinari replica e la Pielle allunga fino al 9-25.

Nel secondo quarto i padroni di casa trovano punti sottocanestro con Longo e Casella, ma i biancoblù mantengono il controllo grazie a Gabrovsek dalla media e a una tripla di Sacchetti.

Si va così all’intervallo lungo sul 29-42, con la Pielle avanti di 13 lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi la Luiss trova maggiore continuità offensiva con Krajina, ma la VeroDol CBD tiene botta grazie a un Ebeling ancora protagonista, capace di trovare punti con giocate da tre e conclusioni dall’arco. I romani provano a ricucire lo strappo sfruttando i viaggi in lunetta di Pugliatti e Longo, arrivando fino al -8 sul 51-59.

Nell’ultimo quarto Gallo e Gabrovsek regalano ossigeno alla Pielle, ma la Luiss non molla e accelera, arrivando fino al -6 con Cucci e Casella. Nel finale, però, i biancoblù mantengono la lucidità necessaria per difendere il vantaggio e portare a casa il successo.

Al Pala Tiziano finisce 70-77: per la VeroDol CBD Pielle Livorno arriva così la prima vittoria esterna della stagione, un successo importante che conferma il buon momento della formazione livornese.

Luiss Roma – VeroDol CBD Pielle Livorno: 70-77

LUISS: Cucci 18, Pugliatti 11, Bottelli 10, Toselli 9, Krajina 8, Longo 8, Casella 6, Bergamin, Graziano. All. Righetti.

VERODOL CBD: Ebeling 17, Gabrovsek 17, Tassinari 12, Sacchetti 9, Gallo 8, Leonzio 7, Tortù 4, Venucci 3, Amici, Graziani ne. All. Turchetto.

Arbitri: Manco, Leggiero, Moriello

Parziali: 9-25, 20-17, 22-17, 19-18

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