Karate Games Fijlkam: due folgorini convocati per il Centro Italia
Per la rappresentativa del Centro Italia sono stati convocati due atleti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno: Jacopo Citi 3º nella classifica di merito “ranking” nazionale, nella categoria Juniores, e Andrea Bozzi, 3º nella categoria Under 21
I folgorini saranno tra i protagonisti al “CTR Games”, la competizione organizzata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) che vedrà sfidarsi, in un quadrangolare a squadre, la Nazionale Italiana e le tre rappresentative delle macro-aree geografiche: Nord, Centro e Sud Italia.
L’appuntamento è fissato per domenica 28, presso il Centro Olimpico PalaPellicone di Lido di Ostia (Roma), sede di riferimento del karate nazionale. Un’importante occasione di confronto ad alto livello per i giovani talenti, chiamati a misurarsi con i migliori atleti italiani del momento.
