Weekend di fuoco per la Libertas Unicusano con la finale scudetto

Weekend di fuoco in tutti i sensi, dal punto di vista climatico che di gare combattutissime, in quel di Rieti dove si svolgeranno le finali scudetto assolute maschili e femminili

Week end di fuoco in tutti i sensi, dal punto di vista climatico che di gare combattutissime, in quel di Rieti dove si svolgeranno le finali scudetto assolute maschili e femminili. Il sodalizio amaranto, presente in tutte e due le finali, dovrà fare a meno di diversi atleti infortunati ma saprà dimostrare tutto il suo valore con atleti che daranno il meglio di loro stessi. La formazione maschile sarà così composta: Akenuwa sui 100, l’olimpionico Desalu sui 200, Carugati sui 400, 400 ostacoli e 4 x 400, Galimi su 800 e 1500, Alliegro sui 5000, l’ azzurro Fofana sui 110 ostacoli, Niyomukiza sui 3000 siepi, Luminoso nell’alto, Chaboun nel lungo, il campione del mondo Diaz nel triplo, Candiotto nell’asta, l’azzurro Marmonti nel disco, Russo nel peso, Perrella nel giavellotto, Camilli nel martello, l’azzurro Picchiottino nella marcia mentree le staffette saranno composte da Pettorossi, Bracchini, Paggini e Akenuwa mentre la 4 x 400 da Carugati, Paggini, Fragola e Colloca. In campo femminile saranno presenti: Conti sui 100, Batti sui 200, Pastore sui 400, Masolini su 800 e 1500, Mengozzi sui 5000, l’azzurra Fossatelli sui 100 ostacoli, l’azzurra Cavo sui 400 ostacoli, Succetti sui 3000 siepi, Leorato nell’alto, Guarino nel lungo, Alomari nel triplo, Dussin nell’asta, Chiaratti nel peso, l’azzurra Conte nel disco, Pastore nel martello e Caruso nel martello. Le staffette saranno composte da Fossatelli, Conti, Batti e Cesaretti per la 4 x 100, mentre la 4 x 400 sarà composta da Pastore, Conti, Batti e Simonini.

Una finale che vedrà in campo formazioni molte agguerrite con tantissimi atleti di vertice internazionale per quella che è la manifestazione clou della stagione dell’atletica leggera italiana su un rinnovato impianto che tra poche settimane ospiterà i Campionati Europei under 18.

Le gare potranno essere seguite su Rai Sport sabato dalle 15,30 alle 19,40 e domenica dalle 8,40 alle 12,55, on demand su www.atleticaitaliana.tv e app Sportface.

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