Turchetto dopo il ko di gara-3: “Nervosismi che non possiamo permetterci”

La formazione biancoblù cade 88-81 contro Legnano in gara-3 dei quarti playoff di Serie B ma resta avanti 2-1 nella serie. Il tecnico livornese analizza la sfida della Soevis Arena: “Ci sono mancate concretezza vicino al ferro ed energia mentale”. Venerdì alle 20 gara-4 ancora a Castellanza

Non fa drammi Andrea Turchetto dopo la sconfitta della Pielle Livorno in gara-3 dei quarti di finale playoff di Serie B contro Legnano. Alla Soevis Arena di Castellanza finisce 88-81 per i lombardi che accorciano sul 2-1 nella serie, ma il coach biancoblù preferisce concentrarsi sugli aspetti da correggere in vista della quarta sfida, in programma venerdì 15 maggio alle ore 20 ancora sul parquet varesino.

“Legnano oggi ha avuto percentuali importanti, molto diverse rispetto alle partite di Livorno dove non avevano praticamente mai segnato da tre punti – spiega Turchetto nel post partita – Noi invece siamo mancati nelle conclusioni da sotto. Per la differenza di stazza che abbiamo, abbiamo concretizzato troppo poco vicino al ferro”.

Il tecnico della Pielle individua poi anche un aspetto mentale nella prova dei suoi: “Soprattutto nei primi due quarti ci siamo persi dietro a dei nervosismi che in questo momento non possiamo permetterci. Però siamo stati bravi a reagire all’inizio del terzo periodo, siamo rientrati in partita e ce la siamo giocata fino all’ultimo”.

Nonostante il ko, resta positivo il dato dei rimbalzi, terreno nel quale la Pielle continua a farsi valere nel corso della serie. “Abbiamo un tonnellaggio maggiore e la nostra presenza a rimbalzo si sente – commenta il coach – però quei numeri vanno contestualizzati. Loro hanno preso tanti tiri da tre e quindi c’erano più palloni disponibili. Noi invece abbiamo sbagliato appoggi facili, preso il rimbalzo offensivo e sbagliato ancora. Avrei preferito qualche rimbalzo in meno e qualche canestro in più da sotto”.

data-start=”1981″ data-end=”2154″ data-is-last-node=”” data-is-only-node=””>Adesso testa già a gara-4: “Dobbiamo mettere tutto nel calderone, analizzare quello che non ha funzionato e presentarci dopodomani più pronti di quanto lo siamo stati oggi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©