Weekend mondiale per l’Accademia della Scherma: successi in Giappone, Corea e Cabriès

È appena giunto al termine il weekend dedicato alla Coppa del Mondo Assoluti dove, a Fukuoka, nel fioretto maschile, l’Accademia della Scherma è stata rappresentata dal maestro Marco Vannini che ha svolto al meglio il suo ruolo di tecnico di staff

È appena giunto al termine il weekend dedicato alla Coppa del Mondo Assoluti dove, a Fukuoka, nel fioretto maschile, l’Accademia della Scherma è stata rappresentata dal maestro Marco Vannini che ha svolto al meglio il suo ruolo di tecnico di staff seguendo prima Filippo Macchi fino al raggiungimento del 5° posto nella gara individuale, e poi, il giorno successivo, la squadra italiana (composta dallo stesso Filippo Macchi, Davide Filippi, Tommaso Marini e Alessio Foconi) fino alla vittoria, arrivata in seguito a un grande assalto con la Francia che si è concluso per 44-43 in favore degli Azzurri.

Sempre in Giappone ottima scherma mostrata sia da Edoardo Luperi, che si è arreso per 15-13 nell’assalto per la top 16 con Choi (che ha poi vinto la gara), che da Samuel Robson, che ha chiuso in top 64 dopo la sconfitta con Giulio Lombardi (che ha concluso al 3° posto).

In campo internazionale da segnalare anche la presenza, nonostante la giovane età, di Daniella Tang a Busan, Corea del Sud, in Coppa del Mondo Assoluti.

A Cabriès è invece andato in scena il Circuito Europeo Cadetti che ha visto protagonisti, nel fioretto maschile, Tristan Tang e Jayden Chin e, in quello femminile, Lucrezia Menici che ha chiuso nella top64.

Infine tanto divertimento c’è stato anche per Caterina Biondi alla gara di qualificazione regionale di Spada femminile a Firenze.

