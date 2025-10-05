Verodol Pielle, terza di fila: Quarrata travolta 75-56

FOTO NOVI

Top scorer Gabrovsek con 17 punti. Con questo successo la Pielle rimane a punteggio pieno e guarda con fiducia alla settimana intensa che l’attende, con tre partite in calendario — due delle quali lontano da Livorno — e la voglia di continuare a volare alto

La Verodol Cbd Pielle Livorno continua a correre. Al PalaMacchia i ragazzi di coach Turchetto firmano la terza vittoria consecutiva superando Quarrata 75-56, in una gara molto più combattuta di quanto dica il punteggio finale (clicca qui per consultare il tabellino finale del match).

Dopo tre quarti equilibrati, i biancoblù hanno cambiato marcia nell’ultima frazione, concedendo appena nove punti agli avversari e chiudendo tra gli applausi di un palazzetto in festa.

L’avvio non è stato dei più brillanti: nei primi minuti la Pielle fatica a trovare ritmo, poi alza l’intensità difensiva e chiude il primo periodo avanti 19-11. Nel secondo quarto Quarrata prova a reagire, ma un break firmato da Mennella (8 punti di fila) riporta i livornesi in doppia cifra di vantaggio. Gli ospiti però non mollano, approfittano di qualche errore in attacco dei padroni di casa e si riportano a contatto. La tripla di Leonzio sulla sirena del secondo periodo fissa il 35-30 di metà gara.

Nella terza frazione la Pielle incappa nel suo momento più difficile: qualche palla persa di troppo e tiri affrettati permettono ai pistoiesi di rimettere il naso avanti. Nel finale però arriva la reazione dei livornesi, che rimettono la testa avanti e preparano il terreno per un ultimo quarto da applausi.

Negli ultimi dieci minuti, infatti, la squadra di Turchetto sale di colpi: Leonzio, Gabrovsek e Venucci fanno il vuoto in attacco, mentre la difesa diventa un muro. Quarrata smette di segnare e il margine si allarga fino al +19 finale, con il PalaMacchia che esplode di entusiasmo.

Miglior marcatore della serata un solido Gabrovsek (17 punti con un eccellente 64% al tiro), seguito da Leonzio (16) e Venucci (12). In doppia cifra anche Mennella, ancora una volta concreto con 11 punti. Per Quarrata il migliore è Regoli (12), mentre serata storta per Angiolucci.

Con questo successo la Pielle rimane a punteggio pieno e guarda con fiducia alla settimana intensa che l’attende, con tre partite in calendario — due delle quali lontano da Livorno — e la voglia di continuare a volare alto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©