A Livorno si lavora già per il 2026 podistico

Con il cambio di anno alle porte, lo staff della Benetti Livorno Half Marathon è già al lavoro in vista del 2026. Il programma di eventi non cambia, con due prestigiosi antipasti alla mezza maratona di novembre

Con il cambio di anno alle porte, lo staff della Benetti Livorno Half Marathon è già al lavoro in vista del 2026. Il programma di eventi non cambia, con due prestigiosi antipasti alla mezza maratona di novembre che ormai è considerata tra i principali eventi italiani dell’autunno sui 21,097 km pur non facendo parte del calendario Fidal.

Si comincerà il 24 maggio con la Cronoscalata del Castellaccio, una delle pochissime prove podistiche italiane che si disputa con la formula della gara a cronometro. La gara festeggerà la sua 34esima edizione disputandosi sempre alla domenica mattina sulla distanza di 4,4 km dove è importante saper dosare le proprie forze non avendo grandi riferimenti forniti dagli avversari. Quest’anno la vittoria è andata a Domenico Passuello e Michaela Robu.

Il 13 giugno toccherà alla Correre a Castellina, la prova di Castellina Marittima (LI) in programma al sabato pomeriggio. Una sfida su 9,8 km dove la selezione non manca mai e che rappresenta un po’ il vero test sulla propria condizione fisica in vista dell’estate. Nel 2025 a vincere sono stati Fabio Ansano e Merylin Mazzotta.

L’8 novembre ecco quindi la nona edizione della Benetti Livorno Half Marathon, che in vista del suo decennale prepara un evento in grande stile soprattutto dopo che nell’ultima edizione sono stati stabiliti i nuovi record della corsa in 1h03’18” da parte del burundese Jean Marie Vianney Niyomukiza e in 1h14’56” dalla ruandese Clementine Mukandanga.

Prossimamente verranno redatti i regolamenti delle gare con l’apertura delle iscrizioni. Tutte e tre le prove saranno comunque una colonna portante della nuova edizione del Criterium Podistico Toscano, che mette insieme molte delle più importanti prove podistiche di una regione che in quest’ambito è traq le più attive in assoluto.

Per informazioni: Asd Livornomarathon, http://www.maratonadilivorno.it/

Condividi:

Riproduzione riservata ©