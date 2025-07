L’Us Livorno 1915 presenta il nuovo logo

Il logo è caratterizzato, spiega l'agenzia di comunicazione Zaki Design che lo ha realizzato, dalla crasi stilizzata tra la "L" e le onde del mare. "Riprendere la storicità della società amaranto proiettandola nel futuro è stato il nostro obiettivo. Siamo consapevoli che il passaggio potrà risultare traumatico, ci auguriamo che con il tempo questo nuovo logo potrà essere assimilato dai tifosi"

di Lorenzo Evola

A poche ore di distanza dalla prima conferenza stampa della stagione 2025/2026 è di nuovo tempo di novità in casa amaranto. Nella mattinata di martedì 8 luglio nella sede della creative digital agency Zaki di via del Forte San Pietro che lo ha realizzato – esperta nel settore del brand design, brand experience, coding e content marketing, già partner da svariati anni del club neopromosso in Serie C – è stato infatti rivelato il nuovo logo della società. Con il ritorno nel professionismo e l’inizio di un nuovo corso, era emersa la necessità tra i quadri dirigenziali di modernizzare l’immagine del club anche in virtù dell’applicabilità all’interno del mondo dei media digitali. Lo stemma prenderà ovviamente posto sulle divise ufficiali, nonché sui prodotti del merchandising. Presenti all’incontro con i giornalisti, Dario Corsini del team Zaki, il CEO di Zaki Stefano Pampaloni , il club manager Luca Mazzoni e il direttore marketing e comunicazione Maurizio Laudicino. Proprio quest’ultimo ha esordito brevemente dichiarando: “Per il futuro del club è un momento molto importante e dunque abbiamo deciso di affidare a questa agenzia il gravoso compito di studiare e creare il logo che da domani la società andrà ad assumere. Lascio a Dario la spiegazione dal punto di vista tecnico – grafico del progetto, ma ci tengo a confermare che la partnership tra noi e Zaki continuerà”.

Prima di addentrarsi nelle specifiche della realizzazione del logo è intervenuto tramite video messaggio anche il presidente Joel Esciua da New York: “Volevamo ringiovanire e rilanciare un logo che ci permettesse di guardare avanti, un logo leggero, giovane ma comunque legato ai simboli della città. Ci auguriamo che accompagni i successi futuri della squadra così com’è avvenuto con il logo precedente. Ringrazio Zaki per lo splendido lavoro svolto”. La parola passa poi a Dario Corsini, l’ideatore del nuovo simbolo amaranto: “In primis ci tengo ad augurare un grosso in bocca al lupo a Igor Protti da parte di tutto lo staff di Zaki. Tornando sul logo, il progetto ha preso vita l’anno scorso e si inserisce in quel processo di rebranding e di riammodernamento che portiamo avanti per rendere più attuale il marchio dell’Us Livorno 1915. Partendo dall’ambito cromatico, accanto all’immancabile amaranto abbiamo deciso di sostituire il giallo con il verde e questo per tre ragioni principali: la prima è prettamente storica, poiché è un colore che ha sempre fatto parte della storia di questo club, la seconda è più tecnica in quanto si tratta di un colore complementare all’amaranto. Infine tale tonalità rimanda a quel contrasto che possiamo ammirare tutti i giorni qui nel quartiere Venezia tra i fossi e le fortezze. Il tutto è accompagnato da colori neutri. Dal punto di vista grafico invece abbiamo optato per una crasi tra la “L” e le onde, in modo tale da dare vita ad un simbolo unico, moderno e funzionale ma con un evidente richiamo al passato. Riprendere quindi la storicità della società amaranto proiettandola nel futuro è stato il nostro obiettivo. Siamo consapevoli che il passaggio potrà risultare traumatico, ma riteniamo che fosse necessario e ci auguriamo che con il tempo questo nuovo logo possa essere assimilato dai tifosi”. Chiosa finale di Mazzoni: “Io ne ho passati due di loghi del Livorno, sicuramente il distacco rispetto al passato potrà creare qualche problematica tra i tifosi ma ogni tanto vanno fatte delle scelte che guardano anche al futuro. Avevamo già pensato di cambiare logo lo scorso anno, poi abbiamo deciso di aspettare l’eventuale promozione e così è avvenuto”.

