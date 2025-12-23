Karate, l’Accademia dello Sport chiude il 2025 con un pieno di medaglie a San Marino

Per il settore karate dell’Accademia dello Sport Livorno il 2025 si chiude nel migliore dei modi, con grandi successi ottenuti in terra sammarinese

Per il settore karate dell’Accademia dello Sport Livorno il 2025 si chiude nel migliore dei modi, con grandi successi ottenuti in terra sammarinese. Lo scorso weekend si è svolto il San Marino Karate Kids, competizione riservata alle categorie giovanili, che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti appartenenti a 37 società provenienti dal Centro Italia. Per l’Accademia si è trattata della 37ª gara annuale per gli allievi seguiti dai tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia. Il bilancio è più che positivo: 11 atleti in gara e tutti a medaglia, risultato che è valso il 7° posto nella classifica generale.

Ecco tutti i risultati nel dettaglio:

Percorso a tempo (bambini gialle/arancio)

– Oro: Enea Quinci

– Argento: Geremia Agrusa

Prova tecnica “palloncino”

– Oro: Enea Agrusa (fanciulli verdi/blu), Jacopo Capperi (ragazzi marroni/nere)

– Argento: Ginevra Cialandroni (fanciulli verdi/blu), Enea Quinci (bambini gialle/arancio), Mattia Valenzisi (fanciulli verdi/blu), Giovanna Lazzerini (fanciulli gialle/arancio)

– Bronzo: Geremia Agrusa (bambini verdi/blu), Caterina Fastami (ragazzi verdi/blu)

Kata (forma)

– Oro: Enea Agrusa, Mattia Valenzisi, Geremia Agrusa, Enea Quinci

– Argento: Ginevra Cialandroni, Jacopo Capperi

– Bronzo: Giovanna Lazzerini, Caterina Fastami

Kumite (combattimento, categorie giovanili)

– Oro: Enea Agrusa (-22/27kg verdi/blu/marroni)

– Argento: Ginevra Cialandroni (-37/+37kg verdi/blu/marroni), Jacopo Capperi (ragazzi -42kg verdi/blu/marroni), Mattia Valenzisi (-32kg verdi/blu/marroni)

Categorie agonistiche

– Oro: Leonardo Magnelli (-58kg marroni/nere), Leonardo Mercatali (esordio nei -43kg verdi/blu)

– Bronzo: Andrea Ulivari (-63kg verdi/blu)

Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto e la crescita continua dei giovani karateka livornesi.

