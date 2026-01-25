Violenza sull’arbitro, Bolano (AIA Livorno): “Serve una presa di posizione della Figc”

Dopo quanto accaduto nella gara tra Orlando Calcio e Limite Capraia e la squalifica di due anni inflitta al calciatore coinvolto, interviene Marco Bolano, presidente della sezione livornese dell’AIA “Renato Baconcini”, richiamando società e istituzioni sportive al valore educativo del calcio: "Nel nostro territorio questi episodi devono rimanere casi isolati, condannati da tutte le componenti"

In seguito all’episodio relativo alla partita tra Orlando Calcio e Lmite Capraia (clicca qui per leggere l’articolo) in cui un giocatore dei padroni di casa ha subito una squalifica di due anni in conseguenza ad un gesto di violenza contro l’arbitro riceviamo e pubblichiamo l’intervento del presidente della sezione “Renato Baconcini” dell’AIA di Livorno, Marco Bolano.

“Stigmatizzo con la massima fermezza l’episodio di violenza subìto dal nostro giovane arbitro,un fatto inaccettabile che ha colpito non solo lui, ma l’intero movimento arbitrale e sportivo.

Voglio prima di tutto ringraziare pubblicamente l’allenatore Claudio Rossi della società US Limite Capraia – squadra avversaria a quella del calciatore reo della violenza – unico dirigente che ha prestato soccorso e supporto al nostro ragazzo in quel momento di grande difficoltà.

Apprezzo le successive scuse private dell’ASD Orlando Calcio, auspicando che le stesse siano accompagnate da una riflessione interna alla società, anche alla luce della debole assunzione di responsabilità dei dirigenti negli attimi successivi all’episodio. Rispetto la decisione del Giudice Sportivo e mi auguro che la società adotti il medesimo atteggiamento, preservandone la forza e il valore educativo.

Infine mi aspetto una presa di posizione forte, chiara e inequivocabile da parte della Figc, affinché intervenga in maniera perentoria: nel nostro territorio questi episodi devono rimanere casi isolati, condannati da tutte le componenti”.

Marco Bolano, presidente sezione AIA Livorno “Renato Baconcini”

