Formisano: “Prestazione peggiore della stagione, è mancata la mentalità”

Il tecnico amaranto nel post gara sulla sconfitta al Picchi: "Il problema non è tecnico, ma di mentalità: ci siamo sentiti più forti a prescindere e abbiamo pagato caro questo errore. Il Guidonia ha meritato la vittoria: ha lottato più di noi"

di Giacomo Niccolini

Il Livorno cade all’Armando Picchi contro il Guidonia (0-1) e incassa la seconda sconfitta consecutiva. Una prova deludente, soprattutto nella ripresa, con la squadra apparsa disordinata e priva di idee. Nel post gara il tecnico Alessandro Formisano ha incontrato la stampa, ammettendo senza giri di parole le responsabilità della squadra e le proprie.

Mister, possiamo definire questa la peggior prestazione stagionale?

“Sì, assolutamente. È stata la più brutta di quelle giocate finora. Il problema non è tecnico, ma di mentalità: ci siamo sentiti più forti a prescindere e abbiamo pagato caro questo errore. Il Guidonia ha meritato la vittoria: ha lottato più di noi, ha vinto tutte le seconde palle ed è entrato in campo con un atteggiamento migliore. Il Livorno deve ricordarsi che nessuno regala nulla e che serve sempre fatica e spirito operaio. Per quindici minuti siamo stati completamente fuori partita e lo abbiamo pagato”.

Dopo la trasferta di Alessandria oggi si è vista una squadra anche difficile da leggere tatticamente. Cosa dovevano fare i ragazzi?

“Quando non riesci ad esprimerti, è chiaro che dall’esterno non si capisca. Ma non è questione di moduli: siamo stati vuoti nell’animo. In quei venti minuti del secondo tempo non avevamo rabbia né cattiveria. E senza cattiveria non c’è gioco fluido né collegamenti tra reparti”.

In attacco, Biondi ha dato qualcosa in più, ma nel complesso è mancata incisività.

“È vero. Non abbiamo avuto cattiveria e in questo campionato nessuno ti perdona. Ci vuole equilibrio nei giudizi: è un percorso lungo, con stop e momenti esaltanti. Non siamo cambiati rispetto a due settimane fa, ma dobbiamo capire chi ha davvero l’animo giusto per lottare su ogni pallone”.

Ha parlato di scelte sbagliate: anche sue?

“Quando perdi devi sempre metterti in discussione. Io lo faccio anche nelle vittorie. Oggi è mancata la mentalità che avevamo mostrato contro Ternana, Torres e Juventus. È giusto che il giudizio sia negativo, ma questa sconfitta non cambia il percorso: deve servire come crescita, senza drammi”.

C’è stato un episodio dubbio sul tiro di Biondi: avete pensato alla chiamata FVS?

“Sì, all’inizio sì. Poi i calciatori hanno detto che non c’era il tocco di mano. Purtroppo lì potevamo cambiare la partita: sette metri di porta, ma la palla ha colpito il petto dell’avversario. È stata un’occasione pesante”.

Il centrocampo è sembrato scollegato.

“Sì, il problema è stato il collegamento tra centrocampo e difesa. Se non hai dinamismo, se non ci metti cattiveria, la seconda palla va sempre agli altri. Oggi il Guidonia è stato più affamato di noi”.

Dalla panchina è mancato qualcosa?

“No, chi è entrato ha dato lo stesso contributo di chi era già in campo. Il problema è che eravamo già confusionari e i cambi hanno solo rincorso la partita. Probabilmente potevo anticipare qualche scelta: ad esempio, il cambio di Balde era pronto e proprio in quei minuti abbiamo preso gol”.

Cosa ha detto ai ragazzi nello spogliatoio?

“Niente. Non amo parlare subito dopo una sconfitta. Preferisco che si confrontino tra loro, poi ne discuteremo con calma. Non voglio drammi: questo è un percorso lungo, martedì si torna a lavorare”.

Una nota positiva: la prova del giovane Ciobanu i tra i pali.

“Sì, lo sapevamo già quando abbiamo fatto la scelta in estate. Stasera ha confermato il suo valore con interventi importanti”.

Ha provato la soluzione con tre attaccanti: scelta sbagliata?

“Le scelte diventano sempre sbagliate quando perdi. Pensavamo di impensierirli con tre punte, non ci siamo riusciti. Il problema non è la terminologia – prima, seconda o sotto punta – ma che non siamo stati produttivi. È stata una prestazione indecorosa in avanti e dobbiamo lavorare per migliorare”.

