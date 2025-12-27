Il girone di andata della Pielle si chiude al Macchia con Pesaro

Reduce dalla brillante qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, la Verodol Pielle Livorno è pronta a tornare sul parquet per l’ultimo impegno del girone di andata. Domenica 28 dicembre alle 18, al PalaMacchia, i biancoblù ospiteranno Loreto Pesaro in una sfida importante per consolidare il proprio cammino in campionato.

La formazione marchigiana, neopromossa e guidata da coach Gabriele Ceccarelli, rappresenta una delle realtà emergenti del campionato. Attualmente Loreto Pesaro occupa la 17ª posizione in classifica con 8 punti, ma arriva a Livorno con il morale alto dopo la vittoria casalinga contro Quarrata per 86-82, risultato che conferma la crescita del gruppo.

Il roster gialloblù può contare su individualità di rilievo, a partire da Matteo Graziani e Federico Tognacci, migliori realizzatori della squadra e giocatori affidabili anche dal punto di vista delle percentuali al tiro. Sotto le plance, Loreto si distingue per una buona presenza fisica, con una media di 36 rimbalzi catturati dal reparto lunghi.

Spiccano Andrea Valentini, ex Virtus Roma, che viaggia a 6 rimbalzi di media ed è anche un ottimo tiratore dal campo, e l’argentino Lucio Gabriel Delfino, anch’egli a quota 6 rimbalzi di media, noto per la sua intensità difensiva. Importante anche il contributo di Elia Sgarzini, efficace nel pressing, nel recupero dei palloni e nel lavoro a rimbalzo.

A completare il roster ci sono i giovani talenti Tommaso Pillastrini, playmaker con buone doti di assistman e capacità realizzative, e Luka Lomtazde, centro in costante crescita.

Per la Pielle Livorno sarà fondamentale approcciare la gara con la giusta concentrazione, sfruttando l’entusiasmo del momento e il fattore campo per chiudere al meglio il girone di andata.

