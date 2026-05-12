Livorno Baseball 1948, doppio ko casalingo contro il Cali Roma

Foto Matteo Razzauti

Allo stadio Alfredo Sisi di Banditella gli amaranto cedono entrambe le gare del weekend di Serie B: 11-5 sabato pomeriggio e 6-5 domenica mattina. Restano però segnali incoraggianti soprattutto nella seconda sfida, con buone prove offensive di Pergola e Repetti e sul monte del neo arrivato Gianni Alessandro Westphal Fonseca

di Giacomo Niccolini

Weekend complicato per il Livorno Baseball 1948, sconfitto in entrambe le sfide casalinghe di Serie B contro il Cali Roma allo stadio Alfredo Sisi di Banditella.

Nel doppio confronto disputato tra sabato 9 maggio e domenica 10 maggio, gli amaranto sono usciti battuti 11-5 in gara-1 e 6-5 in gara-2, pagando ancora una volta un numero troppo elevato di errori difensivi: ben sette complessivi nelle due partite, un dato che continua a incidere pesantemente sull’economia dei risultati.

La prima sfida si è indirizzata a favore dei romani soprattutto nel sesto inning, quando il Cali ha piazzato l’allungo decisivo con un pesante parziale da sei punti. Il Livorno aveva comunque provato a restare in partita grazie alla produzione offensiva di Michele Noah Pergola, autore di due valide e tre punti battuti a casa, oltre ai contributi di Dominic Lefebvre Fiscelli e Flavio Repetti, entrambi capaci di spingere a casa un punto.

Sul monte, partenza affidata a Jacopo Binelli, cresciuto inning dopo inning dopo un avvio complicato nella gestione della zona di strike, prima del rilievo di Massimiliano Geri risultato poi perdente della gara. Ruolo insolito per l’esperto pitcher amaranto normalmente utilizzato come partente nella rotazione del bullpen e, in generale, nella sua carriera di lanciatore.

Molto più equilibrata e combattuta gara-2, persa di misura 6-5 domenica mattina al termine di nove inning intensi e giocati praticamente alla pari.

Buone indicazioni sono arrivate dall’esordio da partente di Gianni Alessandro Westphal Fonseca, straniero comunitario neo acquisto dei Mori, capace di completare tutta la partita sul monte con oltre cento lanci, mostrando personalità e tenuta nonostante le dieci valide concesse.

Nel box di battuta si sono messi particolarmente in evidenza Michele Noah Pergola, autore di tre valide, due punti segnati e due RBI, e Flavio Repetti, protagonista con tre valide, due punti segnati e un RBI. Positiva anche la prova di Paolo Bertolucci, autore di due valide, un triplo e un punto battuto a casa e del giovane Leonardo Cavallini che mette a registro un buon RBI.

Gli amaranto restano così a caccia del primo successo stagionale, ma dal weekend contro una delle squadre più attrezzate del girone sono emerse indicazioni positive soprattutto sul piano della crescita collettiva e della qualità offensiva mostrata a tratti dalla squadra livornese.

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