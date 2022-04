Us Livorno 1915-Piombino 6-1. Vittoria e vetta matematica

Vittoria con punteggio tennistico per gli amaranto che con un perentorio 6 a 1 strappano i tre punti necessari che valgono la vetta matematica della classifica. E ora testa ai playoff

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Si riaccendono le luci sul manto verde dell’Armando Picchi per la 23esima giornata di Eccellenza girone B per il match testa-coda (guarda qui la CLASSIFICA) tra Us Livorno 1915 e Atletico Piombino. Primo tempo a senso unico dove si registra un’unica squadra protagonista del campo: gli amaranto di Angelini. Risultato sbloccato da Vantaggiato al 9′ e raddoppio che arriva con il giovanissimo (classe 2003) Petronelli al 21esimo. A tempo scaduto Vantaggiato su punizione spara una botta pazzesca che piega le mani del portiere. Sulla respinta ci pensa Frati a fare il tap-in vincente e portare avanti il Livorno per 3 a 0. Nella ripresa tempo neanche un minuto ci pensa ancora Petronelli che, con una doppietta personale, porta gli amaranto sul 4-0- Poi tocca a Giampà a firmare la cinquina. Il Piombino segna il gol della bandiera con Francavilla che approfitta dell’unica distrazione difensiva. E’ ancora Vantaggiato poi che, con il suo secondo gol che inserisce nello score personale, arrotonda a punteggio tennistico la situazione: 6-1

Il Livorno vince e guadagna così la matematica certezza della vetta. E adesso come ha detto il mister nel pre-partita: mantenere la concentrazione in queste ultime 3 partite di regular season prima di approdare ai playoff.

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Pecchia, Russo, Giampà (68′ Milianti), Giuliani (62′ Ghinassi); Luci (55′ Gargiulo), Marinai; Petronelli, Frati (63′ Gelsi), Torromino (38′ Bellazzini); Vantaggiato. A disposizione: Pulidori, Palmiero, Nunzi, Durante. All. Angelini

Atletico Piombino (4-4-2): Petruccelli; Orarah, Brizi, Molia, Curcio; Mormina (65′ Francavilla), Barchi (55′ Diouf), Marini (55′ Barozzi), Catalano; Ferrau, Carnevali (68′ Dublino, 80′ De Gregorio). A disposizione: Turini, Politi, De Gregorio, Spagnesi, Ferrari. All. Di Tonno.

Arbitro: Borriello di Pontedera

Rete: 10′ Vantaggiato, 22′ Petronelli, 45′ Frati, 47′ Petronelli, 51′ Giampà, 65′ Francavilla, 71′ Vantaggiato

Angoli: 7-5 per il Livorno, ammoniti Gargiulo, Diouf, Ferrau, spettatori 2.334

45' 4 minuti di recupero 42' Bellazzini su punizione impegna il portiere che respinge 33' Paolo di Gelsi che colpisce il legno dopo la ribattuta del portiere! 27' Bomba di VANTAGGIATO dalla lunga! Per il portiere del Piombino niente da fare! 20' Francavilla approfitta di uno svarione difensivo amaranto (prima Russo e poi Mazzoni) che regala il gol della bandiera agli ospiti 14' Punizione di Ferrau, Mazzoni smanacca in angolo 10' Esce Luci entra Gargiulo 5' Corner per gli amaranto. Svetta di testa di Giampà che trova la risposta dell’estremo difensore del Piombino. Sulla respinta ancora Giampà: 5-0! 2' Bellazzini dal fondo mette in mezzo per Petronelli che non sbaglia per la sua personalissima doppietta! 46' Vantaggiato su punizione spara una botta pazzesca che piega le mani del portiere. Sulla respinta ci pensa Frati a fare il tap-in vincente e portare avanti il Livorno per 3 a 0. L’arbitro fischia la fine del primo tempo 44' Petronelli serpenteggia in area di rigore e spara rasoterra. Petruccelli ci mette una pezza di piede e manda in angolo 38' Esce Torromino entra Bellazzini 35' Vantaggiato crossa in mezzo per Frati che viene anticipato al momento di concludere a rete 25' Petronelli, ancora lui, dalla destra crossa in mezzo per Torromino che non arriva all’aggancio 21' PETRONELLIIIIIIIII! Gol del giovane classe 2003! Si aggiusta la palla con il destro e da posizione leggermente defilata fa partire un bolide che trafigge Petruccelli: 2-0! 20' Torromino cerca con un tocco di fino ad innescare Vantaggiato ma il 10 amaranto finisce in fuorigioco 14' Il capitano del Piombino, Catalano, prova dalla lunga. Mazzoni in due tempi blocca a terra. 9' VANTAGGIATOOOOOOO! Gol del Livorno! Il Toro conclude in rete a pochi passi raccogliendo un facile invito che arriva da destra. Pecchia per Frati, Frati per Vantaggiato… ed è GOL! 5' Giuliani per Petronelli sulla fascia opposta che scarica in porta violentissimo… ma la palla sfiora la traversa 1' Si inizia al Picchi!