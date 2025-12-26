Maria Sole Ferrieri Caputi miglior arbitro donna al mondo: orgoglio livornese

Un riconoscimento internazionale che incorona l’arbitro livornese ai vertici del calcio mondiale, premiando una stagione di altissimo livello e un percorso costruito con professionalità, autorevolezza e continuità

Un riconoscimento di assoluto prestigio internazionale che premia competenza, autorevolezza e un percorso costruito con costanza ai massimi livelli del calcio mondiale. Livorno festeggia una delle sue eccellenze più rappresentative nel panorama arbitrale.

L’arbitro livornese Maria Sole Ferrieri Caputi è stata nominata dall’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) miglior arbitro donna al mondo per l’anno 2025, conquistando il primo posto nella speciale classifica internazionale con 97 punti.

A ufficializzare la prestigiosa nomina è stato lo stesso organismo internazionale sul proprio sito, con queste parole: “Maria Sole Ferrieri Caputi is crowned as IFFHS Women’s World Best Referee 2025! The Italian referee (97 points) has added 4 points more than…”, sottolineando il netto distacco sulle dirette concorrenti e la qualità del suo rendimento nel corso dell’anno.

Un traguardo che conferma l’altissimo livello raggiunto dall’arbitro labronico, protagonista negli ultimi anni di una crescita continua e di designazioni sempre più importanti, fino a diventare un punto di riferimento anche oltre i confini nazionali.

Grande la soddisfazione anche a livello locale: il presidente della sezione livornese dell’Aia intitolata a Renato Baconcini, Marco Bolano, il consiglio direttivo e tutti gli arbitri livornesi hanno voluto esprimere le proprie congratulazioni a Sole Ferrieri Caputi per questa straordinaria nomina, che rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero movimento arbitrale cittadino e per la città di Livorno.

Un riconoscimento che non solo celebra un’eccellenza individuale, ma valorizza il lavoro, la passione e la professionalità di chi porta il nome di Livorno ai vertici del calcio mondiale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©