Derby LL-PL: già tutto esaurito sugli spalti. È il terzo sold out stagionale

Nelle foto in pagina, a cura di Giulia Bellaveglia, alcune immagini spettacolari dello scorso derby dell'8 dicembre 2022

La super sfida in programma mercoledì 5 aprile al Modigliani Forum tra Libertas e Pielle è già sold out settimane prima. No more tickets, non più un biglietto disponibile per chi, svegliatosi questo mercoledì 22 marzo, avesse voglia di accaparrarsi un posto finestrino su questo volo fantastico che si chiama derby

di Giacomo Niccolini

Mammamia quanta fame di basket c’è. Ormai non è più un mistero. Basket City is back. Ed è tornata in maniera prepotente, con sfottò, file ai botteghini, sold out, polemiche infinite e sfide roventi sui parquet. Ed ecco che la super sfida in programma mercoledì 5 aprile al Modigliani Forum tra Libertas e Pielle è già sold out settimane prima. No more tickets, non più un biglietto disponibile per chi, svegliatosi questo mercoledì 22 marzo, avesse voglia di accaparrarsi un posto finestrino su questo volo fantastico che si chiama derby. Una sfida nella sfida. Quella sul campo che può valere il primato in campionato, un campionato sempre più dominato dal condominio amaranto-biancoblu. E poi c’è quella imperdibile sugli spalti dove il palazzettone da ottomila, (ottomila!) posti sarà equamente diviso come una torta divisa a metà per due fratelli serpenti, tra i due colori delle due società. Sarà showtime, sarà spettacolo, sarà derby, bellezza!

E sarà, soprattutto il terzo sold out del Modigliani Forum in pochi mesi per la palla a spicchi che rimbalza e va a canestro. Il derby d’andata vinto per 61-59 dalla Pielle, lo spettacolo azzurro dell’Italbasket di Pozzecco e adesso il derby di ritorno tra le due compagini cittadine.

In questi giorni abbiamo assistito a file infinite per assicurarsi un biglietto che significa magia. Soprattutto i primi giorni nel fortino amaranto di via Borra lunghi serpentoni di tifosi che diligentemente si mettevano lì in attesa di uno squarcio di divertimento. Perché poi, alla fine, è di questo che si parla. Puro divertimento che questo magnifico sport ha saputo riaccendere come scirocco sulle fiamme nei cuori dei tanti appassionati che, diciamocelo, da anni, bramavano tutto ciò. C’è chi prepara un nuovo coro, chi si scalda la voce e prepara qualche striscione da mostrare ai cugini, chi #senevanta chi #erasonoesarà.

Torneranno i bambini, come sono tornati in questi mesi, accompagnati per mano da babbi e mamme, da zii e cugini. Torneranno le famiglie a parlare e a tifare la doppia vela o la triglia a canestro. Torneranno, ma ad onor del vero, sono già tornati. E questo non è niente. Adelante Pedro, con juicio, si puedes, si leggeva nei Promessi Sposi. Ecco usiamo il giudizio ma andiamo avanti. Adesso che questa palla rimbalza nei cuori di tanti. Non fermiamoci. Nutriamoci di questa rivalità, nutriamoci di tutto quello che serve, ma torniamo tutti su quei gradoni. Senza vergogna. Senza paura di parlare di basket nei bar, alle cene con gli amici. Tutto questo è tornato. E adesso godiamocelo. Buon derby agli ottomila del Modigliani Forum e a tutta la città. A tutta Basket City.

