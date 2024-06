La Libertas saluta anche Saccabomb e il Leone Amaranto

Dopo lo straziante "Ciao" ad Amos Ricci e la notizia che i fari del mercato sono puntati verso un fuoriclasse come Ariel Filloy, ecco i saluti di Andrea "Saccabomb" Saccaggi e Leon "Il Leone Amaranto" Williams. Addii comunicati in fila nella tarda serata di mercoledì sulle pagine social della Libertas Livorno

È dura. Durissima. Neanche ieri con le braccia al cielo, verso il cielo dell’A2, con addosso la canotta amaranto e oggi ai saluti. Ma si sa, lo sport è così. Specialmente quando di mezzo c’è un salto di categoria. E così dopo lo straziante “Ciao” ad Amos Ricci e la notizia che i fari del mercato sono puntati verso un fuoriclasse come Ariel Filloy, ecco i saluti di Andrea “Saccabomb” Saccaggi e Leon “Il Leone Amaranto” Williams. Addii comunicati in fila nella tarda serata di mercoledì sulle pagine social della Libertas Livorno.

“Andrea Saccaggi: l’infinito del verbo vincere! Impossibile dimenticare le vittorie a fil di sirena a Piombino, in casa con Avellino e a Faenza. Con la tua esperienza e il tuo talento ci hai indicato la strada per la serie A disputando un playoff da campione vero. Sempre senza paura. Tosto come i carrarini, mai domo come i libertassini. Casa nostra sarà per sempre casa tua”. Queste le parole che lo staff comunicazione ha voluto dedicare al numero 14 amaranto per salutarlo dopo tutto quello che ha fatto per la causa libertassina.

Allo stesso modo parole dolci e forti per l’olandese Williams. ” Il Leone ha ruggito e ci ha fatto impazzire di gioia. Dall’arancione olandese all’amaranto livornese: nessun disagio cromatico. Hai preso in mano le chiavi della squadra e l’hai portata per mano là dove la doppia L merita di stare. Sei nella nostra storia e là dentro avrai sempre un posto privilegiato. Grazie di tutto, amico. Non ti dimenticheremo. Ti vogliamo bene”.

