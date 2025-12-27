La Libertas chiude il 2025 a Ruvo di Puglia

Domenica 28 dicembre alle 18 la squadra di Diana affronta Ruvo di Puglia (arbitri Moretti, Barbiero e Tognazzo) che è reduce da sette sconfitte consecutive. Crifo Wines, quindi è in difficoltà e nel turno prenatalizio ha perso per 91 a 54 sul campo del PalaDozza

La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 chiude il 2025 ed il girone di andata con una delle trasferte più lunghe della stagione. Domenica 28 dicembre alle 18 la squadra di Diana affronta Ruvo di Puglia (arbitri Moretti, Barbiero e Tognazzo) che è reduce da sette sconfitte consecutive. Crifo Wines, quindi è in difficoltà e nel turno prenatalizio ha perso per 91 a 54 sul campo del PalaDozza, sconfitta pesante che è diventata la principale motivazione per provare a vincere contro la Libertas. Eppure, la squadra di Rajola non è così male. Certo, ha perso il play Laquintana – ceduto tre settimane fa a Roseto – ha un roster di valore. Qualche nome? Oltre agli americani Brookes e Moody, sia sufficiente citare Jerkovic, Borra, Nikolic, Ulaneo: tutti giocatori di stazza che possono far male.

La Libertas dal canto suo si presenta con la precisa volontà di riscattare l’inopinata sconfitta interna patita prima di Natale con Mestre. Sta molto meglio Avery Woodson che è a disposizione di Coach Andrea Diana. Gli Amaranto cullano ancora una recondita speranza di accesso nelle prime quattro posizioni che garantiscono la qualificazione alla final four di Coppa Italia in programma a Marzo. Le probabilità sono molto al di sotto del 50% anche in caso di vittoria. I due punti sul campo del PalaFlorio sono la condizione necessaria, ma non sufficiente per staccare il biglietto ‘tricolore’. Al di là di questo, però, la LL vuole prendersi la vittoria per rimanere nelle posizioni di alta classifica e dimenticare in modo definitivo la sconfitta con Mestre.

Condividi:

Riproduzione riservata ©